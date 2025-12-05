fechar
Blog Dellas | Notícia

Governadora Raquel Lyra empata o jogo em Goiana após receber apoio do ex-prefeito Eduardo Honório

Honório anunciou o apoio acompanhado do seu candidato a estadual, o deputado Antonio Moraes, decano da Assembleia com nove mandatos consecutivos

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 05/12/2025 às 7:22
A governadora Raquel Lyra, o ex-prefeito de Goiana, Eduardo Honório; e o deputado estadual, Antonio Moraes
A governadora Raquel Lyra, o ex-prefeito de Goiana, Eduardo Honório; e o deputado estadual, Antonio Moraes - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra perdeu a eleição suplementar para prefeito de Goiana no mês de maio deste ano com a vitória do atual prefeito Marcílio Régio que já disputou o cargo comprometido com a candidatura a governador do prefeito do Recife, João Campos, e apoia, para deputado estadual, Sileno Guedes, presidente do PSB no estado. Esta quarta-feira, no entanto, a governadora praticamente empatou o jogo no município recebendo, em Palácio, o ex-prefeito Eduardo Honório(União Brasil) que teve cerca de 80% dos votos em outubro de 2024 mas acabou não assumindo porque iria para um terceiro mandato, o que é proibido pela Justiça Eleitoral.

Honório patrocinou a candidatura de Marcílio que derrotou o vereador Eduardo Batista (Avante), na época prefeito em exercício, pois era presidente da Câmara quando o cargo foi considerado vago até a realização do pleito suplementar. Apesar de ser considerado o mentor da eleição do atual prefeito, Honório tem independência política e anunciou apoio a Raquel acompanhado do seu candidato a estadual, o deputado Antonio Moraes, o decano da Assembleia, com nove mandatos consecutivos.

No encontro, a governadora o convidou a assumir a coordenação de sua campanha à reeleição em Goiana e em toda a Mata Norte. Atualmente, por decisão do deputado federal Eduardo da Fonte, coordenador estadual da Federação União Progressista que juntou o PP e o União Brasil, Eduardo Honório é coordenador em Goiana da Federação União Progressista, que juntou o PP e o União Brasil, siglas que disputarão juntas a eleição de 2026. Na eleição suplementar de Goiana, a governadora não participou da campanha para não causar melindres em sua base pois Honório, que votou nela em 2022, estava no palanque de Marcílio e o candidato adversário Eduardo Batista é do Avante, partido que se incorporou à base governista.

Grandes investimentos

Goiana, com 85 mil habitantes, é um dos municípios mais ricos de Pernambuco. Tem o 5º maior orçamento do estado, perdendo apenas para o Recife, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Produtora de açúcar e álcool, teve seu desenvolvimento impulsionado pelo pólo automobilístico, pela Hemobrás, Vivix, uma das mais modernas fábricas de vidros planos do mundo e a única do país com capital 100% nacional e outras atraídas pela Stellantis, conhecida pelos pernambucanos como Jeep, apenas a marca de um dos seus automóveis produzidos em Goiana.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Federação criada

A Federação União Progressista, que uniu PP e União Brasil e nasce com 108 deputados federais, 6 governadores, mais de duas centenas de deputados estaduais e 1.400 prefeitos, teve seu registro protocolado esta quinta-feira no Tribunal Superior Eleitoral – TSE. O deputado federal Eduardo da Fonte que a coordenará em Pernambuco é pré-candidato ao Senado, pontuando bem em todas as pesquisas. No momento há um outro pretendente ao Senado na Federação, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que faz parte do União Brasil. Antes, porém, a Federação precisa definir seu rumo político pois o PP é da base da governadora e a família Coelho, do União Brasil, apoia o prefeito João Campos.

Pergunta que não quer calar

Quem vai ser o candidato ao Senado pela Federação União Progressista – Miguel Coelho ou Eduardo da Fonte?

Leia também

Nos 40 anos das Diretas Já, Jarbas Vasconcelos recebe homenagem que lota seu escritório político
politica

Nos 40 anos das Diretas Já, Jarbas Vasconcelos recebe homenagem que lota seu escritório político
Fernando Ribeiro Lins: Decisão do STF atenta contra o Estado Democrático de Direito
POLÍTICA

Fernando Ribeiro Lins: Decisão do STF atenta contra o Estado Democrático de Direito

Compartilhe

Tags