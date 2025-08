Flavio Ricco: Record volta suas atenções para A Fazenda.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Record está ainda no comecinho dos preparativos de “A Fazenda 17”, inclusive com as instalações de Itapecerica da Serra passando por novo período de necessárias reformas.

Pouca coisa definida ou em condições de ser revelada, a não ser a sua estreia para meados de setembro, segunda ou terceira semana, e a lista dos participantes em processo final de montagem.

Aliás, este é um trabalho ininterrupto, porque as pesquisas e primeiros contatos começam a acontecer ao encerramento de cada edição.

Para a próxima edição, por exemplo, já existem vários contratos assinados e outros em fase final de negociação, mas com a ordem de segurar tudo e não haver a divulgação antecipada de nada. A lista, informa-se, está fechada em mais de 90%.

Aliás, quanto a este aspecto, pretende-se usar de um maior rigor para que o público venha a ter surpresas, como foram as escolhas de Rachel Sheherazade na “Fazenda” e Gretchen para o último “Power Couple”.

O diretor Rodrigo Carelli e a Teleimage trabalham no desenvolvimento de novas provas e na remodelação de outras.

Tem uma dúvida

Ainda não existe, em relação à próxima “Fazenda”, uma decisão se haverá ou não o “paiol”, nos moldes e características das edições anteriores, com participantes disputando vagas para a sede principal.

Isto depende fundamentalmente de o comercial vender ou não.

Confirmado

Finalmente, o SBT fez o anúncio oficial da estreia do novo “Casos de Família”, para o próximo dia 28, às 14h45.

A apresentação segue com Christina Rocha.

Também merece

Em seu início de operações, chamou atenção de todos o modernismo e a beleza dos estúdios da nova afiliada da rádio Bandeirantes em Brasília.

Em São Paulo, na matriz, há quem estranhe a enorme diferença.

Mesma situação

Houve um tempo, durante o Regime Militar, em que o rádio também tinha como obrigatório o Projeto Minerva, aulas de diferentes matérias durante 30 minutos. Parou, entre outros motivos, por falta de alunos.

A Voz do Brasil segue insistindo, mesmo sem audiência.

Objetivo traçado

Toda a movimentação que a direção do SBT vem promovendo, já há alguns meses, visa diminuir em cerca de R$ 100 milhões o custo de suas operações ao longo deste exercício.

Entre outros, o fechamento da dramaturgia, claro, se inclui no meio disso.

Streaming - 1

No segundo trimestre de 2025, o Prime Video ultrapassou a Netflix e se tornou o serviço de streaming mais assinado no Brasil.

A liderança se deu por apenas um ponto percentual, porém, não deixa de ser uma virada histórica. Informações baseadas no relatório da JustWatch.

Streaming – 2

Ainda de acordo com a mesma fonte, o Apple TV+ voltou a crescer após dois trimestres de queda.

Agora em 6º lugar, representa 7% da participação. Já Disney+, HBO Max e Globoplay se mantêm no top 5.

Não avançou

Nenhuma nova decisão, além do desejo manifestado de fazer, existe sobre a volta do “SBT Repórter”.

O silêncio desses últimos tempos indica que não será tão cedo ou, até, nunca mais.

Automobilismo

A Band, que não terá a Fórmula 1 a partir do ano que vem, está muito próxima de trazer a Fórmula Indy de volta.

Entendimentos em curso, mas muito próximos de um final feliz.

A propósito

Ainda na Band, é certeza que o “Jogo Aberto”, da Renata Fan, terá novidades e investimentos já a partir do começo de agosto.

O desejo, em se tratando de audiência, é botar o programa ainda mais na briga na hora do almoço.

Dois tempos

Tóia Ferraz, que ficou nacionalmente conhecida pela série "Ilha de Ferro", do Globoplay, surgirá como Koorola, vilã do filme “C.I.C - Central de Inteligência Cearense”, comédia estrelada por Edmilson Filho e com estreia dia 21 de agosto.

A atriz também estará em um grande projeto da HBO Max, a série “Praia dos Ossos”, sobre a vida de Ângela Diniz, fazendo Marion, uma personagem livremente inspirada em Monique Lafond.

Bate – Rebate

· O Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical acaba de abrir audições para sua próxima prática de montagem: “Annie”...

· ... A preparação e os ensaios para este clássico da Broadway, com versões de Miguel Falabella, começam em agosto na Gloria e a previsão de estreia é março, no Rio de Janeiro.

· Keila Jimenez, Dennys Mota e Lallo Amaral comandam, na próxima terça, às 11h, a coletiva do segundo Fofoca Awards.

· Segundo a ESPN/Disney, o acordo com a XSports, novo canal esportivo para TV aberta, “é apenas de sublicenciamento de jogos de algumas ligas”...

· ... Não há parceria comercial ou cessão de programas, reforça a ESPN.

· ... A XSports, inclusive, responderá por toda sua produção de conteúdo, incluindo equipe técnica, narradores e comentaristas.

· O jovem ator Júlio Oliveira, já com 32 trabalhos no teatro e várias produções de TV, incluindo “Hard”, para a HBO Max, vai integrar o elenco do filme “Liberdade”, com estreia prevista para 2026...

· ... Ele fará Túlio, filho dos personagens de Humberto Martins e Letícia Sabatella...

· ... Zezé Motta, Bianka Fernandes, Douglas Silva, Juliane Araújo e Arthur Vinciprova também participam.

· Segunda temporada do “Estrela da Casa” terá 43 episódios...

· ... Repaginado, irá de 25 de agosto a 6 de outubro, sob o comando de Ana Clara, mais participação de Michel Teló...

· ... A ordem é não lembrar em quase nada a edição anterior.

C´est fini

Roberto Cabrini viajou a Portugal para investigar um esquema internacional de exploração de seres humanos.

Ele entrevista Regina Episcopo, conhecida como DJ Rebeka Episcopo ou Beka, acusada de chefiar uma rede de prostituição em Lisboa.

Cabrini volta a tempo de apresentar o próximo “Domingo Espetacular” na Record.

