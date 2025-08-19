fechar
Cena Política | Análise

Ideologia domina e Brasil paga alto preço por diplomacia partidarizada

De Lula a Bolsonaro, incluindo Dilma, a diplomacia brasileira se afastou da neutralidade tradicional e pulou, para perder, na lógica dos confrontos.

Por Igor Maciel Publicado em 19/08/2025 às 21:00
O ex-chancelar Celso Amorim vem orientando a atuação do governo do presidente Lula da Silva na crise com os Estados Unidos
O ex-chancelar Celso Amorim vem orientando a atuação do governo do presidente Lula da Silva na crise com os Estados Unidos - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil atravessa um momento delicado no cenário internacional. A imagem de país conciliador, que construía pontes entre nações e ganhou relevância por manter neutralidade diplomática, está cada vez mais distante. Isso acontece por causa da necessidade de afirmação ideológica que nossos líderes assumiram desde 2003.

O resultado é um isolamento crescente que preocupa, tanto no campo político quanto econômico. Esse processo, que não nasceu ontem, tem raízes na forma como a política externa brasileira foi conduzida nas últimas duas décadas.

Neutralidade perdida

A tradição de neutralidade do Brasil, construída ao longo do século, permitiu que o país conquistasse respeito internacional e ampliasse sua influência em espaços multilaterais. Esse ativo foi sendo destruído por escolhas ideológicas sucessivas.

Desde o início deste século, governos de diferentes cores partidárias preferiram usar as relações exteriores como palanque político, comprometendo a credibilidade da diplomacia nacional. O Itamaraty, outrora referência de pragmatismo, sofreu com ingerências que minaram sua força.

Esse erro está sendo cometido desde o primeiro governo Lula (PT), continuou com Dilma (PT), manteve-se com Bolsonaro (PL) mudando apenas o lado, e voltou na gestão lulista atual.

Responsabilidade compartilhada

Não cabe aqui apontar um único culpado. Lula, em seus dois primeiros mandatos, usou a política externa para alinhar o Brasil a um bloco de esquerda latino-americana. Dilma Rousseff manteve essa linha, mas com menor habilidade diplomática.

Jair Bolsonaro, por sua vez, inverteu o pêndulo, apostando numa retórica agressiva contra a China e outros parceiros estratégicos. Já Lula, em sua terceira gestão, repete o erro, só que agora no embate com os Estados Unidos.

Em comum, todos abandonaram a posição de neutralidade que permitia ao Brasil dialogar com diferentes polos de poder sem se comprometer ideologicamente.

A única exceção parcial nesse período foi Michel Temer (MDB). O emedebista buscou resgatar a tradição do Itamaraty, mas não teve tempo para trabalhar.

Isolamento crescente

O reflexo dessa sucessão de escolhas ideológicas é o isolamento. Os Estados Unidos, sob Donald Trump, impuseram pesadas tarifas ao Brasil com motivações que ultrapassam o campo econômico e tocam o terreno político. A União Europeia, embora siga negociando o acordo com o Mercosul, não demonstra disposição em defender o Brasil de forma consistente.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No fim, o governo brasileiro recorre à China e à Rússia, países que não oferecem o tipo de exemplo democrático que se espera. Quando as coisas apertam, Lula telefona para Xi Jinping e Putin, dois ditadores.

Não é um cenário normal, não é positivo e chega a ser perigoso.

América do Sul dividida

Para piorar, o Brasil também está isolado na América do Sul. Hoje, Argentina, Paraguai, Peru, Equador e a Bolívia (que terá segundo turno eleitoral com dois candidatos da direita) compõem o bloco conservador. Do outro lado, Brasil, Colômbia, Chile, Venezuela e Uruguai formam a ala progressista, à esquerda.

Essa divisão por igual pode mudar em breve: o Chile vive um processo eleitoral em que a oposição de direita aparece como favorita, o que deve alterar a balança regional para seis países à direita contra quatro à esquerda.

Nesse cenário, o Brasil se tornará a principal voz isolada dentro do continente, inclusive no Mercosul, onde não encontrará respaldo coletivo.

Preço da ideologia

A consequência prática desse isolamento já se sente no bolso. A tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos impacta setores estratégicos e obriga o governo a adotar medidas internas para evitar desemprego e falências. A tendência é aumentar os gastos que já estavam grandes demais, comprometer a saúde fiscal do país para sustentar o argumento de que consegue transformar grandes crises em marolinhas.

No fim, o a população paga a conta, como já aconteceu antes. Mais uma vez, o boleto da diplomacia ideologizada recai sobre trabalhadores e empresas.

O que se vê é um Brasil gastando recursos preciosos para corrigir distorções criadas por escolhas políticas, quando poderia estar fortalecendo sua posição internacional com pragmatismo e capacidade de mediação. E não precisava de muita coisa, bastava manter a tradição de neutralidade.

Leia também

Flávio Ricco: A aposta da Globo no futebol feminino já apresenta bons resultados
Canal 1

Flávio Ricco: A aposta da Globo no futebol feminino já apresenta bons resultados
Coleção reunirá a obra de Fernando Henrique
SOCIEDADE

Coleção reunirá a obra de Fernando Henrique

Compartilhe

Tags