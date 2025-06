Flávio Ricco: Todo trabalho de recuperação do SBT terá erros e acertos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É preciso usar de maior cuidado antes de sair comentando ou mesmo criticando o que a atual direção do SBT tem procurado fazer, não sem antes considerar os tantos anos com limitações e investimentos quase nenhum no seu Artístico e Programação.

E nem se trata de querer agora apontar o dedo para este ou aquele, mas apenas usar de coerência e saber que, antes de colocar a casa inteiramente em ordem ou na ordem que já existiu, será necessário tempo e muito trabalho.

Assim como sempre saber reconhecer e destacar o desafio a que Daniela Beyruti e toda família Abravanel se propuseram.

Ela e os demais poderiam levar a vida que bem entendessem, porém, assim não quiseram, muito também por considerarem o que SBT sempre representou para o seu criador.

Entre erros e acertos, vida que segue, sem nunca esquecer que para tudo nesta vida existe um preço e televisão, pelos altos custos que envolve, não pode funcionar como um laboratório. É necessário agir, o tempo todo, com maior certeza e reduzir ao mínimo a margem de qualquer engano.

O SBT quer e tem procurado fazer, mas ainda sente a falta de alguém, com necessário conhecimento e competência, para auxiliar a sua direção nas decisões que são tomadas.

Agora, por favor

Sem essa, SBT, de querer misturar TV com religião, a começar que Silvio Santos nunca permitiu e por respeito a ele, alguns fundamentos devem ser obedecidos e preservados. Essa de orar antes de gravações ou programas não tem o menor sentido.

Por outra...

O recente comunicado do SBT apenas reforça que as mudanças na programação não têm data para acabar – algo que Daniela Beyruti não esconde de ninguém. Tudo será feito para “reconquistar a audiência”. Joga, claro, uma pressão em tudo e todos.

Parece loucura

Muito se criticou a Record em outros tempos, porém, nos dias atuais, o que se observa em seus interiores é um grande respeito a todos, sem forçar ninguém a absolutamente nada. O SBT, naquilo que diz respeito a algumas pessoas, precisa rever certos comportamentos.

Assim será

Marcello Antony integra elenco de Valor da Vida - reprodução internet

No dia 30 próximo, a Band vai iniciar a exibição de “Valor da Vida”, às 7h da manhã. Esta, daí em diante, passará a ser uma faixa de reprises de novelas.

Em cima disso

A direção da Band tem em mãos uma pesquisa, que aponta essa faixa das 7h com um público feminino bem importante. A novela, podemos entender, será uma opção ao que as outras TVs têm no mesmo horário.

Única coisa

A escolhida, portuguesa “Valor da Vida”, tem uma história forte, com cenas de violência e sexo.

Certamente será picotada por causa do horário.

Arremate

Apenas para completar a pauta da Band, a sua direção admite que existe uma conversa com a Marcia, mas que nada tem a ver sobre assumir comando de programa. Seria algo próximo de mensagem, comentário ou participação, para exibição da TV portuguesa e aqui.

Sem terror

Posso garantir e se precisar até assino embaixo, de que essa crise na Globo só existe da porta para fora.

Porque lá dentro, entre a sua alta direção e mesmo os contratados, reina a mais absoluta paz e tranquilidade.

Crimes reais

Maryna Rui Barbosa integra elenco de série que reúne alguns dos crimes mais bárbaros do país - Divulgação

A Prime Video mostrou para convidados especiais pequenas sequências de “Tremembé” e todos saíram bem impressionados.

Inspirada em histórias reais, a série reúne alguns dos crimes mais bárbaros do país, cometidos por encarcerados na "prisão dos famosos”. Em seu elenco, Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Carol Garcia, Bianca Comparato, entre outros.

Personagem não ajuda

Thiago Martins sempre se mostra um grande ator e nem é necessário assistir “Cidade de Deus”, na HBO Max, para se chegar a esta certeza. Mas em “Vale Tudo”, percebe-se, o Vasco, seu personagem, não ajuda em nada. É muito pequeno para ele.

Qualidade de vida

O jornalista Juliano Ceglia é o novo colaborador do “Bora Brasil”, da Band. A partir desta segunda-feira, ele vai comandar uma coluna sobre saúde e qualidade de vida.

Novo institucional

TV Cultura lança, nesta segunda, a campanha Somos Cultura - Divulgação

Em paralelo ao início de trabalho de Maria Angela de Jesus, sua nova presidente, a TV Cultura lança, nesta segunda, a campanha Somos Cultura. Vinhetas institucionais e com o elenco, funcionários e artistas, promo das marcas e o novo arranjo da trilha original compõem a ação.

E, ainda, artistas renomados, como OsGêmeos, usam a logomarca da emissora como tela para expressar sua visão da cultura brasileira.



Bate – Rebate

Uma correção: a produtora Floresta comemorou 15 anos, e não 10.

Danilo Gentili e Virgínia Fonseca ficam longe dos estúdios nesta semana.

Simone Zucato fará participação especial em “Dona de mim”...

... Ela estava afastada das novelas desde “O Sétimo Guardião”.

... Record tem anunciado “Paulo, O Apóstolo” como minissérie.

As gêmeas Giselle e Michelle Batista gravaram participação especial na nova versão de “Mundo da Lua”...

... Estreia marcada para o dia 28, sábado, às sete da noite.

João Baldasserini e Fernando Val ensaiam o espetáculo “Um Pelo Outro - Dois Amigos, Dois Irmãos”, com texto de Ronaldo Ciambronni, para estrear em São Paulo.

... Em gravação no SBT a próxima edição do “Bake Off Brasil – Mão na Massa”, com Nadja Haddad e os chefs Beca Milano e Giuseppe Gerundino...

... Que seguirá com sua janela também na HBO Max.

As duas edições do “Bora Brasil” (Local e Net) estão em ascensão e apresentaram crescimentos de 215% e 105%, respectivamente...

... A edição Grande São Paulo, exibida entre 8h15 e 9h, marcou 1,07 de média e 1,25 de pico, e garantiu seu melhor desempenho desde a estreia da faixa local em agosto de 2022.

C´est fini

Pâmela Lucciola tem uma enorme torcida na Band para seguir à frente do “Melhor da Tarde”, após a saída de Catia Fonseca, principalmente por ser talento da casa. Mas, em televisão, sempre se avalia uma série de fatores, incluindo “figura midiática”. Tudo pode acontecer!

Ficamos assim. Mas na segunda tem mais. Tchau!