Flávio Ricco: Novo Melhor da Tarde deve esquentar a briga na faixa vespertina
Programa foi remodelado e colocado em melhores condições de disputa. No fundo, no fundo, quem ganha com isso é o telespectador. Veja a coluna Canal 1
A Band vem hoje com o novo “Melhor da Tarde”, que mantém Pâmela Lucciola, coloca João Paulo Vergueiro e promove a estreia de Leo Dias, como maior atração, prometendo esquentar uma concorrência que passou a ser também muito mais intensa, na parte da tarde, entre todas as TVs.
E quando se fala que veio a ser assim, é porque antes ou até bem pouco tempo, as atenções de todas as emissoras, também como os maiores investimentos, se voltavam mais para as manhãs e o prime time, enquanto a faixa da tarde era o “patinho feio”. E só servia para requentar alguma coisa, entre reprises e filmes antigos.
Está até faltando um pouco mais de Globo por aí, mas com SBT, Record, Rede TV! e Band, a busca de cada uma em atrair e ampliar seus públicos em toda essa faixa de horário está sendo cada vez maior, por meio de programas competitivos e temperados de atrações bem diferentes.
Um cenário todo propício e que, a partir de hoje, deve ganhar novos contornos e maior intensidade, com o “Melhor da Tarde” remodelado e colocado em melhores condições de disputa. No fundo, no fundo, quem ganha com isso é o telespectador.
TV Tudo
Record não - 1
Alguns setores do mercado, diante do que a Cazé TV tem conquistado e a vinda do GE na Globo, chegaram a especular a possibilidade da Record fazer o mesmo e também lançar um canal esportivo no YouTube.
Mas, por enquanto, nada existe a respeito.
Record não – 2
Sobre o canal no YouTube, o assunto chegou a ser conversado numa reunião na Record, mas em torno das pretensões da Globo com o dela.
A Record Entretenimento, em uma iniciativa totalmente à parte, tem realizado transmissões do campeonato egípcio. Mas só isso.
Mundo diferente
Sobre a Globo realizar um trabalho similar ao da Cazé, é possível entender com mais facilidade e admitir que são boas as possibilidades de fechar essa conta.
Ela é dona, como sempre foi, de muitos direitos e nunca se valeu do YouTube e nem dos benefícios que ele oferece.
Combinado assim
Em "Três Graças", substituta de “Vale Tudo”, Belo, o cantor, no papel de Misael, ficará viúvo logo no início da novela.
A esposa morre devido ao uso de medicamentos falsificados.
Em cima disso
Data hoje, a produção de “Três Graças” decidiu que não haverá uma atriz, em participação especial, para essa sequência.
A personagem será apenas citada durante um velório e o enterro.
Loira platinada
Flávia Alessandra volta às gravações de “Êta Mundo Melhor!” nesta semana.
E chega loira platinada outra vez, para uma nova fase da vilã Sandra, agora casada com um milionário e localizada na Europa.
Cronograma – 1
Quase toda a equipe que trabalhou em “Paulo, O Apóstolo” agora vai entrar em férias na Record.
Na volta, serão iniciados os trabalhos de “Ben-Hur”, anunciada como uma superprodução e principal investimento de 2026.
Cronograma - 2
O “quase” colocado acima é porque Vicente Milan Guerra, que também estava em “Paulo”, acaba de ser convocado para dirigir as gravações de “Maria Madalena”, com a atriz Ingrid Conte.
Conforme antecipado, será um formato de microssérie.
Régua
A novela infantil “A Caverna Encantada”, produção do SBT, chegará ao fim no dia 5 de setembro, uma sexta-feira.
Vai fechar a conta com um total de 287 capítulos.
Hora extra
Este último, foi um domingo de trabalho normal para o Serginho Groisman na Globo, com as gravações de mais um “Altas Horas”.
O programa recebeu Simone Mendes, sempre com agenda apertada, e que só tinha este domingo para fazer o programa.
Bate – Rebate
· A primeira transmissão do campeonato saudita na Band será no dia 30, jogo Al Okhdood x Al Ittihad.
· Últimas semanas de agosto e nada sobre a escolha dos novos executivos na TV Gazeta...
· ... E já se vão três meses das saídas dos antigos. É uma demora que chega a ser inexplicável...
· ... As informações que chegam de lá, pior de tudo, não são nada animadoras. Preocupa.
· Meio de um ano pela frente e novidade nenhuma na Record sobre Copa do Mundo...
· ... Segue, no entanto, o entendimento que essa transmissão solidificaria sua posição no esporte.
· O ator Sergio Kauffmann, após “Garota do Momento” na Globo, assina a direção de “Asilo?”, nova montagem da Cia. do Solo, em cartaz no Sesc Tijuca, Rio...
· ... A montagem propõe um olhar sobre temas ligados à velhice, como solidão, demência, sexualidade, luto, entre outros.
· Oscar Magrini é o convidado de Daniela Albuquerque no “Sensacional” desta segunda-feira, às 22h45, na Rede TV!.
· Disney e SBT se preparam para anunciar o “pacote” de novidades do “The Voice”.
· Nesta segunda-feira, às 8h30, o Times Brasil - CNBC e o Financial Times promovem evento no Hotel Tivoli, em São Paulo, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad...
· ... Primeiro da parceria entre os veículos de mídia.
C'est fini
Tem início nesta segunda, no Centro de Convenções do Anhembi-SP, o SetExpo 2025, Feira e Congresso.
Para amanhã, inclusive, está marcado um debate sobre o Futuro da Mídia, que contará com as participações de Daniela Beyruti (SBT), Paulo Marinho (Globo), Cláudio Giordani (Band) e Marcus Vinícius Vieira (Record) e mediação do jornalista Guilherme Ravache.
Então é isso. Mas amanhã tem mais.