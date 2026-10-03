Datafolha: 47% dos brasileiros consideram que há menos interesse na eleição em 2026 do que 2022

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre eleitores de Lula, 46% veem menos interesse na corrida eleitoral, e entre os de Flávio Bolsonaro, 51% enxergam mais engajamento do que em 2022

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Pesquisa Datafolha apontou que 47% dos brasileiros acreditam que a população está menos interessada na corrida eleitoral deste ano do que estavam nas eleições de 2022. Por outro lado, 44% dos entrevistados disseram acreditar que as pessoas estão mais interessadas na disputa atual do que há quatro anos. Outros 6% consideram que o nível de engajamento segue igual e 3% não souberam responder.

Entre os eleitores dos dois candidatos à frente das pesquisar à Presidência, a percepção muda. Entre os entrevistados que declaram voto em Lula, 46% consideram que o interesse das pessoas na eleição atual é menor, enquanto 43% enxergam maior mobilização. Já entre aqueles que declaram voto em Flávio Bolsonaro (PL), 51% avaliam que a população está mais engajada na disputa eleitoral, ante 42% que avaliam que o interesse está menor do que em 2022.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2026 e ouviu presencialmente 2.506 pessoas de 16 anos ou mais em 152 municípios de todas as regiões do País. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08039/2026.



