fechar
Cena Política | Análise

Governo Lula inverte rejeição e aprovação com ajudas involuntárias

A Câmara dos Deputados saiu desgastada de quase tudo o que fez desde julho deste ano, mas o Planalto ganhou fôlego e reposicionou sua força política.

Por Igor Maciel Publicado em 27/09/2025 às 20:00
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos) - Lula Marques / Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O governo Lula atravessou a primeira metade de 2025 em situação crítica de popularidade. A rejeição era alta, a aprovação baixa, e o cenário parecia apontar para um enfraquecimento sem volta.

Esse ambiente levou partidos do centrão a ensaiarem uma debandada, mesmo ocupando ministérios importantes.

O União Brasil foi o mais rápido a anunciar a saída em julho, embora só tenha concretizado a entrega dos cargos em setembro.

O partido de Ronaldo Caiado (União), que quer ser candidato a presidente, o Progressistas, além do Republicanos, chegaram a dizer que deixariam os ministérios em agosto. Esse anúncio aconteceu quando o governo Lula estava no fundo do poço, mas foi também nesse momento que começaram os primeiros sinais de recuperação.

Na prática, e por enquanto, apenas o União Brasil levou o movimento até o fim, o que demonstra que a aposta inicial não foi tão sólida quanto parecia.

Efeito inesperado

O discurso contra o governo, liderado por figuras com influência sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota (Republicanos), acabou reforçando a estratégia do Palácio do Planalto de colocar em disputa a ideia de "ricos contra pobres". Alí foi apenas o início.

A narrativa, que parecia arriscada, encontrou ressonância em parte da população ligada a movimentos sociais da esquerda, que estavam afastados do governo Lula, e abriu espaço para a retomada de apoio popular.

Pesquisa IPESPE

As pesquisas passaram a captar essa virada. Em julho, no IPESPE, a rejeição já caiu de 54% para 51% e a aprovação subiu de 40% para 43%.

Em setembro, pela primeira vez, o governo apareceu mais aprovado que desaprovado. Foram 50 por cento de aprovação contra 48 por cento de desaprovação, invertendo o quadro negativo que vinha desde o início do ano.

Fatores adicionais

Essa melhora foi alimentada também por fatores externos. O bolsonarismo trouxe para o debate a pauta de Donald Trump e das tarifas, o que acabou funcionando como elemento de contraste e favoreceu Lula.

Ao mesmo tempo, a discussão em torno da PEC da Blindagem mobilizou manifestações de rua que, em vez de atingirem o governo, acabaram reforçando sua imagem junto à opinião pública.

PEC da Blindagem

A aprovação da proposta no Congresso, mesmo com votos de setores da esquerda como o PSB, provocou reação popular que atingiu em cheio o Legislativo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As ruas se voltaram contra deputados, mas o Planalto conseguiu se colocar como contraponto, fortalecendo sua posição no jogo político e saindo sem arranhões.

Efeitos no Congresso

O maior desgaste foi para a Câmara dos Deputados. A aprovação caiu de 24% para 18% e a rejeição subiu de 63% para 70% entre julho e setembro. O saldo negativo cresceu de maneira expressiva.

O Senado, por sua vez, manteve estabilidade e até apresentou leve melhora. A resistência às medidas mais impopulares ajudou a atenuar a imagem da Casa, mesmo antes de enterrar de vez a PEC da Blindagem, o que deve ter ampliado esse ganho.

STF

Outro ator que saiu fortalecido foi o Supremo Tribunal Federal. Depois do julgamento de Jair Bolsonaro, a instituição registrou avanço em sua avaliação.

A aprovação subiu de 43% para 46% e a rejeição caiu de 49% para 44%.

Pela primeira vez o saldo se tornou positivo, com mais gente aprovando do que reprovando a Corte.

Acontece

O que parecia ser o início do colapso do governo acabou se tornando um movimento de recuperação. O centrão, que buscava se distanciar para não ser contaminado pela impopularidade de Lula, terminou funcionando como catalisador de uma virada inesperada.

O vento político mudou justamente quando o governo começa a se preparar para a eleição, e a dúvida agora é se essa curva positiva vai se sustentar nos próximos meses. Principalmente depois que a direita bolsonarista apresentar um candidato que, por enquanto, está difícil.

Quem quer Trump?

Na pesquisa Ipespe publicada esta semana, também chamou a atenção os dados referentes à disputa na qual envolveram a população, relacionada a Donald Trump, Lula, Bolsonaro e as tarifas americanas aos produtos brasileiros. No levantamento perguntaram o que os brasileiros achavam do Governo Trump. A resposta foi negativa. Mais de 60% desaprovam Trump no Brasil e a aprovação está em 30%. Esta mesma pergunta foi feita em maio e, na época, o "placar" era 55% x 39%. Apoiar-se no presidente americano, no Brasil, pode ser uma armadilha.

Sobre túneis e memórias

Faz menos de uma semana que a governadora Raquel Lyra (PSD) deu uma entrevista à Rádio Jornal, no programa Passando a Limpo, e cobrou a Prefeitura do Recife para que assumisse finalmente o Túnel da Abolição, na Madalena. Algo que já estava acertado há tempos. Foi então que o vice-prefeito da capital, Victor Marques (PCdoB), surpreendeu de forma curiosa: gravou um vídeo no local dizendo que "tomou uma decisão" e a prefeitura vai assumir o túnel. Aproveitou para dizer que "não queria apontar culpados", mas passou a gravação inteira dizendo que a culpa era do Governo.

É bom lembrar

O Túnel da Abolição começou a ser construído na gestão Eduardo Campos e terminou no governo de Paulo Câmara, quando o PSB comandava o Estado. Ele sempre teve problemas, sempre apresentou alagamentos e sempre levantou dúvidas, assim como outros túneis construídos nessa época, sobre a necessidade desses equipamentos, nesse formato, numa cidade cercada por mangue e cheia de espaços aterrados. Mas as obras foram caríssimas na época. Ver uma prefeitura do PSB reclamar agora e esquecer esse detalhe, foi curioso, pra dizer o mínimo.

Saídas

As exonerações recentes de figuras que vinham tendo um reconhecido bom desempenho no Governo do Estado chamaram ainda mais atenção para o clima de trabalho na equipe de primeiro escalão do Palácio do Campo das Princesas. Nenhum deles reclamou, fizeram questão de não falar sobre o assunto e as saídas foram "a pedido". Mas nos bastidores há insatisfação, inclusive dos que ainda estão em seus cargos.

O clima é ruim

Desde o início da gestão, o ambiente da equipe principal do governo se alterna entre o respeito à figura da governadora, passando pela tensão e atritos com parte de seu núcleo mais duro e próximo, que se preocupa mais em controlar a iniciativa alheia do que incentivar seus resultados, chegando a uma máquina administrativa travada, geralmente por desconfiança diuturna. Não é fácil para ninguém trabalhar nesses termos.

Leia também

"O Agente Secreto" terá sessão em Los Angeles com presença de Walter Salles
SOCIEDADE

"O Agente Secreto" terá sessão em Los Angeles com presença de Walter Salles
Uma bela coleção sobre o artesanato pernambucano
SOCIEDADE

Uma bela coleção sobre o artesanato pernambucano

Compartilhe

Tags