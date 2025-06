Flávio Ricco: SBT não pode querer misturar jornalismo com circo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com todo respeito aos envolvidos, trata-se de algo de um ridículo total. Circo é uma coisa, jornalismo é outra. Confira na coluna desta quarta-feira

O anunciado retorno do “Aqui Agora” no SBT não tem data para acontecer. Se é que, ainda, vai acontecer.

As informações a respeito são bem desencontradas.

Diante disso, segue o “Tá na Hora”, totalmente descaracterizado, agora juntando Dani Brandi – que vinha bem na sua apresentação, com Felipe Macedo.

Com todo respeito aos envolvidos, trata-se de algo de um ridículo total. Circo é uma coisa, jornalismo é outra.

Aos responsáveis por isso, é preciso lembrar que televisão também não aceita desaforo. Nunca se deve extrapolar ou achar que o público vai comprar qualquer coisa.

Por exemplo, querer empurrar esse novo “Tá na Hora” é mais uma tentativa de confundir jornalístico com circo. Aí não dá.

E, por favor, nada pessoalmente contra Felipe Macedo, o Macedão da Chinelada, que o Ratinho trouxe de Londrina para São Paulo. Hoje, no Brasil, existem centenas de “Macedões”, um estilo de trabalho que as TVs regionais ainda aceitam e compram.

Mas uma cabeça de rede exige outro tipo de trabalho e comportamento, com maior seriedade acima de tudo.

TV Tudo

Coisas do passado

Na TV, vale lembrar, existem alguns marcos. O “Aqui Agora”, na década de 90 deu certo, porque veio quebrar um pouco a sisudez do jornalismo da Globo daquele tempo.

A mesma coisa o Ratinho, quando apareceu depois. Foi líder de audiência na Record e, depois, no SBT. O mundo mudou bastante depois disso.

Chamada geral

Maria Cândida, jornalista conhecida de Globo, SBT e Record, vai lançar o livro “Menopausa Como Jornada”, neste sábado, no espaço aberto do Conjunto Nacional.

Já há algum tempo, depois de muitos anos na TV, ela se voltou totalmente a este trabalho dedicado à mulher.

Imagem de Maria Cândida - Divulgação

Que triste!

Quando se imagina que a CNT reduziu-se ao mínimo dos seus limites, percebe-se que ela consegue se diminuir ainda mais.

A informação de agora é que o jornalismo parou de funcionar. Portas baixadas também em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Só Curitiba ainda resiste.

O mago

O Globoplay estreia, dia 26, a minissérie de oito episódios “Raul Seixas: Eu Sou”, protagonizada por Ravel Andrade, homenagem ao Maluco Beleza, nos 80 anos do seu nascimento.

Neste trabalho, João Pedro Zappa interpreta o escritor Paulo Coelho, coautor de músicas de sucesso interpretadas por Seixas, como Gita e Sociedade alternativa.

Imagem de João Pedro Zappa - Divulgação

Documentário

A construção da Rodovia Belém-Brasília é o mote para uma nova série documental da TV Brasil, em cinco episódios, a partir desta quinta-feira, às 23h.

O conteúdo aborda a construção da via que une as regiões e revela a trajetória do engenheiro carioca Bernardo Sayão que a idealizou.

Casadinha

Preparem os corações, porque a Band vem com novelas na faixa da manhã, atendendo um acerto de negociação: compra uma, leva duas, mas obriga-se a exibir a ambas.

Diante disso, além de “Café com Aroma de Mulher”, em breve será exibida uma outra nas primeiras horas do dia.

E tem isso

Não deixa de ser uma novidade interessante, essa da Band, em colocar novela na parte da manhã.

Numa dessas pode, por acaso, funcionar como uma contraprogramação, na concorrência direta com SBT, Globo e Record.

Boa ideia

Uma sacada bem simpática também, essa da Globo em desenvolver um “Carga Pesada” feminino, valendo-se das atrizes Thalita Carauta e Fabiula Nascimento.

Hoje é uma realidade as mulheres nas estradas, dividindo com os homens a direção de enormes caminhões. E existem histórias que podem ser exploradas.

Jornalismo

Com Soraya Lauand fixada oficialmente como apresentadora do “Jornal da Manhã”, a Jovem Pan acertou a contratação do repórter Matheus Dias.

Ex-Record, ele assumirá os links no horário da noite. Danúbio Braga vai para as manhãs.

Turnê

A comédia “Duas Irmãs & Um Casamento”, com Maitê Proença e Debora Olivieri, fará curta temporada no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, de 13 a 29 de junho.

A peça do dramaturgo inglês Peter Quilter fala sobre laços familiares, sororidade, etarismo, autoestima, desejos e amor.

Imagem de Débora Oliviere e Maitê Proença - Thiago Bruno/ Divulgação

Bate – Rebate

“Verdades Secretas”, produção que lançou Camila Queiroz, completou dez anos...

... Muito do seu sucesso foi creditado ao trabalho do diretor Mauro Mendonça Filho...

... Mauro deixou a Globo no começo de 2024, após 40 anos de casa – segundo alguns, reflexo do fracasso de “Travessia”.

Última semana de gravações para “Garota do momento” na Globo...

... Muitos do seu elenco já se despedem dos trabalhos no dia de hoje.

A turca “Força de Mulher” chega ao fim em 30 de junho na Record...

... Uma produção que elevou o ibope da Record na faixa nobre, incomodando inclusive a Globo...

... No dia 1º de julho estreia “Paulo, O Apóstolo”.

Janaina Barroso, que já foi do SBT no interior de São Paulo, agora integra a equipe do Datena na Rede TV!.

Em vez de tanta pegação no pé de “Vale Tudo”, por que não destacar alguns dos seus desempenhos?...

... Por exemplo, cenas como as da Carolina Dieckmann e Alexandre Nero?

CNN Brasil liderou audiência das TVs de jornalismo, sexta passada, com a exibição do documentário “20 anos de Mensalão”...

... Atingiu cerca de 60% de share no segmento.

Globo solicitou o registro da marca Infiltrado na Cozinha.

Segunda que vem, Galvão Bueno vai aparecer em dois tempos na Band...

...O primeiro, às 20h40, especial Maracanã, e depois, o horário tradicional.

C´est fini

A programação da Record tem observado algumas flutuações nas suas manhãs, encurtando um pouco o “Fala Brasil” e espichando o “Hoje em Dia”, que entra na sequência.

Ajustes que variam na casa dos 15 a 20 minutos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais, Tchau!