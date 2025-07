Senado agora é trincheira estratégica, não vitrine pessoal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante muito tempo, a corrida por uma vaga no Senado em Pernambuco foi tratada como prêmio de consolação. Candidaturas serviam mais para manter nomes relevantes em circulação do que para disputar poder real. Isso acabou.

Se 2026 vai redefinir o cenário político nacional, Pernambuco terá papel decisivo nesse novo ciclo. É que o Senado virou palco principal. Virou arena. O espaço onde os embates entre Executivo, Legislativo e Judiciário ganham forma. E mais: onde se testam os limites do sistema.

O novo papel do Senado

Nos últimos anos, foi no Senado que se decidiram os rumos de CPIs, indicações ao Supremo, freios ao Judiciário e tentativas de mudar regras do jogo, desde a reeleição à regulação das redes sociais. Não é uma casa de notáveis senhores que interrompem as reuniões às 18h para tomar sopa. É uma casa de operadores estratégicos que podem, inclusive, decidir sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E sempre tiveram essa prerrogativa, é verdade, mas nunca se falou tanto sobre o assunto.

A eleição do Senado será mais importante do que a eleição de governador em 2026. E há quem diga que é mais importante que a de presidente.

Representatividade estratégica

Esta eleição do Senado definirá não apenas representantes, mas atores centrais em um Senado mais ativo, mais visível e mais decisivo. A responsabilidade aumenta. E aí surge uma necessidade local porque o debate sobre quem são esses nomes em Pernambuco não pode ser feito no varejo. Não basta saber quem gravou mais vídeos no Instagram ou quem apareceu mais em agendas. A pergunta é: quem dos possíveis candidatos está preparado para intervir nos grandes embates do país? Quem entende o tamanho da cadeira que pretende ocupar?

E, o principal: quem mais pode agregar aos projetos dos grupos políticos aos quais pretendem se vincular.

Qualificação acima da popularidade

As questões precisam ser respondidas por todos que estão na briga por uma vaga na disputa por aqui. De Humberto Costa (PT), mais à esquerda, até Gilson Machado (PL) à direita. Passando por Marília Arraes (SD), Silvio Costa Filho (Republicanos), Fernando Dueire (MDB), Eduardo da Fonte (PP), Miguel Coelho (União) e Anderson Ferreira (PL).

Todos precisam entender que sua qualificação para disputar o cargo passa mais pelo que eles podem oferecer a Lula ou à oposição do que por suas habilidades pessoais e bases eleitorais.

Ninguém se elege sem voto, lógico, mas até o voto é coisa que pode chegar depois, ao longo da campanha, nos apoios.

O exemplo de 2022

Quer um exemplo prático do que é necessário para ser candidato em 2026? Basta mirar o exemplo do último pleito. No início de 2022 havia dúvidas se Teresa Leitão (PT) teria votos suficientes para ser reeleita deputada estadual em Pernambuco, mas quando a conjuntura se formou era ela quem oferecia tudo o que o PT e Lula precisavam naquela disputa.

Foi escolhida, recebeu apoio e votos depois. Terminou eleita por mais de dois milhões de eleitores. Embora o governador na chapa dela tenha terminado em quarto lugar. Hoje Teresa é senadora.