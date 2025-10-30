Flávio Ricco: SBT tem uma estratégia equivocada nas noites de quart

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Por que não uma inversão? Colocar o "Arena" na terça-feira, com a chance de repercutir as transmissões da Sul-Americana e deixar o Ratinho na quarta?

A noite de quarta-feira, devido ao futebol na Globo, sempre foi vista como uma válvula de escape, uma alternativa disputada pelas TVs concorrentes.

Não por outras razões, mas pela rara oportunidade de se pensar em algo diferente e apostar em uma contraprogramação capaz de alcançar melhores resultados.

Por isso, causa estranheza a escolha do SBT em exibir justamente nesse dia, e ainda na faixa das 23 horas, o seu programa esportivo “Arena SBT”.

Meio que nada a ver — até por não possuir os direitos e nem ter a possibilidade de utilizar imagens dos jogos que se encerram minutos antes.

Quer queiram ou não, e por maior que seja a boa vontade, o resultado é uma conversa meio vazia.

Por que não uma inversão? Colocar o “Arena” na terça-feira, com a chance de repercutir as transmissões da Sul-Americana, que é uma propriedade da casa, e deixar o Ratinho mais esticado na quarta?

Não seria o caso de pensar nisso?

TV Tudo

Por sua vez

Diferentemente do passado, de modo especial ao quase nada da pandemia, o jornalismo do SBT foi bem atuante na cobertura dos tristes acontecimentos do Rio, nesses últimos dias.

Um trabalho sem dever nada a ninguém.

Idem, na mesma data

Mantendo a sua tradição no jornalismo, a Band também foi muito bem na cobertura da tragédia carioca.

O “Brasil Urgente”, do Joel Datena, garantiu terceiro lugar no horário e teve média de 3,48 das 16h às 19h20. A sua melhor do ano.

Foco

Após a operação mais letal da história do Rio de Janeiro e com seus reflexos em curso, qual a atenção que se dará para a COP30, prestes a começar em Belém?

Em se tratando de Brasil, o mundo certamente não está falando de conferência do clima nesse momento.

Plateia disputada

Está acontecendo uma disputa, muito acima do normal, por lugares na gravação do “Altas Horas”, do Serginho Groisman, terça-feira que vem.

Djavan será o convidado especial.

Divulgação Globo - Djavan

DVD

Fenômeno do pop infanto-juvenil com mais de 1,2 bilhão de visualizações no YouTube, a dupla “Kysha e Mine” grava seu primeiro DVD, dia 16, no Espaço Hall, Rio.

Direção de Victor Frad, do “Lady Night”, e Danilo Kundera. Já são mais de 2 mil ingressos vendidos.

Ano que vem

Ficou para 2026 o lançamento de um canal esportivo no YouTube, apoiado pela Record Entretenimento.

O projeto está caminhando, via esforços do executivo Mario Quaranta.

Lá fora

Com passagens na Rede TV!, SBT e Band, agora morando nos Estados Unidos, Gabi Pasqualin foi contratada pela TV Connect, dos Estados Unidos.

Ao lado de Rodrigo Paco e Diogo Theodoro, ela é apresentadora e repórter do programa “C-Sports”. Diário.

Ponto final

Terminaram as gravações do microdrama “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, que tem Gustavo Miotto como protagonista.

Uma encomenda do Globoplay, via Formata, com direção de Marcelo Zambelli.

Liga dos Campeões

Liverpool x Real Madrid, próxima terça-feira, às 17h, é o jogo da Liga dos Campeões que será transmitido pelo SBT e TNT.

E, certamente, com olhares especiais no “namorado da Virgínia”.

Virgínia Fonseca e Vini Jr - Instagram

Cada mergulho, um flash

Uns por timidez, outros porque não gostam, até se escondem e afastam qualquer luz de cima. Distâncias regulamentares são sempre obedecidas.

Em compensação tem também aqueles que gostam de chamar atenção. Que adoram um lugarzinho sempre especial no centro do noticiário. Freud explica?

Conquista

O “Esporte Espetacular” deste domingo na Globo vai mostrar o primeiro episódio da reportagem especial “Ramon Dino – O Dinossauro Acreano”.

A trajetória do atleta que fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o Mr. Olympia, a principal competição de fisiculturismo do mundo, na categoria classic physique.

Ramon Dino - Divulgação

Bate – Rebate

O chef Felipe Bronze terá novos conteúdos no circuito GNT-Globoplay...

... É o caso do formato de churrasco “No Fogo com Bronze”, com gravações marcadas para janeiro e estreia em 18 de maio.

Com Helga Nemetick, Nedira Campos e Laura Proença, o espetáculo “Aos Sábados ”, dirigido por Danilo Salomão, estreia dia 4 de novembro no Teatro dos 4, Rio.

O diretor Vicente Guerra segue trabalhando na escalação da série “As Sete Marias”, spin-off de “Ben-Hur”...

... Após Allana Lopes ser definida como protagonista, também foram convidados Carol Fazu, Fabio Scalon e Edu Porto. Produção da Seriella.

A partir de domingo, a TV Cultura irá dedicar parte de sua programação à COP30...

... Duas novidades entram no ar, com a estreia da série “Brasil 2050” e a “Mostra Ecofalante”...

... Além disso, no dia 9, às vésperas do evento global, a emissora amplia o espaço dedicado à sustentabilidade, com quase cinco horas de programação dominical voltada ao meio ambiente.

A Rede TV! já trabalha na produção da sua “Retrospectiva”...

... O especial que reúne os fatos mais importantes do ano será apresentado por Willian Kury em 23 de dezembro.

C´est fini

Este ano, na Globo, o tradicional Show da Virada será dividido em duas partes. Na primeira, após “Três Graças”, um aquecimento. Depois, uma pausa para o giro do Jornalismo e a Queima de Fogos.

Na volta, a segunda parte dos shows. O cantor-ator Belo já pode ser confirmado neste especial, mais Kenya Sade na apresentação.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!