O Brasil entre o incompetente motivado e o preguiçoso interessado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A operação desastrada no Rio de Janeiro mostra que a falta de política pública custa vidas, enquanto Brasília calcula dividendos eleitorais.

Clique aqui e escute a matéria

O Rio de Janeiro se apresenta para o país como o retrato de um Brasil que está perdendo a capacidade de agir politicamente, porque se acostumou a reagir eleitoralmente.

A operação desastrada que deixou mais de uma centena de mortos na última terça-feira (28) não é apenas um erro de planejamento na operação policial. É a síntese de um modelo de poder que mistura a pressa de quem quer mostrar serviço com a omissão de quem espera que o caos se torne oportunidade.

É o encontro do incompetente motivado com o preguiçoso interessado. Isso é o que gera tragédia.

Incompetência motivada

O governador Cláudio Castro (PL) representa o primeiro lado dessa combinação explosiva. É o exemplo do gestor que acorda todos os dias acreditando que fará história, mas não percebe que não tem preparo técnico, político ou estratégico para enfrentar o problema que tenta resolver.

O resultado é um governo que confunde improviso com ação organizada e mede sucesso pela quantidade de confrontos, não pela redução da violência. Quando uma operação deixa mais de 130 mortos, não há como chamar de vitória. Isso é fracasso. É o retrato de uma estrutura que ainda acredita que segurança pública se resolve com espetáculo e não com inteligência.

A incompetência motivada faz tanto estrago porque vem disfarçada de boa intenção. É o tipo de ação que tenta mostrar força e convence todo tipo de estulto por aí, mas revela fraqueza.

Preguiça interessada

Do outro lado da equação está Brasília. O governo federal e o Congresso atuam como o preguiçoso interessado, aquele que sabe o que vai acontecer, mas prefere esperar para lucrar politicamente com o desastre. É difícil acreditar que o Palácio do Planalto não sabia da operação. Mas ninguém se mexeu para ajudar e evitar o pior. Esperaram o mar pegar fogo para aparecer como bombeiros de ocasião. A omissão deliberada é tática eleitoral.

No Congresso, a mesma lógica se repete. Deputados e senadores aguardam o momento mais conveniente para negociar projetos que já deveriam ter sido votados, como a PEC da segurança pública, relatada por Mendonça Filho (União).

O texto é importante, mas ninguém parece ter pressa. A paralisia é sempre lucrativa para quem prefere transformar tragédias em moeda de troca. Enquanto isso, as armas continuam atravessando fronteiras, alimentando as facções que o Estado diz combater. E é a União que tem o dever de impedir isso.

Falta de ação política

O país vive um vazio de ação estratégica de longo prazo. Não há coordenação, não há estratégia, não há propósito além da sobrevivência eleitoral. Os governos estaduais buscam visibilidade. O governo federal busca conveniência. E o Congresso busca vantagem. Todos jogam o mesmo jogo, cada um apostando no fracasso do outro para parecer solução. É o cálculo de redes sociais, a narrativa de curtíssimo prazo, a disputa pela manchete do dia. E o povo que espere.

A diferença entre ação política e ação eleitoral é simples, mas quase ninguém parece disposto a aplicá-la. A ação eleitoral é imediata, busca aplausos rápidos, rende votos e desaparece com o tempo. A ação política é estrutural, enfrenta resistências, custa caro e cobra coragem. No Brasil, só a primeira tem espaço. A segunda exige compromisso, algo cada vez mais raro em meio a governadores candidatos e ministros em campanha disfarçada para 2026.

O Rio de Janeiro é apenas o cenário visível de um país que se acostumou a viver entre o erro e a omissão. Enquanto houver incompetentes motivados querendo se consagrar e preguiçosos interessados esperando para se beneficiar, o Brasil não avança.