Flávio Ricco: Novo Melhor da Tarde deve esquentar a briga na faixa vespertina

Programa foi remodelado e colocado em melhores condições de disputa. No fundo, no fundo, quem ganha com isso é o telespectador. Veja a coluna Canal 1

A Band vem hoje com o novo “Melhor da Tarde”, que mantém Pâmela Lucciola, coloca João Paulo Vergueiro e promove a estreia de Leo Dias, como maior atração, prometendo esquentar uma concorrência que passou a ser também muito mais intensa, na parte da tarde, entre todas as TVs.

E quando se fala que veio a ser assim, é porque antes ou até bem pouco tempo, as atenções de todas as emissoras, também como os maiores investimentos, se voltavam mais para as manhãs e o prime time, enquanto a faixa da tarde era o “patinho feio”. E só servia para requentar alguma coisa, entre reprises e filmes antigos.

Está até faltando um pouco mais de Globo por aí, mas com SBT, Record, Rede TV! e Band, a busca de cada uma em atrair e ampliar seus públicos em toda essa faixa de horário está sendo cada vez maior, por meio de programas competitivos e temperados de atrações bem diferentes.

Um cenário todo propício e que, a partir de hoje, deve ganhar novos contornos e maior intensidade, com o “Melhor da Tarde” remodelado e colocado em melhores condições de disputa. No fundo, no fundo, quem ganha com isso é o telespectador.

TV Tudo

Record não - 1

Alguns setores do mercado, diante do que a Cazé TV tem conquistado e a vinda do GE na Globo, chegaram a especular a possibilidade da Record fazer o mesmo e também lançar um canal esportivo no YouTube.

Mas, por enquanto, nada existe a respeito.

Record não – 2

Sobre o canal no YouTube, o assunto chegou a ser conversado numa reunião na Record, mas em torno das pretensões da Globo com o dela.

A Record Entretenimento, em uma iniciativa totalmente à parte, tem realizado transmissões do campeonato egípcio. Mas só isso.

Mundo diferente

Sobre a Globo realizar um trabalho similar ao da Cazé, é possível entender com mais facilidade e admitir que são boas as possibilidades de fechar essa conta.

Ela é dona, como sempre foi, de muitos direitos e nunca se valeu do YouTube e nem dos benefícios que ele oferece.

Cazé - Divulgação

Combinado assim

Em "Três Graças", substituta de “Vale Tudo”, Belo, o cantor, no papel de Misael, ficará viúvo logo no início da novela.

A esposa morre devido ao uso de medicamentos falsificados.

Em cima disso

Data hoje, a produção de “Três Graças” decidiu que não haverá uma atriz, em participação especial, para essa sequência.

A personagem será apenas citada durante um velório e o enterro.

Loira platinada

Flávia Alessandra volta às gravações de “Êta Mundo Melhor!” nesta semana.

E chega loira platinada outra vez, para uma nova fase da vilã Sandra, agora casada com um milionário e localizada na Europa.

Sandra - Flavia Alessandra - Divulgação/Globo/Léo Rosário

Cronograma – 1

Quase toda a equipe que trabalhou em “Paulo, O Apóstolo” agora vai entrar em férias na Record.

Na volta, serão iniciados os trabalhos de “Ben-Hur”, anunciada como uma superprodução e principal investimento de 2026.

Cronograma - 2

O “quase” colocado acima é porque Vicente Milan Guerra, que também estava em “Paulo”, acaba de ser convocado para dirigir as gravações de “Maria Madalena”, com a atriz Ingrid Conte.

Conforme antecipado, será um formato de microssérie.

Régua

A novela infantil “A Caverna Encantada”, produção do SBT, chegará ao fim no dia 5 de setembro, uma sexta-feira.

Vai fechar a conta com um total de 287 capítulos.

Hora extra

Este último, foi um domingo de trabalho normal para o Serginho Groisman na Globo, com as gravações de mais um “Altas Horas”.

O programa recebeu Simone Mendes, sempre com agenda apertada, e que só tinha este domingo para fazer o programa.

Bate – Rebate

· A primeira transmissão do campeonato saudita na Band será no dia 30, jogo Al Okhdood x Al Ittihad.

· Últimas semanas de agosto e nada sobre a escolha dos novos executivos na TV Gazeta...

· ... E já se vão três meses das saídas dos antigos. É uma demora que chega a ser inexplicável...

· ... As informações que chegam de lá, pior de tudo, não são nada animadoras. Preocupa.

· Meio de um ano pela frente e novidade nenhuma na Record sobre Copa do Mundo...

· ... Segue, no entanto, o entendimento que essa transmissão solidificaria sua posição no esporte.

· O ator Sergio Kauffmann, após “Garota do Momento” na Globo, assina a direção de “Asilo?”, nova montagem da Cia. do Solo, em cartaz no Sesc Tijuca, Rio...

· ... A montagem propõe um olhar sobre temas ligados à velhice, como solidão, demência, sexualidade, luto, entre outros.

· Oscar Magrini é o convidado de Daniela Albuquerque no “Sensacional” desta segunda-feira, às 22h45, na Rede TV!.

· Disney e SBT se preparam para anunciar o “pacote” de novidades do “The Voice”.

· Nesta segunda-feira, às 8h30, o Times Brasil - CNBC e o Financial Times promovem evento no Hotel Tivoli, em São Paulo, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad...

· ... Primeiro da parceria entre os veículos de mídia.

C'est fini

Tem início nesta segunda, no Centro de Convenções do Anhembi-SP, o SetExpo 2025, Feira e Congresso.

Para amanhã, inclusive, está marcado um debate sobre o Futuro da Mídia, que contará com as participações de Daniela Beyruti (SBT), Paulo Marinho (Globo), Cláudio Giordani (Band) e Marcus Vinícius Vieira (Record) e mediação do jornalista Guilherme Ravache.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!