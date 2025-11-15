O contraste entre um estado pobre e deputados aumentando as próprias emendas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Assembleia votará empréstimo para obras enquanto deputados tentam dobrar suas emendas, criando um contraste que revela o abismo com a população.

Clique aqui e escute a matéria

Vamos falar com seriedade e pragmatismo: Pernambuco é um estado pobre. De uma pobreza construída com cruel empenho dos gestores públicos que já tiveram a chance de mudar isso e não o fizeram porque estavam muito ocupados planejando suas próprias vantagens políticas.

Pernambuco é um estado desigual também. Recife é a segunda capital com maior nível de desigualdade econômica do país.

Pernambuco também tem sérios problemas de infraestrutura, precariedade nas estradas ao longo dos anos, rede ferroviária destruída e uma necessidade lamentável de sempre ter que abrir mão de receitas para poder gerar emprego e sobrevivência.

Para mudar isso é necessário investir em obras estruturantes, que vão gerar empregos, fortalecer a economia e enriquecer o estado.

Mas somos pobres, lembram? Então só é possível fazer algo pegando dinheiro emprestado, como todo mundo que quer crescer.

Contradição

Toda essa explicação tem o intuito de ser didática, para que você entenda o problema que está sendo criado na Assembleia Legislativa de Pernambuco, com a assinatura de deputados que receberam seus mandatos das mãos desses pernambucanos, de maioria pobre, através de votos que carregam sempre um pouco de esperança na melhoria das condições de vida.

É que na próxima terça-feira (18) os nobres parlamentares pretendem votar dois textos que são extremamente contraditórios como se tivessem a mesma capa e o mesmo destino. Não têm.

Colocaram na pauta para votação um dos empréstimos solicitados pelo Poder Executivo, no valor de R$ 1,7 bilhão, que deve ser utilizado para investir em obras estruturantes. Aquelas que geram emprego, renda e tiram o estado da desigualdade profunda em que vive.

Lembremo-nos, o empréstimo é necessário porque o estado é pobre.

Rico e pobre

Mas é curioso que os mesmos deputados estaduais que pautaram o empréstimo porque o estado é pobre, também incluíram na pauta do mesmo dia um aumento no valor destinado às emendas parlamentares, cujos maiores beneficiados são, acreditem, eles próprios.

A justificativa que tem sido apresentada? "O estado tem dinheiro". Quando o benefício é pro parlamentar a gente é rico. Quando o benefício é para o povo, a gente é pobre.

Dobra aí

Não é pouca coisa o que eles querem fazer, através de uma Proposta de Emenda à Constituição Estadual. A ideia é dobrar o dinheiro destinado a eles próprios para indicação às suas bases eleitorais.

Há problemas com os limites nacionais para fazer isso, mas atualmente os parlamentares estaduais já têm, garantido, algo em torno de R$ 8 milhões para serem distribuídos com seus redutos políticos. A ideia deles é aumentar isso para R$ 16 milhões a partir de 2027. Aumento bom, não é mesmo?

Emenda é dinheiro pra agradar aliados e pra ganhar votos. O maior beneficiado no fim da história acaba sendo o próprio deputado. Por isso há tanto interesse no assunto.

Agora, multipliquemos esses valores por 49 interessados e refaçamos a questão: "Pernambuco é um estado tão pobre que precisa de empréstimos para poder crescer ou é um estado tão rico que pode dobrar as emendas dos parlamentares de uma legislatura para a outra, sem grande justificativa econômica, apenas porque eles quiseram assim?".

Paga o deles

É importante saber isso, porque no caso de ser aprovado o aumento nas emendas, seria bom que os deputados que votarem a favor expliquem em público, de viva voz para todos os pernambucanos que ainda vivem em situação precária, penando todo dia para fazer uma feira no fim do mês, como eles são tão ricos e não tinham ideia.

De repente, a mãe de família que conta centavos para comprar pão pros filhos, terá sido capaz de bancar um reajuste de 100% na verba de emendas dos deputados. Embora o estado precise de empréstimo para tentar crescer e combater a pobreza. É estranho, mas tem quem ache normal.

Distante

O distanciamento que existe entre os parlamentos brasileiros e a realidade da vida das pessoas é algo que só chama mais e mais atenção na medida em que esses exemplos vão se acumulando.

É a PEC da Blindagem em Brasília, é aumento de 100% em dinheiro para ser destinado pelos deputados estaduais pernambucanos às suas bases. Tem pra todo gosto.

Caso votem para aprovar esse aumento, os parlamentares pernambucanos estarão colocando a todos num dilema existencial: nós pernambucanos somos muito ricos e não sabemos onde está nosso dinheiro ou, o mais crível, votamos muito mal nas últimas eleições.

Aguardemos a votação da próxima terça-feira.