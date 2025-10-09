A ilusão do arcabouço: fantasia fiscal de Lula vai se rasgar em 2026
Derrota na MP do IOF rasgou fantasia do arcabouço fiscal e expôs governo sem roteiro para equilibrar política, gasto e credibilidade em ano eleitoral
Clique aqui e escute a matéria
A derrota do governo na votação da Medida Provisória do IOF pode ter representado o fim simbólico do arcabouço fiscal. A ferramenta que o Governo Lula usava como fantasia para sustentar a imagem de "responsabilidade nas contas públicas" perdeu sentido diante da realidade política de 2026.
A máscara de austeridade que servia para acalmar o mercado e conter a desconfiança de investidores rasgou-se na primeira prova de fogo. O Congresso, ao deixar a MP caducar, expôs não apenas a fragilidade da equipe econômica e da articulação política do Planalto, mas também o esgotamento de um discurso que prometia um meio-termo entre gasto social e disciplina fiscal.
O arcabouço fiscal morrerá sem nunca ter chegado a viver.
Um rombo e uma escolha
A medida provisória que caducou previa tributação sobre apostas esportivas e sobre investimentos em LCI e LCA, duas fontes de arrecadação que o governo contava para tapar um buraco de cerca de R$ 17 bilhões em 2026.
A perda dessa receita empurra o governo para um dilema. Ou corta gastos e compromete os programas que sustentam a base social de Lula, ou ignora o arcabouço e gasta mais, rompendo as metas que ele mesmo criou. Como o próximo ano é eleitoral, a segunda opção é a mais provável. E a fantasia da responsabilidade será rasgada.
A morte do arcabouço não é apenas uma figura de linguagem. Ela traduz a impossibilidade de cumprir regras fiscais num período em que o governo precisa se mostrar forte e "generoso" com o eleitorado.
O retorno do ciclo
O Brasil já conheceu o preço dessa estratégia. O mesmo caminho foi seguido no fim do governo Dilma Rousseff (PT), quando o aumento de gastos e as manobras fiscais abriram a crise que levou ao impeachment e a uma das piores recessões da história recente.
O teto de gastos criado por Michel Temer tentou conter esse impulso e devolver previsibilidade à economia. Agora, a repetição do ciclo está em marcha.
O arcabouço fiscal, vendido como evolução do teto, mostrou-se tão vulnerável quanto o discurso que o sustenta. A morte dele revela a dificuldade de conciliar política e responsabilidade, principalmente em um governo que depende do gasto público para manter apoio.
Popularidade limitada
O enfraquecimento do discurso fiscal coincide com um esgotamento teórico da força política de Lula. As pesquisas mostram empate entre aprovação e desaprovação, sem perspectiva de avanço expressivo. O presidente lidera intenções de voto muito mais por falta de opções que por convicção prática do eleitor.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O governo não repete o fenômeno dos anos 2000, quando Lula chegou a ter quase 80% de aprovação. Se você perguntar ao líder petista qual o plano dele para 2030 ele vai repetir frases que já dizia em 2002.
O eleitor de hoje é mais exigente e menos disposto a acreditar em promessas antigas. O discurso de combate à fome e de justiça social ainda emociona parte do país, mas não convence a maioria de que existe um projeto novo. O próprio governo parece sem rumo, preso entre a necessidade de gastar e a ausência de ideias que inspirem o eleitorado.
Não é por acaso que 56% dos entrevistados na Quaest dizem que ele não deveria disputar a reeleição.
Falta de horizonte
A dificuldade de Lula em propor algo novo se reflete na relação com o Congresso. Sem popularidade alta, ele não tem força para impor sua agenda. Os parlamentares perceberam isso e passaram a agir de forma autônoma, impondo derrotas e travando votações importantes.
O impasse fiscal, que começou com a MP do IOF, tende a se repetir em outros temas. A perda de credibilidade das metas e a previsão de gastos maiores sinalizam um 2026 de improvisos. A austeridade que o governo dizia perseguir virou apenas uma lembrança de campanha.
O Brasil entra mais uma vez num ciclo de gambiarras, em que o discurso da responsabilidade se dissolve na necessidade de sobrevivência política e eleitoral.
Para 2026, restará ao governo administrar o caos e torcer para que o eleitor aceite mais uma vez a ideia de que o futuro pode esperar. Pode mesmo?