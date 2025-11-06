Flávio Ricco: A chegada do SBT News em tudo deve ser comemorada e reconhecida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista Flávio Ricco fala sobre a chegada do SBT News, anunciada para 15 de dezembro, vem fortalecer a pluralidade e credibilidade no jornalismo

A chegada do SBT News em tudo deve ser comemorada e reconhecida

A chegada do SBT News, anunciada para 15 de dezembro, é um fato a ser comemorado, não por outras razões, mas pelo interesse da atual direção do SBT em também valorizar o jornalismo.

Assim como vem fortalecer o compromisso da sua direção com a pluralidade e credibilidade na comunicação.

Em fase final do seu processo de montagem e muitas contratações ainda sendo anunciadas, o que se espera, a partir do início de suas operações, é de já se colocar em condições de competitividade com os principais players do mercado de notícias.

Uma iniciativa da Daniela Beyruti, que em tudo deve ser louvada e reconhecida, ainda mais se considerarmos que o jornalismo, ao longo da história, nunca esteve entre as prioridades do SBT.

Os tempos são outros e os direcionamentos também.

Uma aposta corajosa e indispensável em um momento que a qualidade na informação é necessária e, mais do que nunca, precisa de novos espaços para se fortalecer. SBT News - Divulgação

TV Tudo

Novos tempos

Neto e Renata Fan já tiveram as suas diferenças. Nunca foram amigos de infância, mas o tempo, ah!..., o tempo, acabou arquivando a bronca que existia.

Os dois, hoje, jogam juntos. Ganham todos com isso, especialmente a Band.

Neto e Renata Fan - Instagram

Primeiros toques

A produtora Glaz vai fazer uma série em Belém para a Globo no mesmo estilo de “Rensga Hits!” e tendo como pano de fundo o tecnobrega e as aparelhagens.

Para protagonista, está cotada a cantora Zaynara.

Olhar

Ainda sobre essa série sobre o tecnobrega, fica a expectativa para que a Glaz possa contar com autores paraenses no projeto e, assim, evitar incorreções desagradáveis.

Se tudo der certo, as gravações terão início ainda este ano.

O tempo

Como é bom ver pessoas escreverem histórias maravilhosas de vida.

Lembro do Djavan, no comecinho, vindo a São Paulo divulgar seus discos, inclusive no nosso programa, o do Ferreira Netto, na Record. Terça, a sua presença foi das mais festejadas nas gravações do “Altas Horas”. Gente boa, sempre.

Coisa feia

No futebol já foi pior, mas ainda é muito comum treinadores, na calada da noite ou a sol aberto mesmo, se oferecerem a cargos que outros estão ocupando.

E não é que essa falta de ética se instalou no campo da TV. E com todos os requintes possíveis da falta de respeito e pusilanimidade.

Até que enfim...

A informação é que Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho, finalmente, conseguiram vender o apartamento que era dos dois, um tríplex de 1.800 metros quadrados, na Cidade Jardim.

Depois de 12 anos casados, eles se separam em 2018. O valor? Só interessa aos dois, a quem comprou e ao IR.

Documentário

O cantor e compositor Odair José é o tema do documentário “Vou Tirar Você Desse Lugar”, aliás, título de uma de suas músicas, com direção de Dandara Ferreira.

Odair tem mais de 50 anos de carreira, 40 discos gravados e 80 milhões vendidos. Está programada sua exibição, dia 17, no Cine Satyros Bijou, em São Paulo, seguido de um debate.

Cena do documentário: Zeca Baleiro e Odair José - Divulgação

Grammy

“Palavra Cantada”, da Sandra Peres e Paulo Tatit, está na briga pelo Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Infantil.

A cerimônia acontece no dia 13, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Serão gravados os bastidores do evento para o documentário de 30 anos da dupla.

Ingresso único

Louvável essa iniciativa da Claro, em juntar numa assinatura só, todas as principais plataformas.

Por aí se entenda, Netflix, Disney, Prime Video, HBO Max, Apple TV e Globoplay.

Estrada

Realizado em parceria com a Rede TV!, o podcast Motorgrid Brasil, do Eduardo Schkair, recebeu Cleber Machado.

O narrador e apresentador da Record fala sobre os bastidores das coberturas esportivas que mais marcaram suas quatro décadas de carreira. Semana que vem, no YouTube.

Eduardo Schkair e Cleber - Divulgação

Bate – Rebate

• A Globo, dentro da proposta de tirar cada vez mais o “Caldeirão” dos estúdios, levou Marcos Mion para Gramado...

• ... Wesley Safadão foi um dos seus convidados nas gravações.

• A CNN Brasil está preparando uma cobertura especial dos dois domingos do Enem, este próximo e o outro...

• ... Inclusive com lives de correção em tempo real...

• ... A ideia é oferecer uma experiência ágil e informativa para milhões de estudante de todo país.

• Após o lançamento no Rio, que reuniu leitores, colegas de Ministério Público, juristas e amantes da causa animal, a procuradora Christiane Monnerat se prepara para apresentar “Crime e Latido” ao público paulista...

• ... O evento acontecerá no dia 4 de dezembro, na Livraria da Vila do Shopping Eldorado.

• Neste próximo domingo, ao meio-dia, estreia na TV Cultura a temporada comemorativa do “Prelúdio”...

• ... Tendo Roberta Martinelli e o maestro Júlio Medaglia à frente, há duas décadas, este concurso revela jovens talentos da música clássica.

C´est fini

A Record marcou para o dia 1º de dezembro a gravação do especial “Família Record”.

Felipe Andreoli e Rafa Brites na apresentação.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!