Flávio Ricco: Obrigado, Leon!

Leon Abravanel, sobrinho de Silvio Santos, em seus mais de 45 anos trabalhando ao lado do tio, nunca se valeu desta prerrogativa ou do parentesco tão próximo para conseguir vantagens ou se colocar, para o bem ou mal, acima de ninguém na TV S ou SBT.

Foi, isto, sim, da batalha e do amor à camisa. Alguém, o tempo todo, muito fiel às funções que desempenhou e que, em todos os momentos, quando solicitado, sempre buscou soluções possíveis, especialmente enquanto esteve à frente da direção de produção.

A todo e qualquer pedido, como horário extra de estúdio ou equipe para uma externa de última hora, nunca teve um não de cara, mas o desejo de procurar acomodar. E um especialista em “apagar incêndio” para tantas e tantas outras situações.

É claro que a sua saída, comunicada na última semana, surpreendeu a todos e, de certa forma, deixa um pouco mais desfalcado o SBT, em seu verdadeiro DNA.

Leon era ainda um dos últimos grandes valores na ativa, dos poucos remanescentes de um time vitorioso, que SS teve a habilidade de montar ao longo da vida.

TV Tudo

Mal-estar - 1

A carga de violência nas manhãs da TV é um “negócio” absurdo. Faz até mal.

E é “negócio” mesmo, porque claramente há nisso o interesse em só buscar audiência e tirar emissora do traço.

Mal-estar – 2

O pior é que a televisão madruga com todo esse noticiário do mal e vai até o fim do dia, sem praticamente mostrar outra coisa. É só o lado mau do mundo.

Daniela Beyruti, a número 1 do SBT, até criticou esse tipo de abordagem e defendeu conteúdos mais leves e educativos, mas o que se vê é tudo exatamente o contrário.

Vale sempre

Uma história do João Saad, dono da Band, já contada, deve ser repetida sempre. Acostumado a ouvir o “Primeira Hora”, da Bandeirantes, no carro, enquanto ia para o trabalho, estranhou tanta notícia ruim.

Ao chegar na rádio, que era dele, o seu João chamou Alexandre Kadunc, diretor do jornal, ofereceu um café e perguntou: “meu filho, hoje não nasceu nem uma flor?”.

Vale dizer

Kadunc, citado acima, foi um dos diretores de jornalismo mais competentes que o rádio e a TV já tiveram no passado.

A marca “Titulares da Notícia” foi usada por muitos anos na Rádio e TV Bandeirantes.

Série da Record

Pamela Otero, após “Reis”, faz participação especial em “Paulo, O Apóstolo”, da Record.

Está no papel de Hadlai, esposa de Ananias, vivido por Flávio Pardal.

A conferir

Tem um papo muito forte indicando a presença de um núcleo evangélico em “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo”.

Não foi possível confirmar ainda com setores da novela, que estreia em 20 de outubro, mas tem muita gente dando como certo.

Faltou isso

Em relação à “Terra Forte”, próxima atração da portuguesa TVI, faltou informar um detalhe importante. A direção-geral é do brasileiro Edgard Miranda, de tantos trabalhos entre Globo e Record.

A novela encontra-se em seus primeiros dias de gravação em Santa Catarina.

Mais uma

Ainda neste semestre, a Netflix vai disparar as gravações da terceira temporada da série “DNA do Crime”.

O conteúdo policial é um dos maiores sucessos brasileiros da plataforma.

Curiosidade

Você sabia que o festejado Plim-Plim não é uma marca exclusiva da Globo? Outras empresas, de diferentes segmentos, possuem registro em vigor.

Aliás, ainda no campo das marcas, também já existe a iniciativa de colocar tudo em um só lugar, daí o pedido para a criação da “GLOBOPLIM”.

Segundo programa

Marcos Pasquim, atualmente como Ricardo, um advogado pouco ético, na novela "Dona de Mim", será o convidado especial do próximo “Aberto ao Público”, novo programa dos domingos da Globo.

A direção é de Gui Cintra.

3 pistas

Carol Castro e José Loreto são os convidados do “Jogo das 3 Pistas”, do “Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel”, neste próximo domingo.

Conta-se que os dois conseguiram levantar a plateia.

Bate – Rebate

· Bruno Cabrerizo, bem conhecido no circuito Brasil-Portugal, estará no elenco de “Terra Forte”, da TVI.

· Na Globo SP, a partir do dia 19, estreia mais uma temporada do “Interurbano”...

· ... O programa destaca as conexões culturais, gastronômicas, além de outros detalhes comuns a duas diferentes regiões.

· Rede TV! vai estrear, nas madrugadas, 1h às 2h, um programa de prêmios. Horário vendido.

· O “Apito Final”, do Neto, na Band, voltará a ser exibido às 18h, mesmo com a bola do Brasileirão ainda rolando em muitos campos...

· ... E, com isso, o “Perrengue” voltará ao seu antigo horário, 8h da noite.

· Depois do cinema, a animação brasileira “Fabulosos João e Maria” chega à TV Cultura neste sábado, às 14h15...

· ... Com direção de Arnaldo Galvão e roteiro de Flavio de Souza, na história, João e Maria fogem para a floresta encantada para escapar de um reformatório.

· A partir de domingo, agora sem o “Programa do João” na grade, o “Canal Livre” entrará às onze da noite...

· ... Na sequência da programação, à 0h, “Estilo Arte 1” e, 0h35, “Economia pra Você”, com Juliana Rosa.

C´est fini

Em relação à volta de Rachel Sheherazade à Record, para comandar a série “Acumuladores” a partir do dia 17, o contrato é válido apenas para a nova temporada do programa.

Como dizem nas novelas, “por obra certa”. E também porque a Rachel saiu pela porta da frente.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!