Flávio Ricco: Globo descarta cruzamento entre Garota do Momento e Êta Mundo Melhor!; entenda motivo

As novelas “Garota do Momento” e “Êta Mundo Melhor!” são ambientadas, respectivamente, nos anos 1950 - “mais especificamente em 1958”, informa a autora Alessandra Poggi, e no final da década de 1940, como determina o texto de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.

Simplificando, a trama da próxima das seis, com Sérgio Guizé, se desenvolve antes dos eventos da história protagonizada por Duda Santos, que está chegando ao fim.

Apesar de navegarem muito próximas, essa diferença de época ou ambientação acabou derrubando a possibilidade de um cruzamento entre elas, uma passagem de bastão envolvendo personagens de uma e outra.

Por exemplo, alguma jogada com as amigas que possuem grande destaque nas redes sociais, Maísa Silva - 48 milhões de seguidores, da novela atual, e Larissa Manoela - 53 mi, da substituta.

“A ideia [uma tabelinha das atrizes] é maravilhosa, mas não dá. Se você olhar pela época, a ‘Garota do Momento’ é um pouco depois da nossa novela. ‘Êta Mundo Melhor!’ está chegando no auge do rádio e ‘Garota do Momento’ no início da televisão”, explica Mauro Wilson.

Filme da Fafá

A equipe de “A Garota do Norte”, filme inspirado na história de Fafá de Belém, começou a fazer contatos visando a formação de elenco.

Isadora Cruz, protagonista de “Guerreiros do Sol”, é uma das mais cotadas para viver a cantora. Já houve até uma conversa e a atriz ficou bem entusiasmada.

Números da Globo

Considerando só a primeira semana do Mundial de Clubes, 75 milhões de pessoas assistiram aos jogos pela Globo.

Flamengo x Chelsea, no Rio, deu 35 de média e Botafogo x PSG, 27 e 46% de share.

Números da Cazé

Levando em conta também a primeira semana do Mundial de Clubes, o maior pico simultâneo da Cazé TV também foi com Flamengo e Chelsea, 4,9 mi.

Na sequência, Botafogo x PSG, 4,2 mi; Palmeiras x Porto, 2,9 e Fluminense x Manchester City, 2,5 mi.

Resumindo a ópera

Pelos dados colocados, verifica-se uma enorme distância entre os números da Globo com os da Cazé.

Mas a bola ainda está em jogo.

Exemplo

Em todos os jogos do mundial, o que se observa é a qualidade indiscutível dos gramados. A bola rola, não quica.

Nenhum artificial, mesmo porque a FIFA não permite, ao contrário da baderna que é aqui.

Não aconteceu nada

Não teve nenhum fantasma atrás da porta... Assim como não existiu e nem existe qualquer problema em o Tiago Barnabé usar e continuar usando a Narcisa.

Webe Camargo foi só um lançamento no “Domingo Legal”. Uma nova personagem e pronto.

Presta atenção

Absolutamente normal e será ainda mais corriqueira as parcerias das TVs com as produtoras de conteúdo. Já são muitos os casos em curso. Alguns bem harmoniosos e outros nem tanto.

Porém, será sempre importante estabelecer e haver total obediência aos limites combinados.

Caso sério

No mundo nosso da TV, talvez seja o caso de estudos mais detalhados, o fato das tantas mentiras espalhadas todos os dias e se perder tanto tempo com elas.

Como ainda há quem consiga levar a sério?

Humor às 18h

“Êta Mundo Melhor!” tem tudo para ser uma novela-comédia do início ao fim, apesar de outros elementos, como a busca do filho desaparecido do protagonista Candinho (Sérgio Guizé).

Não à toa as presenças de Fábio de Luca, Grace Gianoukas, Heloisa Périssé, Cristiane Amorim, Luís Miranda, Anderson Di Rizzi, Ary Fontoura, Elizabeth Savala, entre outros.

É ele

João Silva, novo contratado do SBT, é o convidado do nosso programa, nesta terça, 19h, na LeoDias TV.

Na pauta: mudança de emissora, nova namorada, desejos, conquistas, família e muito mais. Vai perder?

Futuro

A temporada da Fórmula 1 – 2025 chegará ao fim em 7 de dezembro, dia do GP de Abu Dhabi. O GP do Brasil, em São Paulo, está marcado para 9 de novembro. Enquanto isso, na Band, que irá se despedir da categoria, nada se fala sobre o destino da equipe de transmissão.

Bate-Rebate

· O roteirista Caito Mainier está de volta à Globo e vai colaborar nos novos projetos de Patrícia Pedrosa – diretora de gênero Humor na Globo.

· A Band dispara nesta terça-feira as gravações da segunda temporada do “MasterChef Confeitaria”.

· A HBO Max iniciou os trabalhos de produção do especial “Reencontro”, em dois episódios, com o elenco da novela “Beleza Fatal”...

· ... O projeto ainda não tem data de exibição...

· ... A propósito: Breno Ferreira foi destaque nessa novela da HBO Max, mas, em “Vale Tudo”, mais parece um figurante.

· Depois de participar de uma agenda na Globo, Aguinaldo Silva já está de volta a Lisboa...

· ... Falando em “Três Graças”, Glaura Lacerda e Lorrana Mousinho estarão no elenco.

· O infantil “Turminha da Jujuba” estreia dia 15 de julho no YouTube...

· ... A série tem musicais e cenários inspirados nos anos 1950 e cada episódio transforma desafios simples do dia a dia em aventuras educativas.

· Sem patrocínio e “sem ator global”, o espetáculo “DZI Croquettes” faz jornada no Teatro Itália, em São Paulo...

· ... Aliás, sua produção poderia enxugar um pouco o tempo de apresentação.

· Jovem Pan anunciou a contratação de Márcia Dantas, ex-SBT.

O SBT realizou cortes significativos na sua dramaturgia, mas um pessoal continua trabalhando por lá, sob o comando do diretor Ricardo Mantoanelli. Conteúdos para redes sociais e YouTube da TV ZYN. Além disso, continua a sondagem de atores para o primeiro dorama.

