fechar
Cena Política | Análise

A direita sul-americana avança e o Brasil segue imóvel na praia

A espera por Bolsonaro paralisa a direita e afasta o Brasil das tendências regionais, abrindo vantagem para o governo nas disputas que vêm aí.

Por Igor Maciel Publicado em 18/11/2025 às 20:00
Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas
Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas - ALAN SANTOS/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Clique aqui e escute a matéria

A América do Sul está vivendo um movimento político que se tornou visível demais para ser ignorado. A região passa por uma virada consistente para a direita, com quase todos os países do continente reposicionando suas forças políticas.

Enquanto isso, o Brasil parece ter seus representantes à direita parados diante da mesma onda que carrega nossos vizinhos, incapazes de subir na prancha e disputar o momento.

Essa paralisia tem nome e motivo. A indefinição de Jair Bolsonaro (PL) impede que a direita e a centro-direita brasileiras se organizem e surfem aproveitando o movimento do mar.

Onda continental

A guinada à direita ficou evidente com a chegada de Javier Milei na Argentina. O avanço para este lado do espectro político ocorre também na Bolívia, no Paraguai, no Peru e no Chile, onde José Antônio Kast deve vencer o segundo turno da eleição atual ao consolidar a maioria conservadora.

Há ainda a pressão internacional sobre a Venezuela, com os Estados Unidos buscando impulsionar a direita naquele país. Mesmo a Colômbia vive um ambiente eleitoral desfavorável à esquerda.

Pauta dominante

Essa mudança no continente é alimentada por discursos mais duros sobre segurança pública, combate ao tráfico de drogas e endurecimento do debate moral.

A presença crescente das religiões evangélicas e a radicalização de setores católicos colocaram a pauta de costumes no centro das disputas políticas. Esse fenômeno se repete em praticamente toda a América do Sul e cria uma base popular sólida para candidatos que se apresentam como conservadores.

Impasse brasileiro

No Brasil, porém, a direita não consegue transformar o ambiente continental em oportunidade concreta. Há insatisfação com o governo Lula (PT) e espaço para crescimento, mas ninguém sobe na prancha.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) é favorito para a reeleição em São Paulo e prefere esperar. Ronaldo Caiado (União) se movimenta, mas sem romper as amarras que seguram o bloco. Outros nomes apenas boiam na superfície.

E todo mundo espera que a influência de Jair Bolsonaro sobre o pleito que vem aí simplesmente desapareça. Isso não vai acontecer.

O freio interno

A indefinição bolsonarista trava qualquer tentativa de reorganização. O ex-presidente mantém a ideia de que o candidato de 2026 precisa ser alguém da própria família e não dá espaço para alianças com Tarcísio, Caiado ou qualquer liderança fora do núcleo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A direita brasileira vive como se carregasse uma bola de chumbo presa ao tornozelo. A onda está passando agora e nenhum surfista sobe na prancha por medo de ser derrubado pelo bolsonarismo.

Leia também

Flávio Ricco: Crime - teste do sofá mudou de nome, forma e cores. Mas ainda existe
Assédio sexual

Flávio Ricco: Crime - teste do sofá mudou de nome, forma e cores. Mas ainda existe
Projeto do RioMar será mostrado na COP30
SOCIEDADE

Projeto do RioMar será mostrado na COP30

Compartilhe

Tags