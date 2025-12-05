Flávio Ricco: Senhoras e senhores do destino: artistas se permitem a escolher trabalhos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo Flávio Ricco, houve um tempo que a televisão era o campo de trabalho mais buscado pelos atores e atrizes pela inexistência de melhores opções

Clique aqui e escute a matéria

Senhoras e senhores do destino: artistas se permitem a escolher trabalhos

Houve um tempo, e por aí vão muitas e muitas décadas, que a televisão era o campo de trabalho mais buscado pelos atores e atrizes, diante da inexistência de melhores opções. Não apenas isso, mas também por onde eram oferecidos os maiores salários e condições mais vantajosas.

Hoje, porém, vivemos uma realidade diferente.

Para muitos deles, considerados do primeiro time, o “contrato por obra” se ofereceu como o melhor dos mundos, ou um paraíso na terra, em função da possibilidade de optar ou fazer aquilo que melhor atenda a cada um. Novela, por exemplo, deixou de ser uma prioridade.

E por aí, temos nomes como Isis Valverde, Juliana Paes, Marina Ruy Barbosa, Wagner Moura, Reinaldo Gianecchini, Rodrigo Santoro, Selton Mello, Antônio Fagundes, Gabriel Leone, entre outros e outras, em uma lista que já vai bem longe, mais dedicados a filmes e séries.

Ninguém fecha totalmente a porta nem escancara um “nunca mais” para os longos folhetins, mas, para esses que passam a representar um número bem significativo, não basta só ser lembrado, chamado ou receber boa oferta contratual.

Outros tantos fatores, como valer a pena e o quanto de tempo terão que dedicar às gravações, se tornam fundamentais.

Além de outros aspectos, como a liberdade de escolher e desenvolver uma liberdade criativa, que o regime fixo nem sempre permite.

Também por aí, verifica-se, o mundo mudou bastante.

Isis Valverde, hoje com carreira mais voltada para séries e filmes - Divulgação

TV Tudo

Festa da firma - 1

Para a festa de Natal dos funcionários da Band, dia 12, Leo Dias, Cris Flores, Neto, Joel Datena, Renato Ambrósio, JP Vergueiro e Lívia Nepomuceno serão apresentadores de um show de talentos, como aconteceu no ano passado.

Mas só com o pessoal da casa.

Lívia Nepomuceno - Divulgação

Festa da firma – 2

Em 2024, nessa festa da Band, um dos garçons da diretoria ganhou como cantor.

Assim como um editor do BandNews, se revelou um grande saxofonista, e um integrante do RH, imitando Michael Jackson, melhor passista. A Turma do Pagode é o grupo convidado.

Especial

A Jovem Pan exibe neste sábado, às nove da noite, o especial “Seo Tuta”, como parte das homenagens do primeiro ano da morte de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu fundador.

No ar em “Documento Jovem Pan”.

Direito a spoiler

Boninho, contratado pela Disney para ser showrunner e consultor criativo no Brasil, estará na CCXP em São Paulo neste sábado.

O executivo vai falar principalmente de “The Voice Brasil” e, numa dessas, até da “Casa do Patrão”.

Remake

A TV Cultura ainda não tem definição sobre quem vai apresentar o novo “Bem Brasil”, a partir de 2026.

Wandi Doratiotto, que marcou época no programa, chegou a fazer dois especiais no ano passado, mas não tem nada garantido.

Expectativa

No SBT, estão todos na espera de um novo organograma, que ninguém tem muita certeza se ainda vai sair ou não.

O que se sabe é que 2026 deve começar com importantes mudanças estruturais.

Por outro lado

Na rádio corredor, em “edição extraordinária”, até o nome do Fábio Faria, ex-ministro e marido da Patrícia Abravanel, tem aparecido como provável vice-presidente.

Nas consultas oficias, no entanto, nada consta. O Fabio, data hoje, continua à frente do projeto do SBT News.

Chique no último

O que existe de informação sobre o SBT News, além dos contratados e a programação montada, é que o seu evento de lançamento deve primar pela elegância e sofisticação.

Uma coisa de primeiro mundo mesmo e com uma verba muito especial destinada para a sua realização.

Vai lá

Cátia Fonseca tem presença confirmada no encerramento da “Dança dos Famosos”, no “Domingão” da Globo.

E é o que ela, alguém que faz falta, tem sobre e para a televisão por enquanto.

Programa da Monique

Monique Alfradique estreia nesta sexta-feira, às 22h, o programa “Beach Life” no E! Entertainment.

Gabriela Loran, atriz em destaque na novela “Três Graças”, será uma das atrações da temporada, falando sobre carreira, vida pessoal e hábitos praieiros.

Monique Alfradique e Gabriela Loran - Divulgação

Bate – Rebate

· O empresário Marcos Montenegro lança dia 15, às 19h, seu novo programa, o “Ser Artista Pensamentos”, no YouTube...

· ... Montenegro, por sinal, vem por aí com outra novidade interessante logo para o começo do ano.

· Um dos principais acontecimentos da TV nesta sexta-feira, claro, é o sorteio da Copa do Mundo...

· ... Cazé, GE, SBT e Globo estarão com coberturas especiais...

· ... De modo especial para GE, SBT e Globo, esse sorteio também será importante para um planejamento mais específico de suas transmissões...

· ... Diferentemente da Cazé, as demais não têm direitos dos 104 jogos.

· Tony Ramos e Antônio Fagundes numa mesma novela, a do Walcyr, e considerando até as da Tupi, será um fato raro...

· ... Mas não único. Os dois, juntos, fizeram “Champagne”, do Cassiano Gabus Mendes, na Globo mesmo, em 1983...

· ... O início das gravações está previsto para final de março, começo de abril.

C´est fini

José Luiz Datena assinou contrato com a EBC para um programa semanal de entrevistas na TV Brasil e outro, diário, na rádio Nacional. Por aí, voltará a formar dupla com Agostinho Teixeira, companheiro dos tempos da rádio Bandeirantes.

Quanto à Rede TV!, ao que se sabe, tudo segue normal, nos finais de tarde.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!