Governadora Raquel Lyra empata o jogo em Goiana após receber apoio do ex-prefeito Eduardo Honório

A governadora Raquel Lyra perdeu a eleição suplementar para prefeito de Goiana no mês de maio deste ano com a vitória do atual prefeito Marcílio Régio que já disputou o cargo comprometido com a candidatura a governador do prefeito do Recife, João Campos, e apoia, para deputado estadual, Sileno Guedes, presidente do PSB no estado. Esta quarta-feira, no entanto, a governadora praticamente empatou o jogo no município recebendo, em Palácio, o ex-prefeito Eduardo Honório(União Brasil) que teve cerca de 80% dos votos em outubro de 2024 mas acabou não assumindo porque iria para um terceiro mandato, o que é proibido pela Justiça Eleitoral.

Honório patrocinou a candidatura de Marcílio que derrotou o vereador Eduardo Batista (Avante), na época prefeito em exercício, pois era presidente da Câmara quando o cargo foi considerado vago até a realização do pleito suplementar. Apesar de ser considerado o mentor da eleição do atual prefeito, Honório tem independência política e anunciou apoio a Raquel acompanhado do seu candidato a estadual, o deputado Antonio Moraes, o decano da Assembleia, com nove mandatos consecutivos.

No encontro, a governadora o convidou a assumir a coordenação de sua campanha à reeleição em Goiana e em toda a Mata Norte. Atualmente, por decisão do deputado federal Eduardo da Fonte, coordenador estadual da Federação União Progressista que juntou o PP e o União Brasil, Eduardo Honório é coordenador em Goiana da Federação União Progressista, que juntou o PP e o União Brasil, siglas que disputarão juntas a eleição de 2026. Na eleição suplementar de Goiana, a governadora não participou da campanha para não causar melindres em sua base pois Honório, que votou nela em 2022, estava no palanque de Marcílio e o candidato adversário Eduardo Batista é do Avante, partido que se incorporou à base governista.

Grandes investimentos

Goiana, com 85 mil habitantes, é um dos municípios mais ricos de Pernambuco. Tem o 5º maior orçamento do estado, perdendo apenas para o Recife, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Produtora de açúcar e álcool, teve seu desenvolvimento impulsionado pelo pólo automobilístico, pela Hemobrás, Vivix, uma das mais modernas fábricas de vidros planos do mundo e a única do país com capital 100% nacional e outras atraídas pela Stellantis, conhecida pelos pernambucanos como Jeep, apenas a marca de um dos seus automóveis produzidos em Goiana.

Federação criada

A Federação União Progressista, que uniu PP e União Brasil e nasce com 108 deputados federais, 6 governadores, mais de duas centenas de deputados estaduais e 1.400 prefeitos, teve seu registro protocolado esta quinta-feira no Tribunal Superior Eleitoral – TSE. O deputado federal Eduardo da Fonte que a coordenará em Pernambuco é pré-candidato ao Senado, pontuando bem em todas as pesquisas. No momento há um outro pretendente ao Senado na Federação, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que faz parte do União Brasil. Antes, porém, a Federação precisa definir seu rumo político pois o PP é da base da governadora e a família Coelho, do União Brasil, apoia o prefeito João Campos.

Pergunta que não quer calar

Quem vai ser o candidato ao Senado pela Federação União Progressista – Miguel Coelho ou Eduardo da Fonte?