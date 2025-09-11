Flávio Ricco: Uma nova aposta: quem tem a imagem mais suja no ar?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Flávio Ricco critica a cobertura dos julgamentos em Brasília, ele diz que as TVs parecem disputar entre qual bota a imagem mais sujo no ar

Parece que as TVs, especialmente as de jornalismo, resolveram combinar e disputar entre elas qual consegue botar a imagem mais suja no ar? Páreo duro.

A partir desta semana, então, temos um festival, com a grande maioria delas procurando se superar, em função da cobertura dos julgamentos em Brasília.

Pior é que se trata de algo até absolutamente sem sentido, porque todo ser humano normal, de carne e osso, e ainda que no melhor das suas faculdades mentais, não consegue captar o tanto de material, simultaneamente, despejado na tela.

Ou se presta bem atenção em uma coisa ou se desvia para a outra. Não tem como ser diferente.

Só que falar e demonstrar que não funciona, como aqui se faz e sempre se fez, de nada adianta, diante de uma insistência que chega a ser impiedosa e desrespeitosa com todos.

Uma insensibilidade, parece, que não tem volta. Só podem estar apostando. E se já está ruim, parece, há o esforço para ficar ainda pior e mais imundo.

TV Tudo

Inauguração do CEU

Foi das mais emocionantes a inauguração do CEU Silvio Santos, em solenidade na manhã de ontem, na Cidade Ademar/SP.

Presença do prefeito Ricardo Nunes e das filhas de SS, Silvia, Cíntia e Renata Abravanel.

CEU SS - Divulgação

Revitalização

A marca Jovem Pan está passando por um processo de “rebranding”, que já pode ser constatado nos programas da emissora.

Neste trabalho de revitalização, o desejo é que prevaleça apenas o “Jovem Pan” como destaque, com ajustes em letras e cores do logotipo, entre outras ações.

Lugar ideal

O vôlei encontrou na TV paga e no streaming o seu lugar ideal, diante de partidas normalmente muito longas.

Na TV aberta, os compromissos de grade são sempre inflexíveis.

Problema antigo

Não de agora, mas desde sempre, quando ainda mandava lá, o Boni não permitia vôlei e nem tênis na programação da Globo.

O problema ainda é o mesmo. Os jogos têm hora para começar, alguns nem isso, mas nunca para terminar.

Festa bonita

Na companhia da sempre alegre e sensitiva figura do Chico Barney, pudemos acompanhar a gravação do “Altas Horas”, 25 anos de Globo.

Um especial de Caetano Veloso, com Gil, Ivete, Ney Matogrosso e companhia bela. Incrível a capacidade do Serginho Groisman em sempre reunir os melhores artistas e músicos.

Tô voltando - 1

André Marques, após anunciar, em 2022, saída da Globo depois de 27 anos de história na casa, até foi procurado e chegou a conversar com outras TVs.

Só que nada foi em frente e ele seguiu com outros projetos.

Tô voltando - 2

Data hoje, no entanto, já se pode falar no seu possível retorno à Globo.

As negociações para comandar um programa de temporada na TV paga do Grupo estão bem avançadas.

André Marques - Globo/João Cotta

Esperança existe

Ontem, foi anunciado o acordo SBT-NSports para a transmissão da Copa do Mundo do ano que vem.

Vale dizer que a Record, mesmo com as esperanças diminuídas, não jogou a toalha. É um assunto que a sua direção continua analisando.

Fundamental - 1

Na situação em que se encontram, para SBT e Record, todo e qualquer movimento de uma ou de outra, na briga pelo segundo lugar da TV aberta é e sempre será fundamental.

Vale recordar que a Record, por causa do seu bom jornalismo, tirou a vice-liderança do SBT na pandemia.

Fundamental – 2

Analistas do mercado também enxergam esta Copa do Mundo do ano que vem como um outro marco que poderá ser decisivo na briga pela segunda colocação.

Podemos entender que a concorrência será enorme, mas com 104 jogos existe a chance de todas as TVs se divertirem à vontade.

IA na Band

A Band criou uma plataforma destinada exclusivamente para o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, o “Band Educa”.

Mais de 1.200 deles puderam acompanhar o primeiro encontro da trilha sobre Inteligência Artificial Generativa. Ainda serão outras oito aulas nesses próximos tempos.

Em Trancoso

A atriz Fernanda Arraes, diretamente dos Estados Unidos, onde integra o elenco da série “The Bay”, desembarcou no Brasil para viver Eleonora, esposa de Albert, personagem de Humberto Martins no longa “Deixe-me Viver”.

Na trama, Eleonora está grávida e protagoniza uma emocionante cena de parto. As filmagens acontecem em Trancoso na Bahia.

Fernanda Arraes e Humberto Martins - Divulgação

Bate – Rebate

· Luís Roberto, na Globo, foi um pouco exagerado nas chamadas de “Vale Tudo” na transmissão de Bolívia e Brasil...

· ... Será que há toda essa necessidade?

· Hoje, em Nova York, o DJ Luciano Scalioni se apresenta com Alok no Marquee Skydeck.

· Amanhã, Mercedez Vulcão, do programa “Drag Race Brasil”, lança o clipe da música "Amante Latina".

· Neste sábado, o “Paulistar” da Valéria Almeida na Globo desembarca em Franco da Rocha...

· O programa, aliás, tem superado expectativas na emissora e caminha forte para a grade de 2026.

· Camila Farani estreia no dia 24, às 22h, o programa “Caminho do Lucro”...

· ... Que será exibido toda quarta-feira no Times Brasil CNBC...

· ... Na proposta, como as dificuldades podem virar oportunidades.

· A atriz Chan Suan, com trabalhos na Globo e na Netflix, estreia como diretora no “Festicini”, a bordo do curta-metragem "Culto ao Feminino"...

· ... Este festival de cinema vai acontecer em Mogi das Cruzes, São Paulo, a partir do dia 17...

· ... Chan, que também fechou para o longa “Nosso Lar 3”.

C´est fini

Naira Trindade, nova diretora de integração de Jornalismo da Record, ontem, fez um tour por diversos setores da emissora em São Paulo. Dia de ser apresentada aos colegas. Ao seu lado, o número 1 do departamento, Antônio Guerreiro, e Roberto Munhoz, de Brasília.