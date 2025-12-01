Você já se pegou pensando: "E agora, qual é o próximo capítulo da minha carreira?"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vou desmontar essa narrativa que te ensinaram sobre segurança e mostrar como ela pode estar sabotando silenciosamente sua evolução profissional

Talvez você esteja justamente nesse momento. Aparentemente, sua carreira está “estável”, você tem um bom cargo, um salário decente, benefícios razoáveis e até o respeito dos colegas. Aos olhos dos outros, você “chegou lá”. Mas, lá no fundo, algo não encaixa. Uma sensação estranha de que você está parado no tempo. Como se a vida estivesse passando... mas você não estivesse realmente vivendo o que queria. É como estar em um trem confortável, mas que já não te leva para onde você gostaria de ir.

O que ninguém te contou é que essa tal “estabilidade” — tão valorizada por tantos — pode, na verdade, estar te aprisionando em uma zona de conforto disfarçada. E o mais perigoso? Quanto mais tempo você permanece nela, mais difícil fica enxergar que está se afastando do que realmente importa: propósito, crescimento, realização. No artigo dessa semana, vou desmontar essa narrativa que te ensinaram sobre segurança e mostrar como ela pode estar sabotando silenciosamente sua evolução profissional.

O que você chama de estabilidade pode, na verdade, ser estagnação

Fomos ensinados a buscar segurança acima de tudo. A famosa carteira assinada, o “bom emprego”, a empresa sólida. Isso parecia ser o caminho do sucesso. Durante muito tempo, essa fórmula funcionou — ou, pelo menos, parecia funcionar. Mas o que ninguém te contou é que essa busca cega por segurança pode estar empurrando sua carreira para um abismo silencioso: a irrelevância. O conforto de hoje pode se tornar a estagnação de amanhã, e o que era estabilidade pode, sem aviso, virar um bloqueio invisível ao seu crescimento.

A maioria das pessoas acredita que mudar de rumo profissional só é necessário quando tudo dá errado. Quando perdem o emprego, quando o mercado colapsa ou quando “chegam no limite”. Mas a verdade é outra: quem espera o caos para agir já está atrasado. O custo de se manter em algo apenas porque é “seguro” pode ser mais alto do que você imagina — especialmente quando a segurança está sustentando uma vida profissional que já não te representa mais.

Esperar a crise para agir é como esperar o incêndio para comprar o extintor

Você não precisa odiar seu trabalho para estar no lugar errado. Muitas vezes, é justamente quando as coisas estão “ok” que você mais corre o risco de se acomodar.

Pense nisso:

•Você começa a segunda-feira contando os dias pra sexta?

•Sente que está ocupado o tempo todo, mas sem evoluir de verdade?

•Já não lembra a última vez que se sentiu desafiado ou animado com um projeto?

•Imagina um futuro na sua empresa... mas ele não te empolga?

Se você respondeu “sim” para duas ou mais dessas perguntas, cuidado: você pode estar vivendo no modo piloto automático.

E o pior? Quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais difícil é sair. Porque a zona de conforto tem um custo invisível: ela rouba sua clareza, sua energia e sua ambição.

O preço emocional de ignorar esse sinal

Essa sensação de estar “travado” na carreira não é só profissional. Ela contamina sua vida como um todo. Surge o cansaço sem explicação, o mau humor constante, a irritabilidade em casa. Pequenas frustrações do dia a dia começam a pesar mais. A autoestima vai sendo corroída lentamente.

E o que poderia ser apenas um momento de reflexão vira uma crise de identidade.

Você começa a se perguntar:

•Será que escolhi a profissão certa?

•Será que desperdicei anos da minha vida?

•Será que ainda dá tempo de mudar?

Essa dúvida não é frescura. É um chamado.

E ignorá-lo pode levar a algo muito mais perigoso do que uma insatisfação passageira: o arrependimento de não ter tentado.

O que você pode fazer agora?

Antes de tomar qualquer decisão drástica, o primeiro passo é simples: clareza.

Você não precisa pedir demissão amanhã. Não precisa virar empreendedor da noite para o dia. O que você precisa é de um espaço seguro para olhar sua carreira com mais estratégia — e menos medo.

Por isso, quero te fazer um convite:

Que tal conversar sobre seu próximo capítulo na carreira?

Ofereço uma Consulta Rápida de Carreira gratuito, onde você poderá entender com mais clareza:

•Onde você está na sua jornada profissional;

•Quais caminhos se abrem a partir de agora;

•O que está travando sua evolução (e como destravar);

•Como transformar estabilidade em crescimento real.

Esse resultado pode ser exatamente o ponto de virada que você precisava — mesmo que agora tudo ainda pareça confuso. Para receber o link de acesso, digite a palavra CARREIRA nas minhas redes sociais e eu te envio imediatamente.

Esse é o primeiro passo para sair do modo automático e retomar o controle da sua trajetória. Porque a pior escolha não é arriscar e errar o caminho — é permanecer parado enquanto suas oportunidades passam.

Sobre Bruno Cunha

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Brasil, com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Autor do livro “Descubra: você tem um Emprego ou uma Carreira?”. Mais de 41 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Docente em Pós-Graduação de renomadas instituições de ensino e Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e da UOL, e publicações na TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

Instagram: carreiracombrunocunha

Linkedin: consultordecarreiracombrunocunha