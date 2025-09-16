Flávio Ricco: Copa do Mundo pode ser um passo decisivo do SBT na disputa com a Record

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vale sempre repetir: sobre o SBT, as intenções de Daniela Beyruti são as melhores possíveis. Pode passar por aí a sua virada frente à Record

Desde o momento em que decidiu tomar conta de tudo, ela tem procurado ouvir diferentes pessoas e se cercar de algumas delas, para fincar os pés em um trabalho de recuperação e colocar novamente a emissora em melhores condições de competitividade.

Na televisão, na maioria das vezes e como verdade estabelecida, os resultados demoram para aparecer. É preciso persistir e ter confiança no que se faz.

Este primeiro momento, devemos entender que a prioridade é botar ordem na casa, para depois conseguir entrar na briga por objetivos.

A conquista da Copa do Mundo, em 2026, convenhamos, foi um passo, talvez mais importante, para isso. Pode passar por aí a sua virada pela vice-liderança frente à Record.

TV Tudo

Novos caminhos

Érica Reis, que foi uma das primeiras contratadas, deixou a Times Brasil CNBC e agora vai alçar voos solos.

Por exemplo: passou a criar e apresentar cursos de comunicação exclusivos no Linkedin. Em Graz, na Áustria, durante toda semana passada, ela preparou um novo conteúdo.

E tem outra

Em agosto, naquela do “não conta nada pra ninguém”, Érica Reis assumiu a direção de Novos Negócios da Rede Brasil.

Marcos Tolentino, o dono, tem planos de colocar a sua TV no jogo nesses próximos tempos.

Coisa esquisita

A propósito de entrar no jogo, na Rede TV!, olhando do lado de fora, percebe-se que existem muitas coisas para se fazer e se providenciar.

No entanto, o jogo jogado ainda é muito miúdo e inconsequente.

Olha a última

Já de alguns dias, como aviso geral, todos os seus comunicadores e repórteres foram proibidos de postar fotos ou vídeos em redes sociais, onde aparece o microfone ou logo da emissora.

Não querem mais essa propaganda, que é grátis, mas devem considerar nociva. Tá bom.

É ela

Juliana Algañaraz é a entrevistada do nosso programa nesta terça, 19h, na LeoDias TV.

Um papo com importantes revelações sobre o que será da TV Gazeta nesses próximos tempos, inclusive promessas de nomes. E uma participação muito especial da dona Xuxa. Vai perder?

Meio isso

Essa entrada mais forte do SBT no futebol, de acordo com a vontade da sua direção, não vai parar na Copa do Mundo, Liga dos Campeões e Sul-Americana, já como propriedades adquiridas.

Existem planos de também se buscar a Libertadores e Copa do Brasil, cujos direitos serão colocados em jogo a partir de 2027.

Regras não mudam

Sobre a próxima concorrência da Libertadores, só uma plataforma aberta será vencedora, seja TV (Globo, SBT, Record…) ou Digital (Cazé, Goat, NSports).

Se uma TV tradicional ganhar, ela poderá usar o conteúdo no digital, mas só se for plataforma própria (Globo + GETV, Ge.com) ou Record (RecordPlus + R7 + YT Record).

Coisa de doido

Para 6 de outubro, entre Globo e SBT, estão programadas a morte de Odete Roitman em “Vale Tudo”, a final do “Estrela da Casa” e a estreia do “The Voice”.

Tudo ao mesmo tempo. Concorrência séria e coisa para telespectador nenhum se queixar.

Próxima parada

Priscila Ubba, após “Paulo, O Apóstolo” na Record, agora dedica-se aos trabalhos do longa “Ignição da alma”, uma produção internacional já em andamento no Rio de Janeiro.

O filme leva assinatura dos irmãos Alex e Stephen Kendrick





Teleton

Luciana Gimenez, Ronnie Von e Sonia Abrão, apresentadores da Rede TV!, já receberam sinal verde para participação no “Teleton 2025”.

A maratona em prol das obras da AACD vai acontecer nos dias

7 e 8 de novembro, com transmissão do SBT.

Segue o jogo

Muito bom verificar que o sucesso de “Beleza Fatal” estimulou a HBO Max a continuar apostando em novelas. “Dona Beja” chega no início de 2026, “Beleza Fatal 2” ganha suas primeiras atenções, enquanto outros projetos de 40 capítulos, inclusive já escritos, passam por avaliação.

Vertical e policial

Gabriel Barreto, protagonista da novela vertical “Com licença, eu sou o Big Boss”, em cartaz no ReelShort, fechou para a quinta temporada de “Arcanjo Renegado”.

Nesta série policial do Globoplay, ele contracena com Paloma Bernardi, Emílio Orciollo Netto e Leonardo Brício.



Bate-Rebate

· Cássio Gabus Mendes integra o elenco de “Quando Ela Desaparecer”, uma das novas séries do Globoplay, já na reta final de gravações.

· Após “Travessia” e “A Rainha da Pérsia”, Kátia Valério grava “Vale Tudo”.

· Globo pediu o registro da marca “Crimes do Silêncio”.

· A prioridade no jornalismo da Globo envolve a transição envolvendo César Tralli e William Bonner...

· ... E, a partir daí, as outras trocas de cadeiras...

· ... Curiosamente, antes tão falado nos bastidores da casa, hoje, o assunto “Fantástico” meio que caiu no esquecimento...

· ... Ou ficou para uma próxima fase...

· ... Maju Coutinho e Poliana Abritta continuam estabilizadas na condução do programa...

· ... Mas existe o desejo de otimizar o trabalho delas.

· De ex-moradora de rua em Miami a atriz internacional, a brasileira Carolla Parmejano está fechando um novo trabalho por aqui...

· ... Ela que possui no currículo produções como “Secrets of an Influencer”, “Blow for Blow” e “O Faixa Preta”, esta última do HBO Max.

· Ainda nesta semana, a Record vai informar o planejamento de “A Fazenda 17” para a grade de domingo...

· Afinal, não tem mais Rodrigo Faro, mas o “Última Chance” precisa seguir.

C´est fini

Isadora Cruz, Thomás Aquino e Daniel de Oliveira, como se sabe, vivem importantes personagens em “Guerreiros do Sol”, novela do Globoplay prevista para estrear na TV aberta em 2026.

O trio também estará em “Coração Acelerado”, próxima das sete na Globo, a partir de janeiro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!