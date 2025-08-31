Flávio Ricco: Tiago Santiago recorda trabalho em remake de A Escrava Isaura
Novela volta a ser reprisada a partir desta segunda
Em relação à reprise de “A Escrava Isaura”, produzida pela Record e no ar, mais uma vez, a partir de hoje, em homenagem aos 150 anos do romance de Bernardo Guimarães, o autor de novelas Tiago Santiago, responsável pelo trabalho, recorda alguns pontos importantes e revela inclusive um elogio de Gilberto Braga, que assinou a produção homônima da Globo.
Segundo Santiago, “minha adaptação foi bem diferente da do Gilberto, porque, além da Condessa (papel de Mayara Magri), havia os quilombos, personagens pretos como agentes da própria liberdade, negros escravizados como descendentes da realeza e a história de um escravizado que se tornou um dos homens mais ricos do Brasil por causa do garimpo”.
Conta ainda que buscou inspirações em “Romeu e Julieta” e “A Megera Domada” para a trajetória de Helena (Fernanda Nobre), dos poetas românticos para Geraldo (Caio Junqueira), e de Castro Alves para Álvaro (Theo Becker).
Outra diferença marcante, o “Quem matou Leôncio?”, recurso que não exstiu na trama estrelada por Lucélia Santos.
Aliás, de acordo com Santiago, Braga chegou a afirmar que ele fez um trabalho diferente e tão bom quanto o dele, “o que me encheu de orgulho e satisfação”.
Na Record, “Isaura” teve roteiro de Tiago Santiago, com colaboração de Anamaria Nunes e Altenir Silva, mais a direção-geral de Hernal Rossano.
A nova exibição aposta em som remasterizado e ajustes por meio de Inteligência Artificial, que proporciona uma grande qualidade de imagem, como se observa nas chamadas.
TV Tudo
Parte criativa
Sobre o bombardeio sofrido por Manuela Dias, após uma entrevista de Taís Araújo, é importante lembrar que a autora recebeu liberdade total da Globo para fazer as intervenções que achar necessárias em “Vale Tudo”.
E que ela, a Manuela, não chegou onde chegou por acaso e nem fazendo média com elenco.
Teve essa - 1
Conforme antecipado por aqui, o Grupo Globo promoveu dois eventos no Rio, semana passada, ainda como parte das comemorações dos 100 anos.
Um, no Jockey, com direito a show exclusivo de Ivete Sangalo para seus funcionários.
Teve essa - 2
O outro, na Roxy, em Copacabana, contou com uma palestra de Amy Webb, com uma previsão dela, dizem, que a Globo vai dominar o mundo.
Webb é uma futurista americana e muito conhecida por sua abordagem baseada em dados que identificam tendências e padrões de mudança nos negócios e na tecnologia.
Ambos os casos
A Globo já está certa, mas, quanto a SBT e Record, as possibilidades de cada uma em torno da Copa do Mundo do ano que vem, o procedimento é exatamente igual.
Os seus executivos não param de fazer conta. Resta saber quem tem a calculadora mais rápida.
Tudo quieto
Boninho e Record já têm uma conversa encaminhada, mas como nada será para tão já, os avanços, por enquanto, ainda são muito tímidos.
Mas que já tem um acerto, certeza que sim e é com vistas ao primeiro semestre do ano que vem.
Portas baixadas - 1
A dramaturgia do SBT fechou para reformas. Mas reformas que não são para tão já.
Ao longo do restante deste ano, é certeza que não se deseja fazer mais nada.
Portas baixadas - 2
No SBT, antes de toda e qualquer iniciativa na dramaturgia, pretende-se estabelecer um novo “modus operandi”, bem diferente daquele que existiu.
O querer estabelecer parcerias, fique bem claro, não significa parar de produzir.
Toque de caixa
Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, autores de “Três Graças”, fecharam o capítulo 82 da novela.
Noves fora, para se chegar aos 179 previsto, isso já é quase metade do caminho. Teclado inspirado.
Liberado
Após um check-up regulamentar, Otaviano Costa volta para uma hora extra na Band.
Amanhã, ele apresenta o “Melhor da Noite – Especial MasterChef”, um esquenta para a final da temporada.
E o detalhe
Este “Melhor da Noite – Especial MasterChef” será levado ao ar às 21h25 e ai alguém poderá perguntar: e a igreja. Nesta terça não será exibida.
O Otaviano vai receber convidados e preparar todo o clima para a final do “MasterChef Amadores”.
E olha essa
Na última quinta, para surpresa do público presente, Ana Paula Padrão esteve na Band e gravou uma participação especial no “MasterChef Celebridades”.
Coube a ela conduzir o icônico momento do leilão.
Bate – Rebate
· Alberto Rosenblit, que criou o tema de abertura do “Programa do Jô” e trilhas para novelas da Globo, vai ministrar o curso Música para TV na 11ª edição do Festival Musimagem.
· ... Gratuito, dia 17, acontece na USP. O evento é dedicado às trilhas sonoras de obras audiovisuais das Américas.
· No SBT, tudo será feito para conciliar “as agendas” da Gaby Cabrini no “Fofocalizando” e “The Voice Brasil”...
· ... E sem precisar faltar em nenhum.
· “Estranho Amor”, série da Visom Digital e ainda sem data de estreia na Record, vai ganhar uma versão na Índia...
· ... Baseada em casos reais de feminicídio, a edição brasileira conta com roteiros de Ingrid Zavarezzi, Inácio Ramos e Vitor de Oliveira, e direção-geral de Ajax Camacho.
· Durante a apresentação do time da GE TV, na última sexta, foi assegurado que todos terão liberdade para apresentar um trabalho diferente.
· ... A abertura será feita por Mariana Spinelli, quinta-feira, no Maracanã, com o jogo da seleção.
· Aliás, na intimidade do GE, Renato Ribeiro, o número um do esporte da Globo, é chamado de Florentino Perez...
· ... Florentino, para quem não sabe, o mais bem-sucedido presidente do Real Madrid.
· Ricardo Mantoanelli, diretor de novelas, se despediu do SBT.
C´est fini
A roteirista Renata Dias Gomes vai integrar a equipe da nova versão de “Carga Pesada”, agora feminina, com as presenças de Thalita Carauta e Fabiula Nascimento.
Renata é neta de Dias Gomes, que também escreveu vários capítulos da série.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!