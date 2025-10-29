fechar
Cena Política | Análise

O Brasil entre o incompetente motivado e o preguiçoso interessado

A operação desastrada no Rio de Janeiro mostra que a falta de política pública custa vidas, enquanto Brasília calcula dividendos eleitorais.

Por Igor Maciel Publicado em 29/10/2025 às 20:00
Governador Cláudio Castro durante coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle
Governador Cláudio Castro durante coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle - Rafael Wallace

Clique aqui e escute a matéria

O Rio de Janeiro se apresenta para o país como o retrato de um Brasil que está perdendo a capacidade de agir politicamente, porque se acostumou a reagir eleitoralmente.

A operação desastrada que deixou mais de uma centena de mortos na última terça-feira (28) não é apenas um erro de planejamento na operação policial. É a síntese de um modelo de poder que mistura a pressa de quem quer mostrar serviço com a omissão de quem espera que o caos se torne oportunidade.

É o encontro do incompetente motivado com o preguiçoso interessado. Isso é o que gera tragédia.

Incompetência motivada

O governador Cláudio Castro (PL) representa o primeiro lado dessa combinação explosiva. É o exemplo do gestor que acorda todos os dias acreditando que fará história, mas não percebe que não tem preparo técnico, político ou estratégico para enfrentar o problema que tenta resolver.

O resultado é um governo que confunde improviso com ação organizada e mede sucesso pela quantidade de confrontos, não pela redução da violência. Quando uma operação deixa mais de 130 mortos, não há como chamar de vitória. Isso é fracasso. É o retrato de uma estrutura que ainda acredita que segurança pública se resolve com espetáculo e não com inteligência.

A incompetência motivada faz tanto estrago porque vem disfarçada de boa intenção. É o tipo de ação que tenta mostrar força e convence todo tipo de estulto por aí, mas revela fraqueza.

Preguiça interessada

Do outro lado da equação está Brasília. O governo federal e o Congresso atuam como o preguiçoso interessado, aquele que sabe o que vai acontecer, mas prefere esperar para lucrar politicamente com o desastre. É difícil acreditar que o Palácio do Planalto não sabia da operação. Mas ninguém se mexeu para ajudar e evitar o pior. Esperaram o mar pegar fogo para aparecer como bombeiros de ocasião. A omissão deliberada é tática eleitoral.

No Congresso, a mesma lógica se repete. Deputados e senadores aguardam o momento mais conveniente para negociar projetos que já deveriam ter sido votados, como a PEC da segurança pública, relatada por Mendonça Filho (União).

O texto é importante, mas ninguém parece ter pressa. A paralisia é sempre lucrativa para quem prefere transformar tragédias em moeda de troca. Enquanto isso, as armas continuam atravessando fronteiras, alimentando as facções que o Estado diz combater. E é a União que tem o dever de impedir isso.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Falta de ação política

O país vive um vazio de ação estratégica de longo prazo. Não há coordenação, não há estratégia, não há propósito além da sobrevivência eleitoral. Os governos estaduais buscam visibilidade. O governo federal busca conveniência. E o Congresso busca vantagem. Todos jogam o mesmo jogo, cada um apostando no fracasso do outro para parecer solução. É o cálculo de redes sociais, a narrativa de curtíssimo prazo, a disputa pela manchete do dia. E o povo que espere.

A diferença entre ação política e ação eleitoral é simples, mas quase ninguém parece disposto a aplicá-la. A ação eleitoral é imediata, busca aplausos rápidos, rende votos e desaparece com o tempo. A ação política é estrutural, enfrenta resistências, custa caro e cobra coragem. No Brasil, só a primeira tem espaço. A segunda exige compromisso, algo cada vez mais raro em meio a governadores candidatos e ministros em campanha disfarçada para 2026.

O Rio de Janeiro é apenas o cenário visível de um país que se acostumou a viver entre o erro e a omissão. Enquanto houver incompetentes motivados querendo se consagrar e preguiçosos interessados esperando para se beneficiar, o Brasil não avança.

Leia também

Flávio Ricco: Globo promete descentralizar os trabalhos e ampliar sua cobertura do Carnaval
Carnaval

Flávio Ricco: Globo promete descentralizar os trabalhos e ampliar sua cobertura do Carnaval
Gilberto Barbosa vai comandar eventos da Renovação Católica
SOCIEDADE

Gilberto Barbosa vai comandar eventos da Renovação Católica

Compartilhe

Tags