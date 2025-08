Flávio Ricco: Principal desafio de Daniela Beyruti é botar ordem no SBT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Daniela Beyruti, de fato, por direito e corpo presente, reassumiu ontem o comando do SBT e o que se espera, a partir de agora, é que ela possa restabelecer um pouco a ordem e o melhor funcionamento de tudo.

Que venha assumir novamente as rédeas e colocar ordem na casa, porque, pelo menos para todo alguém, aqui do lado de fora e diante dos últimos acontecimentos, a sensação que passa é de uma certa calamidade, diante de tanta bagunça e desorganização. Para dizer o mínimo.

E são os próprios acontecimentos e as atitudes tomadas que passam mensagens tão desarranjadas.

Diferentemente do que sempre foi, com pessoas específicas para tais funções, as decisões mais recentes no SBT, em se tratando do Artístico e Programação, estão sendo tomadas pelo Rinaldi Faria. Encargos que vão muito além, por exemplo, aos que Leon Abravanel, de quem assumiu as funções, exercia.

Entre as tantas, todas as mudanças de grade. As que são colocadas em prática e mesmo as que não foram, depois de anunciadas.

Um estranhamento que se justifica, diante dos fins e efeitos, porque há um visível atropelamento de funções. Hoje, por exemplo, fica difícil saber quem é quem no SBT. Não por nada, mas porque o próprio Rinaldi, com todo respeito à pessoa, não tem histórico para tanto.

Cabe a Daniela, neste seu retorno, como prioridade absoluta e para o bem do SBT, definir e restabelecer a ordem de tudo e colocar cada um, com devido preparo e capacidade para tal, no seu verdadeiro lugar.

TV Tudo

Marca em vigor

Pertence à Rádio e Televisão Bandeirantes a marca “60 Minutos”.

Tudo caminha para ser este o título de um novo jornalístico comandado por Rodrigo Alvarez, com estreia em breve.

(Rodrigo Alvarez / reprodução)

Depende só dele

O compromisso do Galvão Bueno com a Band é válido só para este ano. Há, por parte da casa, o interesse de renovar e continuar com o seu programa.

Só passa a depender dele, Galvão.

Triste roteiro

Como era esperado, ontem pela manhã o RH do SBT estava com lotação máxima.

Imediatamente após o encerramento das gravações da série “Quem Vai Ficar com Mamãe?” foram dispensados os poucos profissionais que restaram da Dramaturgia.

Especial

Amanhã, vai acontecer uma gravação especial do “Show do Milhão”, também em vista das festividades do aniversário do SBT.

Patrícia Abravanel na apresentação e as participações de Luiz Bacci, Danilo Gentili e Rebeca Abravanel como “universitários”.

Caminho de volta

Tudo muito recente, daí as dificuldades em se assegurar alguma coisa, mas a volta de Daniela Lima ao Grupo Folha se mostra como caminho natural.

E com espaço, claro, na TV UOL.

Toque de classe

Ronnie Von é o convidado do nosso programa, nesta terça, na LeoDias TV, a partir das 19h.

Um papo recheado, com música, bastidores, histórias maravilhosas e até umas fofoquinhas, por que não?

Tudo certo

A Rede TV! está confirmando a estreia do “Manhã com Você”, segunda-feira que vem, diário, das 10h às 10h45.

Apresentação de Taisa Pelosi e Paola Pretto.

Na paz

TV Cultura está em tempo de paz, passadas as mudanças comuns a toda troca de direção.

Até mesmo as relações da nova presidente, Maria Angela de Jesus e Marília Assef, do jornalismo, agora são as mais amistosas possível.

Ninguém é perfeito

No campo esportivo, desde domingo, a saída abrupta do treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, da coletiva após jogo, foi um dos assuntos dominantes.

Mais uma vez, ele. Mais uma vez, esse embate com os jornalistas. Pode ser até uma maneira de tirar o foco do time, mas assim como Abel cumpre o seu papel, e sempre muito bem, na direção da equipe, os repórteres também estão fazendo suas obrigações. Um melhor entendimento não faria mal a ninguém.

Documentário

Já está disponível no PlayPlus, streaming da Record, o documentário “Ecos da II Guerra”, sobre os ataques atômicos dos Estados Unidos ao Japão em agosto de 1945.

O programa mostra como estão hoje as cidades de Hiroshima e Nagasaki e conta ainda histórias de sobreviventes.

Bate – Rebate

· Sérgio Malheiros estreia a série “Capoeiras”, dia 29, no Disney+...

· ... Para a mesma plataforma, ele grava a segunda temporada da série “Amor da Minha Vida”, ao lado de Bruna Marquezine.

· Às voltas com as gravações do “Love & Dance” na Record, Marco Luque ainda aguarda um intervalo para se dedicar aos trabalhos do reality “Pedreiro Top Brasil”...

· ... Esse programa irá para as manhãs de sábado da Band.

· O Teatro Núcleo Experimental Barra Funda, em São Paulo, recebe, a partir de sábado, às 20h30, apresentações do espetáculo “Bruta Flor”...

· ... Leonardo Miggiorin, Valéria Silva e Fábio Bianchini estão no elenco.

· A nova temporada de “Bake Off Brasil” estreia sábado no SBT e dia 15 na HBO Max...

· ... Apresentação de Nadja Haddad e o retorno de Beca Milano e Giuseppe Gerundino.

·

· Francisca Queiroz, além da série “A Vida de Jó”, na Record, iniciou os ensaios de “Ela e algumas histórias”...

· ... Estreia em 5 de setembro, no Teatro Gláucio Gil, Rio, com direção de Ernesto Piccolo. Cláudio Gabriel também está no elenco.

C´est fini

Nelson Rubens, apresentador do “TV Fama” na Rede TV!, gravou ontem participação em um especial do “Show de Calouros” no SBT.

Tudo em função da programação de aniversário de 44 anos da emissora.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!