A "kombi" da direita acelera sem direção e Lula agradece

Clique aqui e escute a matéria

Lula continua liderando todos os cenários testados pela Quaest para a eleição presidencial. Mas é uma liderança mais sustentada pela falta de nomes consolidados na direita do que por entusiasmo com o governo atual. Ao menos por enquanto, já que não se sabe, ainda, o quanto vai durar o efeito das ameaças dos EUA ao Brasil, que têm beneficiado o presidente. Na segunda fase da pesquisa, dedicada aos cenários eleitorais de 2026, o petista aparece à frente de todos os nomes da direita testados. À frente de Jair Bolsonaro, Michelle, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro e até de nomes que mal pontuam nas pesquisas espontâneas, como Ratinho Jr., Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

Disputa com Bolsonaro

A diferença mais apertada é com Jair Bolsonaro, tanto no primeiro turno (32% a 26%) quanto no segundo (43% a 37%). Mas mesmo nesse caso, Lula venceria o adversário. Nos outros cenários, a vantagem é ainda maior. Contra Michelle, Lula tem 30% contra 19%. Com Eduardo Bolsonaro, 31% a 15%. Contra Tarcísio, 32% a 15%. E, no segundo turno, as distâncias variam sempre de 5 a 10 pontos percentuais com vantagem para a reeleição do petista. O dado mais relevante, no entanto, talvez não esteja nos percentuais de intenção de voto. A rejeição a Lula, que era de 66% em maio, caiu para 58%. Ao mesmo tempo, cresceu o número de eleitores que dizem que votariam com certeza ou poderiam votar no petista. O movimento é lento, mas vai na direção certa para quem está no cargo e quer disputar a reeleição.

Direitas fragmentadas

A questão maior, porém, não é o que Lula faz, mas como as direitas brasileiras se comportam. Sim, o plural é de propósito, porque não existe uma direita no Brasil. Existem várias. Tem a de Nikolas Ferreira (PL) que faz vídeos geradores de ondas nas redes, mas está brigado com a família bolsonaro e não tem idade para ser presidente. Tem a direita de Eduardo Bolsonaro que sonha em ser candidato no lugar do pai, mas para isso precisa anular a madrasta e o governador de São Paulo. Tem Tarcísio que espalha boatos de que topa disputar a presidência, vira alvo da família bolsonaro e se apressa em desmentir. Tem a direita de Michelle, que é a aposta do presidente do PL Valdemar Costa Neto. Tem a direita de Ronaldo Caiado, a de Ratinho Jr, a de Romeu Zema, a de Eduardo Leite que alternam entre negar aproximação com Bolsonaro e dizer que ele “é importante”. Tem até a direita de Bolsonaro, que está inelegível. O destino de uma kombi em que há nove motoristas e nenhum passageiro é simples e certo: bater no primeiro muro que aparecer.

Esquerda em 2018

Em 2018, quando Lula estava preso, o PT interditou a esquerda e criou um ambiente de pulverização das preferências, para fortalecer a imagem do petista, mesmo que ele estivesse preso. O resultado foi que cinco candidatos identificados com a esquerda lançaram candidaturas na época e os votos ficaram espalhados, sem que ninguém se destacasse muito. Até Haddad (PT), na época, que foi ao segundo turno, precisava ir à cadeia visitar Lula toda semana, para evitar que alguém pudesse desconfiar de alguma luz própria.

Poste indefinido

A diferença agora é que Bolsonaro não está encontrando alguém que faça esse papel de poste para ele e não quer perder influência sobre os eleitores da direita entregando o bastão para um Tarcísio de Freitas ou um Ronaldo Caiado, por exemplo. Só alguém da família poderia fazer isso, mas a derrota da mulher ou do filho, por representarem ele e carregarem o sobrenome, será considerada uma derrota pessoal de Bolsonaro. O que também o enfraquece. A pesquisa mostra que, se a direita quiser mesmo vencer Lula, vai precisar fazer uma escolha. E vai ter que fazer isso para ontem. Porque o tempo da política não é o mesmo do calendário. E, por enquanto, Lula é quem marca as horas.