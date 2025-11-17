A eleição de 1985 e o início do ciclo jarbista que moldou o Estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jarbas mostrou desde 1985 que o centro de gravidade da política é de quem sabe costurar apoios e se reinventar. Isso teve início 40 anos atrás.

A capacidade de reinvenção de Jarbas Vasconcelos (MDB) sempre foi um dos elementos mais marcantes da política pernambucana. É impossível não lembrar disso ao ler a reportagem publicada no último sábado (15), neste Jornal do Commercio, de autoria dos repórteres Rodrigo Fernandes e Cristiane Ribeiro. O texto foi sobre os 40 anos da primeira eleição municipal do Recife após a redemocratização.

Desde 1985, quando venceu a primeira eleição direta para a Prefeitura do Recife após duas décadas de prefeitos nomeados, Jarbas demonstrou algo raro no ambiente político que é a habilidade de se mover entre diferentes campos ideológicos sem perder coerência programática nem a confiança do eleitorado.

A vitória daquele ano marcou o início de um ciclo que moldou Pernambuco nas décadas seguintes e que explica por que suas gestões deixaram lembranças tão positivas.

Terreno fértil

A eleição de 1985 inaugurou um novo tempo e antecedeu outras fases importantes da redemocratização. Jarbas saiu do PMDB depois de uma disputa interna dura e encontrou abrigo no PSB de Miguel Arraes.

Ainda assim, conseguiu unir parcelas da esquerda, intelectuais, artistas e movimentos populares. A campanha trouxe símbolos que ecoavam no imaginário coletivo e criaram uma identidade que conversava diretamente com o sentimento das ruas. Era o início de uma trajetória caracterizada por pontes, mesmo que as polarizações regionais fossem tão significativas.

Nova fase

Nos anos seguintes, mesmo após deixar o PSB, Jarbas manteve a capacidade de reorganizar apoios e se reposicionar sem romper com sua própria imagem. Seu retorno ao PMDB abriu o espaço para costuras mais amplas que desembocariam na criação da União por Pernambuco.

A articulação política construída ali uniu o PFL, setores expressivos do PMDB e parcelas da esquerda que o acompanhavam desde os tempos de PSB. E isso deu resultado.

União determinante

A União por Pernambuco representou uma das maiores coalizões políticas já vistas no Estado. A aposta era criar um bloco que pudesse derrotar a hegemonia "arraesista" naquele momento de mudança de ciclo e consolidar um projeto desenvolvimentista de longo prazo.

A estratégia funcionou. Jarbas venceu a eleição para governador e imprimiu uma marca administrativa baseada em investimento, presença no território e capacidade de conduzir o Estado por caminhos de organização fiscal e entregas concretas pelas quais ele é lembrado ainda hoje.

Aprovação duradoura

A aprovação elevada que sempre acompanhou suas gestões não foi obra do acaso. Ela foi o resultado da combinação de planejamento, articulação política e um estilo de liderança que se diferenciava do padrão nacional.

Enquanto muitos governantes reforçavam polarizações para fortalecer identidades partidárias, Jarbas escolhia governar com pragmatismo e diálogo. Isso lhe permitiu atrair setores ideológicos distintos e transformar divergências em alianças capazes de sustentar políticas públicas de impacto.

Legado permanente

O que fica, quarenta anos depois daquele marco de 1985, é a constatação de que a reinvenção constante de Jarbas sempre funcionou como instrumento de estabilidade e crescimento. Ele manteve a capacidade de unir atores que, em circunstâncias normais, não caminhariam juntos. E fez isso sem abrir mão de uma linha administrativa clara, que gerou resultados e construiu memórias positivas no imaginário pernambucano.

Esse marco de 40 anos deveria servir para os políticos de hoje, quando alguém lhes perguntar como contribuir da melhor forma para o povo pernambucano, para além de suas próprias, e privadas, ambições.