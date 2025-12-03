Em aceno a Lula, governadora diz ao presidente em Cupira: "Pernambuco não lhe faltará"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Raquel Lyra aproveitou a segunda agenda com o presidente, para não só exaltar os investimentos por ele feitos em Pernambuco como para o futuro

A governadora Raquel Lyra aproveitou a segunda agenda com o presidente Lula, esta terça-feira, na inauguração da barragem Panelas II, em Cupira, para não só exaltar os investimentos por ele feitos em Pernambuco como para o futuro. “Hoje é o meu aniversário mas o presente e o reconhecimento vão para o senhor”- disse depois de levar o presidente até o púlpito onde ia falar. Citou o trabalho realizado para a conclusão das barragens da Mata Sul – o Governo do Estado, como lembrou o ministro Rui Costa, não só investiu no projeto como foi responsável pela obra – e concluiu: “pode ter certeza de que Pernambuco não lhe faltará. Se há algo que nos une é o amor a Pernambuco. Temos uma bandeira só”.

Segundo Raquel, das cinco barragens prometidas para a Mata Sul, duas já foram entregues- Serro Azul há 10 anos e esta terça Panellas II – a barragem Gatos fica pronta no primeiro semestre de 2026 e Igarapeba, cuja ordem de retomada das obras foi dada ontem, do final de 2026 para o início de 2027 e a última delas, a de Barra de Guabiraba, cujo projeto está sendo concluído pelo Governo do Estado, deve ser começada em 2026. “Vamos, eu e o senhor entregar quatro barragens e esse povo da Mata Sul vai ver que a água deve ser sinônimo de vida e de esperança e não de medo e destruição como vinha acontecendo”.



Apesar dos acenos ao presidente vistos como uma aproximação ou serenamento de ânimos visando 2026, ela voltou a dar alguns recados dirigidos ao prefeito João Campos, como fizera em Ipojuca na Refinaria Abreu e Lima: “não fui eleita para estar em cima de um palanque, mas para governar. A primeira mulher governadora de Pernambuco não governa de costas para o estado ou de frente para o mar. Quero ver o meu povo feliz no seu chão” Agradeceu ao presidente pela Transposição do São Francisco e pela adutora do agreste e prestou contas do que vem fazendo a partir da chegada das águas: “Sou do agreste e só vou descansar quando todo pernambucano tenha garantido o abastecimento d’água de sua casa.”

Disse que a água já chegou a Caruaru, sua terra e nos próximos meses estará em Gravatá, Bezerros e municípios vizinhos.

Cirilo lembrado



O secretário de recursos hídricos do estado, José Almir Cirilo, foi destaque na inauguração da barragem Panelas II. O ministro Rui Costa , da Casa Civil e responsável pelo PAC, agradeceu a ele e aos engenheiros e demais profissionais da secretaria pelo andamento das obras das barragens, não só em relação aos projetos como à construção em si, lembrando que o Governo Federal liberou recursos mas é o estado que projeta e constrói as barragens. A governadora também citou o secretário lembrando que ele é um grande professor universitário que formou muitos dos profissionais que hoje trabalham com ele.

Lula reforça discurso contra feminicídio

Já o presidente Lula que teve mais tempo para falar em Cupira pois só tiveram direito a pronunciamento, além dele, o prefeito, a governadora e dois ministros, voltou a fazer apelo aos homens presentes, como fez na Refinaria, para participar de um movimento de defesa das mulheres contra a violência masculina. Contou que seu pai, já na época em que moravam em São Paulo, deu uma surra no seu irmão mais velho que o deixou em situação deplorável mas quando ia partir para ele que era o caçula a mãe se meteu no meio e disse que não ia mais aceitar aquilo e se separou. “Ela criou oito filhos sozinha, mas nunca desistiu ou deixou de ter esperança. Eu também tive minha casa em São Paulo tomada pelas águas, perdemos tudo, passei fome, mas nunca desisti. Hoje sou presidente da República. Vocês nunca pensem em desistir”.

União Progressista oficializada

Será oficializada esta quarta-feira no TSE a Federação União Progressista que junta o União Brasil e o PP e terá 108 deputados federais, a maior bancada de Câmara dos Deputados. Em Pernambuco a presidência estadual vai ficar com o deputado federal Eduardo da Fonte, que faz parte da base de apoio da governadora Raquel Lyra no estado. Não se sabe como vão ser feitos os entendimentos no novo grupo uma vez que a família Coelho, do União Brasil, apoia a candidatura do prefeito João Campos.

Pergunta que não quer calar

Depois da vinda de Lula, como vão se desenrolar as negociações políticas no estado para 2026?