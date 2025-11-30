Flávio Ricco: SBT já tem novidades definidas para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação do meio de semana ainda é a grande dor de cabeça. Se tudo acontecer como se espera, principais estreias deverão ocorrer a partir de março

Ainda não são tantas assim as informações sobre mudanças na programação do SBT para o ano que vem.

A Copa do Mundo, a partir desta próxima sexta-feira, de acordo com o acertado com a FIFA, já será anunciada como principal atração e maior intensidade.

Mas existem algumas outras definidas, todas considerando fortalecer mais a audiência, especialmente de segunda a sexta, em diferentes faixas de horário.

Então olha o que vem aí:

- Programa matutino, provavelmente com o título de “Vem pra Cá”.

- Programa de esportes na faixa do almoço.

- Jornalismo no fim de noite.

- “Fábrica de Casamentos”.

- Segunda temporada do “The Voice”.

- Possível volta da dramaturgia.

Evidente que a adequação de tudo, além de estudos mais aprofundados, exigirá também movimentos importantes de grade, especialmente entre a manhã e começo da tarde, algo que será ajustado no decorrer desses próximos tempos.

E, se tudo acontecer como se espera, as principais estreias deverão ocorrer a partir de março.

TV Tudo

Expectativa

Já se percebe, em todo o mercado, uma expectativa das mais interessantes em torno do lançamento de “Dona Beja”, pela HBO Max.

Em alguns circuitos fechados, a exibição da novela, estrelada por Grazi Massafera, tem causado a melhor das impressões. Uma avaliação das mais positivas.

Grazi Massafera - Grazi Massafera / Instagram

Ansiedade

Em diversos setores do SBT, existe a expectativa de que, ainda hoje ou, mais tardar, nesses próximos dias, deve sair o novo organograma do SBT.

Daniela Beyruti chamou totalmente para ela a elaboração deste trabalho.

Anticorpo - 1

A Band está passando por um momento de transição dos mais importante e que deve ser fundamental para os seus próximos tempos.

Já há, por exemplo, toda uma expectativa em torno da chegada do Guillermo Pendino para o Artístico e Programação em janeiro.

Anticorpo – 2

Será fundamental para o Pendino, em sua chegada e início das funções, encontrar um ambiente propício para isso.

Quem não quiser ajudar, que não atrapalhe. Cabe aos principais diretores da Band, Johnny Saad e Cláudio Giordani, dedicarem a isto o maior apoio e melhor das atenções.

Modelo

Histórias com justiça e superação – é este o formato que a Globo quer ver com mais peso nas suas novelas verticais, os microdramas – até pelo público-alvo: o jovem.

A “linha” foi passada para os interessados ou escalados para desenvolver as próximas tramas.

Por outro lado

Já existe um grupo de profissionais, que não é pequeno, trabalhando na criação e desenvolvimento de novelas verticais para igrejas.

Entende-se que por aí também pode se abrir um mercado bem promissor. As séries bíblicas da Record entram como exemplo.

Lançamento

Thaisa Santoth, atriz com mais de 20 espetáculos no currículo, fará estreia nas novelas.

Ela foi chamada para participação em “Coração Acelerado”, substituta de “Dona de Mim”. Mari será a sua personagem.

Atriz Thaisa Santoth - Arquivo pessoal

Regressiva

Em se tratando dos direitos de transmissão da Libertadores e Sul-Americana, 2027 – 2030, quinta-feira, dia 4, foi anunciado como prazo limite deste terceiro round.

Mas existem rumores que alguma coisa pode sair antes disso.

Os rumores

Entre a Globo levar tudo ou fusões, tipo Amazon/Cazé, já são muitas as especulações em torno do que poderá acontecer.

O que se tem como certeza é que esta é a maior disputa dos últimos tempos.

Valéria e Daniela

Valéria Valenssa, eterna Globobeleza, é a convidada do “Sensacional”, da Daniela Albuquerque, nesta segunda, às 22h45, na Rede TV!.

Além de relembrar a clássica vinheta de Carnaval, ela fala sobre os novos projetos, incluindo o lançamento do livro “Beleza Singular – Os 25 Segredos de Valéria Valenssa”.

Bate – Rebate

• De forma mais efetiva, começam os pilotos do “Jornal do SBT News”, com estreia dia 15 e apresentação de Marina Demori e Celso Freitas...

• ... O importante é que este jornal será exibido diariamente, das 18h30 às 20h, com a participação dos principais nomes recentemente contratados...

• ... Bem a propósito: Marina e Celso serão os nossos convidados no programa desta terça-feira na LeoDias TV. Apresentação oficial dos dois.

• Felipe Roque, recentemente contratado para a série “As Sete Marias” na Record, gravou “Encontrei um Marido Multimilionário Sem-teto para o Natal”...

• ... É a novela vertical de Gustavo Reiz, produzida pela Zohar, que estreia em breve no ReelShort...

• ... Laryssa Ayres também está no elenco.

• Isadora Ruppert, de “O agente secreto”, integra o elenco do espetáculo “Dia de Jogo”, dirigido por Gabrielly Vianna, com estreia dia 5 na Casa de Cultura Laura Alvim, Rio...

• ... Detalhe: Isadora prestigiou o Festival Varilux de Cinema Francês, no Rio, e encontrou ninguém menos que Isabelle Huppert, descrita como uma das melhores atrizes do mundo...

• ... “Ela achou muito engraçada essa coincidência de sobrenome”, conta Isadora.

• Suzy Rêgo e Eduardo Martini estão no Teatro União Cultural, em São Paulo, com a comédia “Até que o casamento nos separe”...

• ... A temporada vai até o dia 21 de dezembro.

C´est fini

Em relação ao projeto original de “Três Graças”, natural aguardar mudanças no conceito, para permitir a entrada de novos personagens e tramas.

A novela, desta forma, trará muitas novidades, em especial, no seu encerramento – que os autores Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva ainda não definiram.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!