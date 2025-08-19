Flávio Ricco: Mudanças no jornalismo da Record não alteraram seus resultados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Flávio Ricco fala sobre as mudanças em todo quadro de apresentação dos jornais da Record e em como isso não alterou a audiência do canal

Mudanças no jornalismo da Record não alteraram seus resultados

Todas as TVs têm por hábito não alterar com tanta frequência os donos das cadeiras ou titulares dos seus telejornais.

Existe uma certa fidelidade e até alguma resistência quanto a isso - na Globo, por exemplo.

Tanto que a qualquer sinalização de troca, existe sempre uma busca do porquê, como enorme expectativa em torno dos novos escolhidos.

Daí ser surpreendente o que decidiu a Record, nesses poucos e últimos meses, ao trocar todo quadro de apresentação dos seus jornais.

Desde o “Fala Brasil” das manhãs até a bancada do “Jornal da Record”, nada mais está como era há um tempinho atrás.

E é interessante observar que, em praticamente todos, a audiência não se alterou e, em alguns casos, até respondeu positivamente.

TV Tudo

Infiltrado - 1

O fato de um repórter de Leo Dias entrar disfarçado de eletricista na festa de Bruna Marquezine, fez lembrar, entre os convidados da Band para o seu programa de estreia, momentos do “Pânico”.

Era o que sempre acontecia, algo inesperado. E um pouquinho mais, claro.

Leo Dias - Rodrigo Moraes/Band

Infiltrado – 2

Ou outra: tendo ao lado o cinegrafista, mágico, Bulhões Junior, este que vos fala, em certa ocasião, entrou na Maternidade São Luiz, vestido de médico, estetoscópio no pescoço, para o “SBT Repórter”.

E ele, o Bulhões, de enfermeiro, com câmera escondida nos óculos, para acompanhar o nascimento do filho de um famoso. Outros tempos.

Em construção

O “Melhor da Tarde”, agora com nova formação na Band, está “em fase de construção”, informa a sua diretora Fernanda Ortiz. Portanto, o formato não está fechado.

Mas a proposta é apostar no tripé Leo Dias, Jornalismo da casa e Entrevistas exclusivas. E, a partir daí, entender o que o público quer ver na faixa do programa.

Combinado assim

Ainda sobre os investimentos no “Melhor da Tarde”, já existe todo um esquema armado, contando com o apoio da rede da Band, para que o Leo possa entrar no ar de onde estiver.

Em algumas dessas praças, inclusive, já tem até cenário pronto.

Centenária

Vem aí, em 31 de dezembro, a 100ª Corrida de São Silvestre, com uma edição histórica e a participação de alguns dos maiores atletas do mundo.

É sempre um acontecimento de São Paulo no último dia do ano. Direção da TV Gazeta trabalha na organização de um grande evento.

Um feito

Ao todo, a programação esportiva da Rede TV!, nesta semana, terá mais de sete horas de transmissões ao vivo.

Começa na sexta, com Criciúma x Novorizontino e Coritiba x Remo no sábado, pela Série B do Brasileirão. Domingo, além do futsal, haverá a segunda corrida da etapa de Velocitta da Nascar Brasil.

Luta de braço

Por enquanto, e para oficiais efeitos, “A Caverna Encantada” terá seu último capítulo exibido em 5 de setembro.

Nos interiores do SBT, porém, a conversa é que deve sair do ar ainda em agosto. Reduzida na edição.

Santo edite

Bem a propósito de cortes, a equipe do “Domingão” foi encarregada de um trabalho a mais na atual edição da “Dança dos Famosos”.

A ordem é rifar, para a exibição dos domingos, todos os exageros cometidos nas gravações das quintas-feiras. Existem nomes e sobrenomes incluídos nisso.

Cinquentão

Rodrigo Santoro completa 50 anos nesta sexta-feira e o Canal Brasil, para celebrar a data, programou, a partir das 21h30, os filmes “Bicho de Sete Cabeças”, de Laís Bodanzky, e “Os Desafinados”, de Walter Lima Jr.

Santoro é um dos nossos artistas que mais investe em cinema, aqui e lá fora.

Volta por cima

A nova temporada do “Bake Off Brasil”, aos sábados no SBT, mostra uma boa sintonia entre Nadja Haddad, Beca Milano e Giuseppe Gerundino.

Programa bem produzido, iluminação perfeita... Não à toa, já se fala na sequência para 2026.

Beca Milano - Instagram

Bate – Rebate

· E vai muito bem o “Programa do João” nas noites de sábado do SBT...

· ... Aposta recente da emissora, alcança a vice-liderança de audiência na faixa.

· “Vale Tudo” está batendo recordes atrás de recordes....

· ... O capítulo da Maria de Fátima caindo da escada foi o último deles. A maior audiência do horário, desde a última semana de “Renascer”.

· O adiamento da assinatura da TV 3.0 fez alguns executivos perderem a viagem a Brasília...

· ... Foram para o evento e a mudança de data veio depois...

· ... Johnny Saad, Renata Abravanel e Fernando Fischer, por exemplo.

· Estreia do Felipeh Campos no “Bora Brasil”, da Band, deve acontecer nesta próxima segunda-feira...

· ... Aliás, destaque-se por aí o profissionalismo e elegância do Joel Datena e do Neto em receber os novos companheiros.

· Novo programa do Serginho Groisman, notícia da Anna Luiza Santiago, demonstra um acerto da Globo...

· ... Ele, na dele, com o seu “Altas Horas” conquista sempre os maiores shares nos finais de semana.

· Além da Rede TV!, a N Sports também fará a exibição do Torneio Internacional de Futsal Feminino, em Xanxerê (SC), com a seleção brasileira.

· A TV Cultura estreia nesta quarta-feira as séries "Periscópio", às 20h30, e "Cultura & Design", às 23h.

C´est fini

“Flor de Maio”, cantada por Xamã e Sophie Charlotte; “O Amor Tem Dessas” – Luísa Sonza e Belo, e uma regravação de “Meninas do Brasil”, do saudoso Moraes Moreira, são algumas músicas cotadas para a trilha de “Três Graças”.

Oficialmente, ainda não existe uma divulgação da Globo.