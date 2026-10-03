Preocupado eu estou é com 2027!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As contas do setor público não têm preferência partidária, e os números revelam que o próximo mandato começará sob a sombra de asfixia orçamentária

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

As urnas logo definirão o próximo presidente da República, mas quem entende um pouco de economia já antecipa a única certeza de 2027: independentemente de quem suba a rampa do Palácio do Planalto, o Brasil enfrentará um ano duríssimo de ajuste fiscal.

A fatura do descontrole das contas públicas, impulsionado por um expansionismo irrefreável em ano eleitoral, chegou mais cedo e com uma voracidade assustadora. As contas do setor público não têm preferência partidária, e os números revelam que o próximo mandato começará sob a sombra de uma asfixia orçamentária quase sem precedentes na nossa história recente.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Os dados divulgados nesta semana pelo Banco Central não deixam margem para otimismo ou retóricas amenas. A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) atingiu o seu maior ritmo de crescimento e o patamar mais elevado desde a crise da pandemia do Covid-19. Apenas neste ano, entre os meses de janeiro e agosto, o endividamento do Estado brasileiro saltou em um valor impressionante de R$ 1,1 trilhão.

É fundamental frisar a gravidade absoluta deste cenário: diferentemente do período pandêmico, em que o mundo inteiro precisou emitir dívida para sustentar economias paralisadas por uma emergência sanitária global, a atual escalada da nossa dívida é fruto exclusivo de desequilíbrios internos, aumento desenfreado de gastos correntes e políticas de estímulo artificial.

Esse salto trilionário na dívida em apenas oito meses cobra um preço imediato e silencioso de toda a sociedade produtiva. Quando o governo se endivida de forma acelerada e contínua, a percepção de risco do país dispara. Para conseguir financiar esse rombo, o Tesouro Nacional é obrigado a pagar juros cada vez mais altos aos investidores.

Como consequência direta, o Banco Central é obrigado a manter a taxa Selic em níveis restritivos. Na prática, o Estado concorre com a iniciativa privada pelos escassos recursos disponíveis na economia, provocando o nocivo efeito de crowding out: o crédito fica proibitivo para o empresário que deseja expandir a sua fábrica, para o agronegócio e para a família que precisa financiar um imóvel ou tentar renegociar as suas dívidas.

O cenário para 2027 será, inegavelmente, de contenção e remédio amargo. O novo governo — seja ele de continuidade ou de oposição — herdará um Orçamento completamente engessado e uma relação Dívida/PIB que flerta com níveis insustentáveis para uma economia emergente.

A ilusão de que é possível induzir o crescimento do país indefinidamente via gasto público esbarra de forma violenta no teto da realidade fiscal. Para evitar um rebaixamento generalizado da confiança institucional, uma fuga aguda de capitais, a disparada do dólar e o descontrole da inflação, o ajuste estrutural será a única saída possível.

Isso significará, obrigatoriamente, a adoção de medidas que exigirão forte capital político. O corte rigoroso de despesas, a revisão sistemática de subsídios ineficientes, o passo atrás em inúmeros programas lançados em ano eleitoral e o congelamento de expansões na máquina pública deixarão de ser uma mera opção de política econômica para se tornarem uma imposição de sobrevivência do Estado.

O efeito sobre a economia poderá ser forte, com um freio muito brusco de arrumação, mas que poderá fazer com que o país volte a ter uma previsibilidade na trajetória da sua dívida, ajudando a baixar a taxa de juros.

O Brasil precisa abandonar de vez a cultura do improviso e dos atalhos que comprometem as gerações futuras. A estabilidade econômica, a geração de empregos de qualidade e a queda sustentável dos juros só ocorrerão quando o país demonstrar, com ações concretas e transparência, que é capaz de gastar menos do que arrecada.

