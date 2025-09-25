Flávio Ricco: O sucesso da TV Jornal/SBT no interior de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo o colunista Flávio Ricco, para chegar no alto do pódio e da festa a que tem justo direito precisa fazer por merecer, sobre a audiência das TVs

Clique aqui e escute a matéria

O assunto das audiências e o interesse de algumas TVs em provocar estardalhaços em cima delas, já foi, mais de uma vez, abordado por aqui.

O problema é que, além de continuarem com isso, alguns ingredientes a mais foram colocados, que, além de inúteis, muitas vezes não correspondem com a verdade.

SBT, Record e Band, no entanto, pegaram essa mania de divulgar seus feitos, que raramente vão além do segundo lugar.

Bobeira isso.

Só campeão tem direito de levantar a taça. O segundo, terceiro e assim por diante não ganharam nada. São perdedores.

Silvio Santos, mais por folclore, inventou o sino, que ele mesmo fazia por brincadeira e sem muita certeza, porque o consolidado de amanhã nem sempre confirma o minuto a minuto de hoje.

Dia desses, no SBT subiram o “Silvinho”, para comemorar um 0,01 na frente da Record, que não se comprovou no fechamento.

Nada disso, vamos combinar, tem sentido algum.

A Globo que é a Globo, na liderança há décadas, quase nunca destaca seus números. Não fosse assim, imagina o barulho que seria. Ou o tamanho da banda.

Vale o aviso: para chegar no alto do pódio e da festa a que tem justo direito, precisa fazer por merecer.

No mais, é passar vergonha.

Cartaz de As Filhas da Senhora Garcia, novela do SBT - Divulgação

TV Tudo

Nova operadora

Marcado para este sábado o início das atividades da Diprou Esportes Brasil, dos sócios André Assunção e Edicarlos Paixão. É uma nova operadora que nasce de um canal do YouTube, com mais de 30 milhões de inscritos.

Chega com 110 canais, todos licenciados, e a promessa de um custo muito menor que as concorrentes Claro e Vivo.

Questão de dias

A Igreja Universal passou a ocupar as madrugadas da Band, por enquanto, das 2h às 5h45.

Mas, no decorrer desses próximos tempos, será das 2h até 8h, conforme a liberação desses horários de outros compromissos.

Problema é esse

Ontem, aqui se falou da estreia de “Vale Tudo” no Uruguai. Até aí, beleza. Está rompendo fronteiras.

Mas o problema é o delay entre a exibição daqui e a de fora. Por exemplo: como fica a questão do “quem matou Odete Roitman?”. Vão gravar mais de um final?

Taís Araujo e Bella Campos - Div

Alta qualidade - 1

O merchandising em qualquer novela exige trabalho e grande envolvimento.

Não pode ser um lance qualquer, invasivo ou mesmo estranho aos acontecimentos. Há sempre a necessidade do tudo a ver, de ser orgânico. Da justa combinação.

Alta qualidade – 2

A Globo sempre soube trabalhar muito bem com este conteúdo comercial nas suas novelas.

Mas em “Vale Tudo” está sendo especial. Ou se superando. Tudo feito com muito capricho e grandes marcas, em um trabalho louvável da Manzar Feres e sua equipe.

SBT News

Sobre o anunciado SBT News, existem providências tomadas, mas outras que ainda não.

A redação do SBT, com uma nova estruturação, será a sua sede principal. Só que não existe, até agora, uma data definida para o início das operações. O desejo é colocar no ar até o final do ano.

Lançamento

Serão muitos os atores mineiros na série “Vermelho Sangue”, estreia do Globoplay em 2 de outubro.

É o caso de Bárbara Roterdã, a Bia. “Estar nessa produção é a realização de um sonho”, declara a atriz, que já tem vários trabalhos no teatro.

Bárbara Roterdã - Tercianne Melo

Charivari

O “MasterChef Celebridades”, da Band, inédito e ainda em gravações, tem tudo para entrar na história.

Claro que nada a ver com a qualidade culinária dos participantes, mas pelo que tem acontecido lá dentro. Existe, claro, a parte da comida, mas também tem e são muitos os momentos de “BBB” e “A Fazenda”.

Rádio – 1

A Transamérica FM, sob nova direção, em breve passará a ser chamada de TMZ. Este será o seu novo nome.

Só esporte e jornalismo.

Rádio – 2

Entre as novidades que a já TMZ irá apresentar, há a decisão de um jornalístico diário, das 7h às 13h, com Diego Sarza e Marcela Rahl.

À tarde, das 14h às 17h, um programa no campo de variedades.

Glenda renovou

Glenda Kozlowski acaba de renovar seu contrato com a Band.

Considerada peça importante do esporte e do elenco da casa, ela assinou por mais um ano.

Bate – Rebate

• A Globo avalia a possibilidade de colocar um pagode no tema de abertura da novela “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo”...

• ... Segundo se informa, é o estilo que mais se identifica com a trama, ambientada na comunidade fictícia da Chacrinha.

• Funk e samba também nos planos para a trilha.

• Léo Stefanini assina a direção de “O Filho”, espetáculo que será apresentado de 9 a 30 de outubro no Teatro Vivo, em São Paulo...

• ... Maria Ribeiro, Gabriel Braga Nunes, Thais Lago, Andreas Trotta, Marcio Marinello e Carlos Meceni compõem o elenco...

• ... Em cena, um adolescente, filho de pais separados, enfrenta sinais de depressão e busca sentido para sua vida.

• Evandro Luiz da Conceição, há anos trabalhando como redator do entretenimento da Globo, lança o livro "Minha Estranha Loucura", dia 10, em São Paulo...

• ... O evento acontecerá no ateliê do estilista baiano e quilombola Dih Morais, no Largo do Paissandú.

• Os grupos de discussão de “Dona de Mim”, da Globo, apontaram uma grande aceitação para o romance dos personagens de terceira idade...

• ... É isso: os velhinhos também amam.

C´est fini

A vida da TV se concentra muito nas geradoras, mas existem outras tantas neste Brasil dignas dos melhores registros.

A TV Jornal/SBT é líder absoluta nas manhãs e tardes das 7h30 às 17h, no interior de Pernambuco, graças a uma programação das mais ajustadas. A emissora é transmitida para 104 cidades da Zona da Mata, Agreste e Sertão. Justo reconhecer.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!