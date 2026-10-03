Campanha continua nas ruas este sábado com três grandes carreatas de Raquel Lyra e João Campos

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Os dois candidatos que conclamaram seus apoiadores a não deixarem as ruas até este domingo, vão dar literalmente o próprio exemplo

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Os principais candidatos a governador de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito João Campos que conclamaram seus apoiadores a não deixarem as ruas até este domingo, vão dar literalmente o próprio exemplo. Raquel participa de três carreatas este sábado, sendo duas na Região Metropolitana e a última no interior, em Caruaru, e João Campos estará no comando de duas na Região Metropolitana.

Raquel marcou para as 9h a saída de uma carreata na qual estará acompanhada de sua chapa majoritária – a vice Priscila Krause e os candidatos ao Senado, Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha – e que começará em Jaboatão, na praia de Barra de Jangada, e terminará no Recife.

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A governadora convidou apoiadores de toda Região Metropolitana a estarem presentes. Às 13h30 ela estará em Moreno também para uma carreata e encerra o dia em Caruaru com uma carreata que começará às 18 horas e deve ser encerrada no final da noite.

O candidato João Campos estará ao lado do candidato a vice Carlos Costa e dos candidatos ao Senado, Marília Arraes e Humberto Costa, em uma carreata que terá início às 9h da zona norte do Recife e terminará no município de Olinda. Às 15h30 ele estará em programação semelhante, desta vez começando na zona sul da capital e terminando em Jaboatão dos Guararapes.

Para evitar um encontro de carreatas com os transtornos previstos no trânsito, João Campos vai estar na Metropolitana Norte pela manhã e no mesmo período Raquel vai estar na Metropolitana Sul. Como à tarde ela vai para Moreno e ele no sentido de Olinda, as duas programações vão acontecer sem problema.

Há uma terceira grande carreata programada para este sábado com a presença do candidato a vice-presidente de Flávio Bolsonaro, o deputado federal por Alagoas, Alfredo Gaspar. Comandada pelo candidato ao Senado Mendonça Filho ela vai sair à tarde da altura do Hospital da Aeronáutica, percorrendo a avenida Boa Viagem e encerrando no JCPM, na praia do Pina.

Já o candidato a governador pelo PSOL, Ivan Moraes, não vai estar em carreatas. Sua agenda tem cinco atos de campanha mas a maioria são panfletagens, a primeira com início às 10h vai ser realizada na feira de Casa Amarela. Às 11h30 ele fará a mesma programação na praia de Boa Viagem. Às 16h Ivan vai estar em Olinda no encontro de blocos carnavalescos “ Bora Lula”, em apoio ao presidente Lula e depois fará mais duas panfletagens no Recife.

Câmara de Olinda muda de lado

Às vésperas do primeiro turno da eleição , a Câmara de Vereadores de Olinda cujo presidente, Saulo Holanda, do MDB, apoia o ex-prefeito João Campos, mudou de lado. Por 11 a 6 os vereadores olindenses elegeram presidente da casa para o biênio 2027/2028 o vereador Jesuíno Araújo, do PSD da governadora Raquel Lyra e da prefeita Mirella Almeida. A eleição foi antecipada por iniciativa do MP que conseguiu que a justiça anulasse a primeira feita em maio de 2025 por fugir ao Regimento da Câmara. Na de 2025 foi eleito o vereador Ricardo Souza, apoiado por Saulo, e agora ele mesmo perdeu para Jesuíno, numa reviravolta que surpreendeu o meio político da cidade.

Carreatas proporcionais

Estão previstas para este sábado algumas carreatas de candidatos a deputado federal e estadual na Região Metropolitana. No final da campanha muita gente passou a acreditar que este tipo de iniciativa dá voto. Diferente da eleição majoritária que chama a atenção por onde passa até porque a esta altura o índice de indecisos é pequeno as de proporcionais correm o risco de tirar voto dos promotores pelos problemas que vão criar no trânsito do Grande Recife.

Pergunta que não quer calar

Quais as carreatas que vão juntar mais automóveis, as de Raquel ou as de João Campos?