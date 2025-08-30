fechar
Cena Política | Análise

O "risco do companheiro de chapa" na disputa pelo Senado Federal

A exigência de dividir palanque força alianças desconfiadas e pode transformar parceiros em rivais diretos por vagas na Casa Alta.

Por Igor Maciel Publicado em 30/08/2025 às 20:00
Lula e Humberto Costa, no Planalto
Lula e Humberto Costa, no Planalto - Cláudio Kbene/Divulgação

Candidato a senador em eleição com duas vagas só pode confiar desconfiando.

Porque ter duas vagas significa que você precisa de um companheiro na mesma chapa, usando os mesmos benefícios, a mesma estrutura e dormindo todo dia debaixo do mesmo guarda-chuva que você.

Em resumo, você precisa de alguém que não tenha condições de usar as mesmas armas que você, com a mesma habilidade que você.

Por isso, sempre que você perceber que um candidato ao Senado, neste período pré-eleitoral, está fazendo elogios demais a um possível companheiro de chapa, tenha certeza de que ele apenas considera o sujeito fraco o suficiente para não ameaçá-lo.

Contexto histórico

É diferente quando você tem na cabeça da chapa um candidato a governador que não tem como perder a eleição.

Um Jarbas Vasconcelos (MDB), por exemplo, na eleição de 2002, reeleito no primeiro turno com 60% dos votos, garantiu com certa facilidade a eleição de seus dois senadores.

O vice-presidente Marco Maciel (PFL) foi eleito ao lado de Sérgio Guerra (PSDB), apoiados diretamente pelo governador.

Maciel alcançou 29% dos votos válidos, enquanto Guerra somou 27%.

Em terceiro lugar ficou Carlos Wilson (PTB), com 21% dos votos.

Cenário atual

Mas, no caso da próxima eleição em Pernambuco, na qual há muitos candidatos buscando o Senado e os postulantes ao Governo devem ter uma disputa mais equilibrada, o risco é grande na hora de montar a chapa.

Humberto Costa (PT), por exemplo, tem um duplo desafio, ele precisa ficar num palanque que receba o apoio de Lula (PT).

Mas como essa força lulista é muito valiosa, o companheiro de chapa para o Senado também não pode ter condições de capitalizá-la mais do que o próprio Humberto.

Risco lulista

Significa que ter um companheiro ou companheira com forte identificação na esquerda, que consiga transformar o apoio de Lula em votos, aumenta o risco de Humberto ficar em segundo na própria chapa e isso pode ser um problema, dependendo do desempenhos dos outros palanques.

Candidatos como Eduardo da Fonte (PP), Anderson Ferreira (PL), Gilson Machado (PL) e Miguel Coelho (União), que têm votos mais ao centro e à direita, carregam potencial para ter grandes votações.

Dilema final

Se tiver que dividir o trunfo do apoio de Lula com algum companheiro de chapa, Humberto pode acabar perdendo a vaga.

É natural, portanto, que ele torça o nariz para nomes do próprio PT, do PSB ou até para Marília Arraes (SD), que também trabalha por esse espaço.

Resta saber se, para o presidente Lula que, se for reeleito, vai precisar de muito apoio no Senado por sobrevivência, eleger apenas Humberto já é suficiente em Pernambuco.

Lula terá que fazer as contas.

