fechar
Cena Política | Análise

Um presidencialismo esgotado e um Congresso sem rumo coletivo

O sistema político brasileiro é uma gambiarra que insiste em sobreviver, comemora sucessos eventuais, mas continua sendo apenas uma grande gambiarra.

Por Igor Maciel Publicado em 25/10/2025 às 20:00
Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados - Câmara dos Deputados

Clique aqui e escute a matéria

A instabilidade da política brasileira tem números, rostos e causas bem definidas. O cientista político Antônio Lavareda, em texto recente, chama de taxa de sinistralidade o conjunto de crises que marcaram os presidentes da atual República. E é uma expressão muito adequada.

De cinco eleitos desde 1989, quatro enfrentaram colapsos graves. Fernando Collor foi impedido e retirado do cargo. Fernando Henrique Cardoso foi o único que terminou o mandato sem grandes sobressaltos. Lula acabou preso após o fim do governo. Dilma Rousseff também foi impedida. Jair Bolsonaro, depois de deixar o poder, foi condenado e preso. O índice de 80% de sinistralidade revela que há algo estruturalmente errado na forma como o país está se organizando politicamente.

Diagnóstico de Lavareda

A leitura de Lavareda sobre o sistema é direta e incômoda para o país, porque é verdadeira. O presidencialismo brasileiro está esgotado. E o Congresso Nacional se transformou em um parlamentarismo orçamentário.

Nessa lógica, os parlamentares atuam como empreendedores individuais, segundo o professor. Cada um busca maximizar o próprio ganho político e financeiro, seja com emendas, cargos ou influência. A expressão dos 513 empreendedores individuais define bem a metamorfose que atingiu o Legislativo, que passou a agir sem qualquer noção de projeto coletivo. O resultado é um parlamento que legisla pouco, mas negocia muito. A prioridade não é mais o país, mas a garantia de recursos e poder para seus objetivos privados regionais.

Um sistema em desacordo

A origem da crise contínua desta república pode estar na estrutura constitucional do país. A Constituição de 1988 foi pensada com alma parlamentarista. O texto nasceu com a intenção de distribuir poder entre Executivo e Legislativo.

Cinco anos depois, em 1993, um plebiscito nacional decidiu pela manutenção do presidencialismo. Ocorre que a estrutura legal não foi redesenhada para esse novo formato. A solução encontrada foi improvisar. Estamos improvisando até hoje.

Nasceu ali o chamado presidencialismo de coalizão, conceito criado pelo sociólogo Sérgio Abranches. O termo tenta dar lógica a um arranjo que nunca funcionou bem, porque gambiarra, até quando dá certo, ainda é gambiarra. Um presidente depende de dezenas de partidos para governar e, ao mesmo tempo, precisa lidar com um Congresso cuja base legal se comporta como se o país fosse parlamentarista.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O resultado é um Executivo fragilizado, incapaz de exercer autoridade sem ceder. E um Legislativo empoderado, mas desconectado da sociedade. A cada nova crise, esse desequilíbrio se torna mais evidente. A instabilidade não é acidente. Ela está na arquitetura do poder.

Um impasse estrutural

A Constituição foi emendada e remendada tantas vezes que se tornou um mosaico de interesses. Nenhum governo consegue impor um projeto de país duradouro. Cada presidente tenta construir sua base com o que tem. E o Congresso usa essa fragilidade para ampliar sua influência. O sistema político se tornou uma máquina de sobrevivência, não de desenvolvimento. É por isso que cada novo governo começa já cercado por incertezas. O problema não é apenas de liderança. É de estrutura.

E não é fácil. Talvez uma reforma ampla seja suficiente. Talvez apenas uma nova Constituinte consiga corrigir o que nasceu torto.

Programa especial

João Carlos Paes Mendonça será o entrevistado de um programa Passando a Limpo especial, nesta segunda-feira (27). O empresário será sabatinado pelos jornalistas Eliane Cantanhede, Fernando Castilho, Terezinha Nunes e pelo cientista político Antônio Lavareda.

Durante o programa, ele falará sobre a história dos 90 anos do Grupo JCPM, umas das poucas empresas a chegarem a essa marca. As dificuldades, erros e acertos na trajetória, o desafio da inovação constante e a conexão com os clientes. 

A entrevista terá ainda uma avaliação da realidade do Brasil, do Nordeste, de Pernambuco e do Recife. O Passando a Limpo especial vai ao ar nesta segunda-feira, às 8h, na Rádio Jornal.

Leia também

Hospital do Câncer entregou medalha para um grupo de médicos
SOCIEDADE

Hospital do Câncer entregou medalha para um grupo de médicos
Brilho da cozinha italiana do chef Duca Lapenda
SOCIEDADE

Brilho da cozinha italiana do chef Duca Lapenda

Compartilhe

Tags