Flávio Ricco: Exibição de Dona Beja na Band está 99% certa. Só falta assinar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Está por um triz, só faltando mesmo, de lado a lado, as assinaturas devidas, para um novo importante acerto da Band com a HBO Max

Clique aqui e escute a matéria

As relações muito boas, que já não são de agora, se estreitaram ainda mais nos últimos tempos, via parcerias e trocas de diferentes conteúdos.

Ainda no início deste ano, como se recorda, “Beleza Fatal apareceu entre esses casos mais parecidos.

E, agora, está em vias de ser sacramentado o acordo para exibição de “Dona Beja” no sistema aberto, imediatamente após o seu lançamento no streaming.

As informações a respeito da série, inclusive a partir dos circuitos fechados que já estão existindo, são as melhores possíveis.

Este vem a ser um outro aperto de mãos, de lado a lado, dos mais saudáveis.

TV Tudo

Ainda da Band

O “Apito Final”, do Neto, com as participações de Marília Ruiz, Leandro Quesada e Oscar Roberto Godói, está confirmado na grade da Band para 2026.

O programa tem uma das melhores avaliações da grade.

Não é legal - 1

Condenáveis, criminosas até, as declarações do Abel Braga na sua apresentação no Inter de Porto Alegre.

Uma declaração homofóbica, totalmente fora do contexto, que nem o pedido mal-ajambrado de desculpas conseguiu apagar.

Não é legal – 2

Também não é legal, e não condiz em tempo nenhum, o vídeo da Mariana Spinelli, do GE TV, perguntando “coisas que você já enfiou no rabo?”.

Vídeo editado, incluindo respostas de André Balada, Fred Bruno e Jorge Igor, entre outros e outras. Grotesco, não fosse sem graça.

Mariana Spinelli - Reprodução: internet

Otimista

Daniela Beyruti, presidente do SBT, em comunicado aos colaboradores, declarou que em breve voltará com os “bate-papos e, quem sabe, até lives mensais” para uma melhor comunicação com todos sobre os rumos da TV.

“Estamos desenhando um 2026 extraordinário..., trabalhando em uma nova proposta de estrutura”, avisou Daniela.

Resultado aquém

Um outro ponto importante desse comunicado da Daniela Beyruti é que a tarefa de colocar ordem na casa ainda não terminou.

“Eu sinto que nossos resultados não condizem com o nosso time. Temos um time de craques, mas nosso resultado ainda está aquém da nossa capacidade de entrega”, avalia.

Encerra, torcendo por um 2026 recheado de sinos tocando e muitos “Gols”.

Lagos

A parceria Record-Seriella está levando as gravações da série “As Sete Marias”, protagonizada por Allana Lopes, para a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Foram feitas reservas em quatro hotéis para as equipes de produção, elenco e direção.

Allana Lopes - Reprodução: Instagram

Palmeiras pelo Corinthians

O especial de fim de ano Vira Brasil, em sua segunda temporada no SBT, não será mais realizado no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

A Neo Química Arena, do Corinthians, foi definida como novo local da apresentação.

Estrutura e decisão

Nesta terça-feira, se nada mudar, uma equipe do SBT visitará o estádio corintiano para definir questões relativas à transmissão.

Por outra, segundo apurado, a mudança de local se deu por uma decisão do Palmeiras, que não aceitou que o evento fosse além de 23h.

Vem aí

O Multishow vai disparar os trabalhos de uma nova temporada da série “Tô de Graça”, com Rodrigo Sant’anna e sob a direção de Silvio Guindane.

As negociações para fechamento de elenco começaram na semana passada.

Dupla de frente

Marina Demori e Celso Freitas são os convidados do nosso programa, nesta terça, 19h, na LeoDias TV.

Uma conversa sobre tudo, mas especialmente em cima do “Jornal do SBT News”, que eles irão apresentar a partir do dia 15.

Bate – Rebate

• Com Henri Castelli, Camila Travaglini e Nayana de Sandras, o longa de suspense e terror “A Mulher na Caixa” chega aos cinemas no primeiro trimestre de 2026...

• ... Conta a história de uma jovem modelo e atriz que, de repente, acorda dentro de uma caixa de madeira e é transportada para vários locais. Direção de Aldo Pedrosa e Filipo Carotenuto.

• Em 2026, o “Band Verão”, uma vez mais, terá o comando de Gardênia Cavalcanti, apresentadora da Band Rio...

• Nando Rodrigues, após “A Vida de Jó”, fará a série “Ben-Hur” na Record.

• A série docu-reality “Próximo Hit”, da Sentimental Filmes, é uma das apostas do canal E! para a programação de 2026...

• ... O projeto acompanha todo o processo de criação e gravação de um trabalho da cantora Kynnie, nome em destaque na black music.

• João Fenerich, que esteve nas séries "Betinho: no fio da navalha" e "Fim", ambas do Globoplay, ganhou o prêmio de melhor ator no San Luis Film Festival, nos Estados Unidos...

• ... A estatueta veio pelo trabalho no curta-metragem “Escolhidos”, dirigido por Pablo Garcia.

• O Canal Brasil estreia quinta-feira, às 20h, o documentário “Vlavianos, o Impulso e a Razão”, produzido pela Na Laje Filmes e dirigido por Pedro Urizzi...

• ... O filme acompanha Vlavianos (1929- 2022) em suas despedidas do ateliê onde produziu por décadas, por causa das suas limitações físicas.

C´est fini

Que vai acontecer, vai. Só que ainda não existe dia marcado nem hora para um encontro do pessoal do SBT com o da NSports para definir todo o esquema de transmissões da Copa do Mundo.

Neste encontro, ou durante um dos próximos, também será discutida a questão de possíveis contratações.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!