Flávio Ricco: Exibição de Dona Beja na Band está 99% certa. Só falta assinar
Está por um triz, só faltando mesmo, de lado a lado, as assinaturas devidas, para um novo importante acerto da Band com a HBO Max
Clique aqui e escute a matéria
As relações muito boas, que já não são de agora, se estreitaram ainda mais nos últimos tempos, via parcerias e trocas de diferentes conteúdos.
Ainda no início deste ano, como se recorda, “Beleza Fatal apareceu entre esses casos mais parecidos.
E, agora, está em vias de ser sacramentado o acordo para exibição de “Dona Beja” no sistema aberto, imediatamente após o seu lançamento no streaming.
As informações a respeito da série, inclusive a partir dos circuitos fechados que já estão existindo, são as melhores possíveis.
Este vem a ser um outro aperto de mãos, de lado a lado, dos mais saudáveis.
TV Tudo
Ainda da Band
O “Apito Final”, do Neto, com as participações de Marília Ruiz, Leandro Quesada e Oscar Roberto Godói, está confirmado na grade da Band para 2026.
O programa tem uma das melhores avaliações da grade.
Não é legal - 1
Condenáveis, criminosas até, as declarações do Abel Braga na sua apresentação no Inter de Porto Alegre.
Uma declaração homofóbica, totalmente fora do contexto, que nem o pedido mal-ajambrado de desculpas conseguiu apagar.
Não é legal – 2
Também não é legal, e não condiz em tempo nenhum, o vídeo da Mariana Spinelli, do GE TV, perguntando “coisas que você já enfiou no rabo?”.
Vídeo editado, incluindo respostas de André Balada, Fred Bruno e Jorge Igor, entre outros e outras. Grotesco, não fosse sem graça.
Otimista
Daniela Beyruti, presidente do SBT, em comunicado aos colaboradores, declarou que em breve voltará com os “bate-papos e, quem sabe, até lives mensais” para uma melhor comunicação com todos sobre os rumos da TV.
“Estamos desenhando um 2026 extraordinário..., trabalhando em uma nova proposta de estrutura”, avisou Daniela.
Resultado aquém
Um outro ponto importante desse comunicado da Daniela Beyruti é que a tarefa de colocar ordem na casa ainda não terminou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Eu sinto que nossos resultados não condizem com o nosso time. Temos um time de craques, mas nosso resultado ainda está aquém da nossa capacidade de entrega”, avalia.
Encerra, torcendo por um 2026 recheado de sinos tocando e muitos “Gols”.
Lagos
A parceria Record-Seriella está levando as gravações da série “As Sete Marias”, protagonizada por Allana Lopes, para a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
Foram feitas reservas em quatro hotéis para as equipes de produção, elenco e direção.
Palmeiras pelo Corinthians
O especial de fim de ano Vira Brasil, em sua segunda temporada no SBT, não será mais realizado no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.
A Neo Química Arena, do Corinthians, foi definida como novo local da apresentação.
Estrutura e decisão
Nesta terça-feira, se nada mudar, uma equipe do SBT visitará o estádio corintiano para definir questões relativas à transmissão.
Por outra, segundo apurado, a mudança de local se deu por uma decisão do Palmeiras, que não aceitou que o evento fosse além de 23h.
Vem aí
O Multishow vai disparar os trabalhos de uma nova temporada da série “Tô de Graça”, com Rodrigo Sant’anna e sob a direção de Silvio Guindane.
As negociações para fechamento de elenco começaram na semana passada.
Dupla de frente
Marina Demori e Celso Freitas são os convidados do nosso programa, nesta terça, 19h, na LeoDias TV.
Uma conversa sobre tudo, mas especialmente em cima do “Jornal do SBT News”, que eles irão apresentar a partir do dia 15.
Bate – Rebate
• Com Henri Castelli, Camila Travaglini e Nayana de Sandras, o longa de suspense e terror “A Mulher na Caixa” chega aos cinemas no primeiro trimestre de 2026...
• ... Conta a história de uma jovem modelo e atriz que, de repente, acorda dentro de uma caixa de madeira e é transportada para vários locais. Direção de Aldo Pedrosa e Filipo Carotenuto.
• Em 2026, o “Band Verão”, uma vez mais, terá o comando de Gardênia Cavalcanti, apresentadora da Band Rio...
• Nando Rodrigues, após “A Vida de Jó”, fará a série “Ben-Hur” na Record.
• A série docu-reality “Próximo Hit”, da Sentimental Filmes, é uma das apostas do canal E! para a programação de 2026...
• ... O projeto acompanha todo o processo de criação e gravação de um trabalho da cantora Kynnie, nome em destaque na black music.
• João Fenerich, que esteve nas séries "Betinho: no fio da navalha" e "Fim", ambas do Globoplay, ganhou o prêmio de melhor ator no San Luis Film Festival, nos Estados Unidos...
• ... A estatueta veio pelo trabalho no curta-metragem “Escolhidos”, dirigido por Pablo Garcia.
• O Canal Brasil estreia quinta-feira, às 20h, o documentário “Vlavianos, o Impulso e a Razão”, produzido pela Na Laje Filmes e dirigido por Pedro Urizzi...
• ... O filme acompanha Vlavianos (1929- 2022) em suas despedidas do ateliê onde produziu por décadas, por causa das suas limitações físicas.
C´est fini
Que vai acontecer, vai. Só que ainda não existe dia marcado nem hora para um encontro do pessoal do SBT com o da NSports para definir todo o esquema de transmissões da Copa do Mundo.
Neste encontro, ou durante um dos próximos, também será discutida a questão de possíveis contratações.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!