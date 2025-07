Flávio Ricco: Parceria das TVs com as principais plataformas é um caminho saudável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hoje, quanto mais existir união de TVs e plataformas de streaming, entre as diversas opções disponibilizadas, muito melhor para os resultados de cada uma.

A Globo, claro, tem o Globoplay e por aí já existe uma ligação e estreitamente de operações, que dispensa maiores comentários.

Mas é interessante verificar que outras TVs e algumas importantes plataformas também passaram a juntar esforços e trabalhar em parcerias, que se apresentam das mais saudáveis e harmoniosas.

A Band, e não é de agora, tem um trabalho em perfeita combinação com a HBO Max, no que diz respeito à produção e troca de conteúdo, como foi a recente exibição da novela “Beleza Fetal”.

E o mesmo, observa-se, também já começa a acontecer, ainda que discretamente, entre SBT e Disney, parceiras em outras épocas, mas que voltaram agora a estreitar relações. Entre outras iniciativas, “A Caverna Encantada” e o “The Voice”, que ainda vem aí.

Uma união de forças que só acaba valorizando e tornando mais viável o trabalho de todas.

TV Tudo

Cuidados necessários

Por exemplo, quanto ao SBT e Disney, na questão do “The Voice”, nada é tão escancarado por enquanto. Informa-se que já existe um combinado, mas etapas ainda precisam ser cumpridas, até o momento de se anunciar qualquer coisa.

Estratégia

A Disney, na América do Sul, sempre teve a maior parte dos seus negócios e produção na Argentina, pela própria questão da língua. O castelhano é dominante.

Porém, quanto aos custos, não é mais tão compensador centralizar tudo lá.

Comercial

Ana Paula Savoia e Roberto Cabrini, filho do Roberto Cabrini, amigo e que todos conhecem, são os novos contratados da Cazé TV para reforçar o seu departamento comercial.

Dois grandes conhecedores do mercado.

Tá cansado

O “Hoje em Dia”, por muito tempo, foi uma das melhores soluções para as manhãs da Record.

Hoje, os números provam, que não é mais assim. Virou problema, que já faz por merecer maior atenção.

Sinal de alerta

Por exemplo, números de ontem: o “Fala Brasil” entregou com 5,2 e, em 40 minutos de “Hoje em Dia”, a audiência da Record caiu para 3 pontos.

O programa está pedindo, no ar, por necessárias reformulações.

Não perde viagem

Ontem, aniversário do Ronnie Von, ele recebeu Fábio Porchat nas gravações do “Companhia Certa” da Rede TV!.

Para o programa festivo, no ar amanhã, os papéis se inverteram, com o Porchat entrevistando o Ronnie. Já na segunda-feira, será o inverso.

Panorama

Na Band, em relação à Fórmula 1, observa-se uma situação curiosa ou um contraste dos mais interessantes.

Em alguns dos setores, como Artístico, Programação e até Esporte, muitos respiram aliviados com a saída dela. No Comercial, contudo, ainda há um certo inconformismo.

Caminhão de mudança

O estúdio da BandNews TV vai mudar de lugar e até trocar de andar no prédio principal da Band, no Morumbi.

Terá agora um espaço maior. Previsão para este segundo semestre.

Nosso lar

A atriz e escritora Manuela Duarte vai integrar o elenco de “Nosso Lar 3 – Vida Eterna”, já em filmagens no Rio de Janeiro.

Ela fará a personagem Rosa, que se envolve com o Domênico, papel de Fábio Assunção. O roteiro e a direção são de Wagner de Assis.

Pra que quatro?

Não gastar e nem usar mais do que é o necessário é a ordem do dia no SBT.

Mesmo alguns programas, que antes vinham operando com quatro câmeras, passaram a trabalhar só com duas.

Bate – Rebate

· A jornalista Lorena Calábria gravou depoimento para a série documental “Nação Zumbi – No Movimento das Marés”, que estreia nesta sexta, 19h30, no Canal Brasil...

· ... Serão 4 episódios sobre a trajetória da banda pernambucana.

· Deborah Secco será a atração do “Aberto ao Público”, domingo na Globo.

· Após fazer três temporadas de "Reis", André Lima foi chamado para "Paulo, O Apóstolo", na Record...

· ... Eleazar é o seu personagem. O ator também esteve em “Família é tudo" e “Volta por cima”, na Globo.

· Ricardo Hofstetter, 25 anos de Globo, assina o roteiro de “Picaretas Não Vão Pro Céu”, comédia com Paulinho Gogó e Tirulipa, em breve nos cinemas...

· ... Hofstetter é sempre lembrado pela fase de 2004 de “Malhação”, com a Vagabanda, a maior audiência do programa.

· A Globo comunicou ontem que fechou acordo para a transmissão dos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026.

· “Bohemian Rhapsody”, com a história da banda Queen, estreia domingo, 21h, no Megapix.

· João Silva, André Azeredo, Rafinha Viscardi e Milena Pavorô também estarão no “Bake Off” celebridades.

C´est fini

A Netflix anunciou o projeto “Brasil 70 - A Saga do Tri”, com Rodrigo Santoro (João Saldanha), Bruno Mazzeo (Zagallo) e Lucas Agrícola (Pelé).

Ressalta que as gravações já começaram, entre cidades do Brasil e do México.

Então é isso. Segunda tem mais. Tchau!