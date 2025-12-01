PSDB trabalha para fazer chapa parlamentar competitiva no estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Embora não tenha definido ainda a chapa de federal, o PSDB, que tem um puxador de votos para deputado estadual, o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto, está formando uma base sólida para tentar eleger três ou quatro deputados estaduais. No momento, além de Álvaro, o partido também conta com o deputado estadual Diogo Moraes, que saiu do PSB para se filiar à legenda tucana com o objetivo de ajudar a Oposição na Alepe a garantir o domínio das três principais comissões da Casa.



Além dos dois, estariam sendo conversados para formar a chapa estadual do PSDB os deputados estaduais Mário Ricardo (Republicanos) e Junior Matuto (PRD), o vereador do Recife, Rodrigo Coutinho (Republicanos) e Jobson Almeida (PRD), irmão do prefeito de São Caetano e presidente estadual do PRD, Josafá Almeida. Para que uma chapa nesse sentido seja formada é necessário que todos os citados se filiem ao PSDB em abril, na época da abertura da janela partidária através da qual parlamentares podem mudar de legenda sem correr o risco de penalidades judiciais. Ou que as legendas formem uma Federação, o que não está previsto.



Na verdade, nem o Republicanos e nem o PRD têm estrutura para formar chapinhas de estadual e vai ser necessária uma providência para que seus pretensos candidatos não fiquem no meio do caminho. A ex-deputada federal Marília Arraes, que é do Solidariedade, está conversando com o PRD para se estruturar no sentido de disputar o Senado mas, caso seja candidata a federal e resolva continuar no Solidariedade, haveria possibilidade de disputar pelo seu partido, com o apoio do PRD. Estima-se que ela sozinha teria mais de 150 mil votos, precisando de um candidato ou candidatos com mais 50 mil votos para garantir a vaga de federal. Já sua irmã, Maria Arraes, caso seja candidata a estadual pode disputar pelo PT, segundo se comenta nos corredores da Alepe. Marília não admite a possibilidade, no momento, segundo pessoas próximas, de se candidatar pelo PT ou PSB. Prefere uma legenda menor.

Chapinha do Agir

Apesar de ser difícil formar uma chapinha de deputado estadual para 2026, o Agir está se articulando nesse sentido nos bastidores políticos. Essa articulação conta, segundo apurou este blog, com o entusiasmo de dois importantes prefeitos: Paulo Roberto Arruda, de Vitória de Santo Antão, cujo filho Túlio Arruda é candidato a estadual, e Flávio Gadelha, de Abreu e Lima, que também lançou a pré-candidatura de Flávio Gadelha Filho a uma vaga na Alepe. Paulo Roberto Arruda trabalha no sentido de encontrar uma saída para Túlio Arruda, caso o MDB não monte chapa de estadual ou fique nas mãos do senador Fernando Dueire e do deputado estadual Jarbas Filho.

Vinda de Lula causa alvoroço

A vinda do presidente Lula a Pernambuco esta terça-feira para duas agendas com a governadora Raquel Lyra, na Refinaria Abreu e Lima ,em Suape, e no município de Cupira, na inauguração da barragem Panelas II, construída através de uma parceria entre os governos Federal e Estadual, foi o comentário dos bastidores políticos pernambucanos este final de semana. Nesse dia, a governadora Raquel Lyra faz aniversário e deve agradecer ao presidente os investimentos que tem feito no estado. Às vésperas da eleição de 2026 os discursos dos dois podem dar um direcionamento do que pode acontecer no ano que vem.

Pergunta que não quer calar

Lula vai conseguir unir Pernambuco em torno de sua reeleição em 2026?



