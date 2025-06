Homem mata esposa e comete suicídio em Caruaru; feminicídios cresceram 20,5% no Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Crime aconteceu na casa do casal, no bairro de Santa Rosa, na manhã deste domingo (15). Aumento das estatísticas em 2025 reforça alerta

A manhã deste domingo (15) foi marcada pela violência contra a mulher no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Uma mulher de 23 anos foi morta a facadas pelo marido, de 42, que cometeu suicídio em seguida.

Segundo a Polícia Civil, o feminicídio ocorreu na residência do casal, no bairro de Santa Rosa. Os nomes da vítima e do autor do crime não foram revelados oficialmente. As investigações estão sendo conduzidas pela 14ª Delegacia Seccional de Caruaru.

Há mais de um ano o município não registrava casos de feminicídio, e esse resultado era atribuído a uma ação conjunta entre a Justiça, Ministério Público, polícias Civil e Militar e prefeitura para combater os crimes de violência doméstica/familiar contra a mulher.

ALERTA AO AUMENTO DOS FEMINICÍDIOS

Pernambuco segue em alerta para o aumento dos casos de feminicídio ao longo de 2025 De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 41 casos foram somados somente nos cinco primeiros meses deste ano.

Houve aumento de 20,5% em comparação com o mesmo período de 2024, quando 34 feminicídios foram contabilizados pela polícia.

Segundo os dados da SDS, o Recife lidera em número de casos em 2025: nove vítimas até o final de maio.

COMO DENUNCIAR A VIOLÊNCIA?

Em caso de violência, a mulher pode acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190. Vizinhos e parentes da vítima, que presenciarem algum tipo de agressão ou ameaça, também devem denunciar os episódios.

Para orientações sobre a rede de proteção, as mulheres podem entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria Estadual da Mulher: 0800.281.8187.