Flávio Ricco: Nova novela do Walcyr já começa com a mocinha na cadeia

Fala-se que entre os encaminhamentos necessários, já existe uma conversa com Camila Queiroz para viver a protagonista. Confira na coluna de hoje

Clique aqui e escute a matéria

Uma situação que que todo mundo já viu ou ouviu, a de alguém preso injustamente por um crime que não cometeu - será o start na nova novela do Walcyr Carrasco, que a Globo vai exibir depois de “Três Graças”.

E que, tempos depois, a personagem, uma mulher, sairá da cadeia e iniciará o seu plano de vingança contra aqueles que a vitimaram.

Uma receita simples, mas infalível e que o público adora e abraça.

Walcyr e a diretora Amora Mautner já estão totalmente debruçados nesta nossa missão.

Por exemplo, fala-se que entre os encaminhamentos necessários, já existe uma conversa com Camila Queiroz para viver a protagonista, ainda que os seus últimos trabalhos também fossem nessa linha, a “vingança”.

Mas, como se trata de uma atriz de grandes recursos e que sempre se reinventa bem, Camila tem plenas condições de dar à personagem características novas e bem diferentes. De não ser igual, nem repetitivo.

Some-se a isso, o fato de que, até o início das gravações, ela já terá cumprido a sua “licença-maternidade”. Tudo a favor. Até o vento.

TV Tudo

E mais uma

A Globo oficializou o pedido da marca “Quem Ama Cuida” para o novo projeto de Walcyr Carrasco.

Neste momento, mera formalidade, aguarda prazo de apresentação de oposição.

Fim de ano – 1

Na Record, uma vez mais, Celso Zucatelli foi o escolhido para apresentar a “Retrospectiva dos Famosos”.

E a ideia é que ele divida os trabalhos com Paloma Poeta.

Fim de ano – 2

Roberto Cabrini, de novo também, fará a “Retrospectiva do Jornalismo”.

E, ao que tudo indica, desta vez ao lado de Carolina Ferraz.

Time

A experiente roteirista Luciana Pessanha, recém-saída de “Vale Tudo”, vai dividir com o novato Juan Julian os trabalhos de “Próxima Página”, substituta de “Coração Acelerado” no horário das 19h da Globo.

Todos sob os olhares do consultor responsável – Ricardo Linhares.

Combinado assim

Ticiane Pinheiro vai tirar uma semana de férias na Record, voltando dia 17 de novembro, ao vivo, no “Hoje em Dia”.

Aí é que a sua situação será definitivamente resolvida. Se irá ou não renovar o seu contrato.

Participação especial

Leandro Hassum participou das gravações da “Praça é Nossa” na semana passada.

E o programa com ele, num stand-up bem especial ao lado do Carlos Alberto de Nóbrega, vai ao ar nesta quinta-feira.

Leandro Hassum nas gravações da "Praça é Nossa" - Lourival Ribeiro/ Divulgação

Transição

Para oficiais efeitos, Guillermo Pendino só irá assumir o Artísitico e a Programação da Band, não em 1º de janeiro, porque é feriado, mas no dia 2.

No entanto, ele já tem recebido necessárias informações sobre o atual estágio dos dois setores. As conversas com Rodolfo Schneider, Rosana Saad e Denise Santana se tornaram ainda mais frequentes nesses últimos dias.

DM

Cesar Filho está entregue aos cuidados da equipe do dr. Moisés Coehn.

Pela segunda vez, por causa de uma dorzinha que vinha incomodando demais, ele foi obrigado a operar o joelho. Volta no dia 27. Simone Queiroz está à frente do “SBT Brasil”.

Habemus novela

“Três Graças”, em seu comecinho, já mostra um Aguinaldo Silva bem afinado e sempre com a sua conhecida facilidade de entregar o personagem sem nem uma cena completa.

Fichas merecidas em cima de Sophie Charlotte.

Pode perceber

Novela boa é aquela que deixa seus personagens para a história: Odete Roitman, Nazaré Tedesco, Laurinha Figueiroa, Zeca Diabo, Jamanta, Odorico, Carminha, Feliz, Crô, Flora e tantos outros.

Muito cedo ainda, mas a Arminda, da Grazi Massafera, pelo que se conhece dela, é forte candidata a essa lista.

Bate – Rebate

A Rede Brasil de Televisão fechou a contratação de Emerson Naves, profissional com mais de 30 anos de mercado, para seu diretor comercial.

O canal Tastemade Casa, pela Samsung TV Plus, estreia hoje, às 20h30, o programa "Todo Lugar Tem História"...

... A série convida o público a redescobrir São Paulo por meio de alguns dos seus endereços mais icônicos.

César Mello, vencedor do Prêmio Bibi Ferreira 2025 como Melhor Ator em Musicais por “Ray – Você Não Me Conhece”, é protagonista do curta “Corpo Preto”, premiado em Cannes...

... O projeto acompanha a jornada de um homem negro enfrentando a indiferença e a negligência de profissionais de saúde.

O canal E! marcou para 4 de novembro, às 22h, a estreia da terceira temporada de “Luana é de Lua”, com Luana Piovani...

... Entre os convidados dos seis novos episódios, Maria Ribeiro, Lucinha Lins, Carolina Ferraz, Nany People e o DJ Zé Pedro...

... Lucinha, Carolina e Nany participam do episódio sobre etarismo, considerado um dos melhores.

“Quem de Nós Dois", sucesso da Ana Carolina, numa parceria com Paulo Gonzo, embala a abertura de “Terra Forte”, nova novela da portuguesa TVI.

Em uma reviravolta que nos parece das mais interessantes, José Luiz Datena poderá aparecer no comando do “Rede TV! News”...

... Sabe-se que esta é uma das possibilidades em estudo.

Professor Cortella, dra. Ana Claudia Arantes e Bernardinho irão participar do painel “O Jogo da Virada: O Poder de Continuar”, com apresentação da Gloria Vanique, dia 25 de novembro, no Teatro B32, com renda para o Instituto Jô Clemente.

E no sábado agora, no V-Festival Mário de Andrade, uma mesa e debate sobre Janete Clair, com Renata Dias Gomes, Mauro Alencar e Daniel Veiga na Biblioteca Mário de Andrade.

C´est fini

A muito boa repórter Lilia Teles, a partir desta sexta, abre uma série especial do “Globo Repórter”, em quatro episódios, sobre a COP 30. Começa com uma visita a bacia hidrográfica inteiramente brasileira, do Tocantins-Araguaia.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!