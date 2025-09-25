Flávio Ricco: O sucesso da TV Jornal/SBT no interior de Pernambuco
Segundo o colunista Flávio Ricco, para chegar no alto do pódio e da festa a que tem justo direito precisa fazer por merecer, sobre a audiência das TVs
O assunto das audiências e o interesse de algumas TVs em provocar estardalhaços em cima delas, já foi, mais de uma vez, abordado por aqui.
O problema é que, além de continuarem com isso, alguns ingredientes a mais foram colocados, que, além de inúteis, muitas vezes não correspondem com a verdade.
SBT, Record e Band, no entanto, pegaram essa mania de divulgar seus feitos, que raramente vão além do segundo lugar.
Bobeira isso.
Só campeão tem direito de levantar a taça. O segundo, terceiro e assim por diante não ganharam nada. São perdedores.
Silvio Santos, mais por folclore, inventou o sino, que ele mesmo fazia por brincadeira e sem muita certeza, porque o consolidado de amanhã nem sempre confirma o minuto a minuto de hoje.
Dia desses, no SBT subiram o “Silvinho”, para comemorar um 0,01 na frente da Record, que não se comprovou no fechamento.
Nada disso, vamos combinar, tem sentido algum.
A Globo que é a Globo, na liderança há décadas, quase nunca destaca seus números. Não fosse assim, imagina o barulho que seria. Ou o tamanho da banda.
Vale o aviso: para chegar no alto do pódio e da festa a que tem justo direito, precisa fazer por merecer.
No mais, é passar vergonha.
TV Tudo
Nova operadora
Marcado para este sábado o início das atividades da Diprou Esportes Brasil, dos sócios André Assunção e Edicarlos Paixão. É uma nova operadora que nasce de um canal do YouTube, com mais de 30 milhões de inscritos.
Chega com 110 canais, todos licenciados, e a promessa de um custo muito menor que as concorrentes Claro e Vivo.
Questão de dias
A Igreja Universal passou a ocupar as madrugadas da Band, por enquanto, das 2h às 5h45.
Mas, no decorrer desses próximos tempos, será das 2h até 8h, conforme a liberação desses horários de outros compromissos.
Problema é esse
Ontem, aqui se falou da estreia de “Vale Tudo” no Uruguai. Até aí, beleza. Está rompendo fronteiras.
Mas o problema é o delay entre a exibição daqui e a de fora. Por exemplo: como fica a questão do “quem matou Odete Roitman?”. Vão gravar mais de um final?
Alta qualidade - 1
O merchandising em qualquer novela exige trabalho e grande envolvimento.
Não pode ser um lance qualquer, invasivo ou mesmo estranho aos acontecimentos. Há sempre a necessidade do tudo a ver, de ser orgânico. Da justa combinação.
Alta qualidade – 2
A Globo sempre soube trabalhar muito bem com este conteúdo comercial nas suas novelas.
Mas em “Vale Tudo” está sendo especial. Ou se superando. Tudo feito com muito capricho e grandes marcas, em um trabalho louvável da Manzar Feres e sua equipe.
SBT News
Sobre o anunciado SBT News, existem providências tomadas, mas outras que ainda não.
A redação do SBT, com uma nova estruturação, será a sua sede principal. Só que não existe, até agora, uma data definida para o início das operações. O desejo é colocar no ar até o final do ano.
Lançamento
Serão muitos os atores mineiros na série “Vermelho Sangue”, estreia do Globoplay em 2 de outubro.
É o caso de Bárbara Roterdã, a Bia. “Estar nessa produção é a realização de um sonho”, declara a atriz, que já tem vários trabalhos no teatro.
Charivari
O “MasterChef Celebridades”, da Band, inédito e ainda em gravações, tem tudo para entrar na história.
Claro que nada a ver com a qualidade culinária dos participantes, mas pelo que tem acontecido lá dentro. Existe, claro, a parte da comida, mas também tem e são muitos os momentos de “BBB” e “A Fazenda”.
Rádio – 1
A Transamérica FM, sob nova direção, em breve passará a ser chamada de TMZ. Este será o seu novo nome.
Só esporte e jornalismo.
Rádio – 2
Entre as novidades que a já TMZ irá apresentar, há a decisão de um jornalístico diário, das 7h às 13h, com Diego Sarza e Marcela Rahl.
À tarde, das 14h às 17h, um programa no campo de variedades.
Glenda renovou
Glenda Kozlowski acaba de renovar seu contrato com a Band.
Considerada peça importante do esporte e do elenco da casa, ela assinou por mais um ano.
Bate – Rebate
• A Globo avalia a possibilidade de colocar um pagode no tema de abertura da novela “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo”...
• ... Segundo se informa, é o estilo que mais se identifica com a trama, ambientada na comunidade fictícia da Chacrinha.
• Funk e samba também nos planos para a trilha.
• Léo Stefanini assina a direção de “O Filho”, espetáculo que será apresentado de 9 a 30 de outubro no Teatro Vivo, em São Paulo...
• ... Maria Ribeiro, Gabriel Braga Nunes, Thais Lago, Andreas Trotta, Marcio Marinello e Carlos Meceni compõem o elenco...
• ... Em cena, um adolescente, filho de pais separados, enfrenta sinais de depressão e busca sentido para sua vida.
• Evandro Luiz da Conceição, há anos trabalhando como redator do entretenimento da Globo, lança o livro "Minha Estranha Loucura", dia 10, em São Paulo...
• ... O evento acontecerá no ateliê do estilista baiano e quilombola Dih Morais, no Largo do Paissandú.
• Os grupos de discussão de “Dona de Mim”, da Globo, apontaram uma grande aceitação para o romance dos personagens de terceira idade...
• ... É isso: os velhinhos também amam.
C´est fini
A vida da TV se concentra muito nas geradoras, mas existem outras tantas neste Brasil dignas dos melhores registros.
A TV Jornal/SBT é líder absoluta nas manhãs e tardes das 7h30 às 17h, no interior de Pernambuco, graças a uma programação das mais ajustadas. A emissora é transmitida para 104 cidades da Zona da Mata, Agreste e Sertão. Justo reconhecer.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!