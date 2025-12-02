Além da aprovação da LOA e do empréstimo, impasse na Alepe prejudica TJ, MP, TCE e troca orçamentária de R$ 20 milhões do Legislativo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A perspectiva, segundo relataram a este blog deputados do Governo e da Oposição é que se chegue a um denominador comum até o final de semana

Além de atrasar a aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual) que, de acordo com a legislação, deveria ser votada até esta sexta e vai ficar para a próxima semana, o impasse entre o Legislativo e o Executivo começa a prejudicar outros poderes. Ontem entrou na lista de pendências dois projetos de suplementação de crédito orçamentário para o Tribunal de Justiça e Ministério Público, que precisam ser votados pela Alepe até o dia 12 deste mês, sem contar que o TCE aguarda a aprovação da PEC 30 para oficializar acordo com o Legislativo em torno do duodécimo (percentual a que os dois poderes têm direito no Orçamento Estadual).



A própria Assembleia vem sendo prejudicada pois depende da anuência da governadora para a edição de um decreto de troca de fonte orçamentária no valor de R$ 20 milhões para poder fechar as contas de 2025. Todas essas demandas entraram na mesa de negociações esta segunda-feira conduzidas, de um lado, pela secretaria da Casa Civil do Governo através do secretário Túlio Vilaça e do outro pelo 1º secretário da Alepe, deputado Francismar Pontes. A perspectiva, segundo relataram a este blog deputados do Governo e da Oposição é que se chegue a um denominador comum até o final de semana para que tudo seja votado, incluindo o empréstimo de R$ 1,7 bi na próxima semana.



O maior impasse continua sendo o empréstimo. O Governo aceita acordo sobre as demais solicitações do Legislativo e já avançou bastante nesse campo, mas deseja ver o empréstimo votado para que se feche o ano sem pendências. A Assembleia, por seu turno,vai precisar ceder porque só a bancada do Governo pode garantir o quórum de 30 votos para aprovação de todas as matérias em destaque, sobretudo das PECs que interessam mais ao Legislativo do que ao Executivo.

PT unido

A união do PT em torno do senador Humberto Costa que levou as principais lideranças estaduais do partido a subir, junto com ele, o Morro da Conceição esta segunda-feira, está sendo vista como um recado da legenda aos dois palanques – o da governadora Raquel Lyra e o do prefeito João Campos – que disputam o apoio do presidente Lula em 2026. O PT não aceita mais, segundo uma fonte deste blog no partido, engolir um pacote feito como fez até agora. Quer que Humberto seja o senador preferencial e que haja espaço na campanha para a eleição das bancadas federal e estadual da legenda.

Raquel anuncia 40 ambulâncias com UTI até o final do ano

A governadora Raquel Lyra aproveitou o evento de entrega de 10 ambulâncias equipadas com UTI móvel para os hospitais da rede estadual esta segunda-feira para anunciar que até o final do ano entregará mais 30 unidades semelhantes. Destacou que as unidades contempladas nessa primeira entrega são o Hospital Regional do Agreste (02), Hospital Regional Dom Moura (01), Hospital Regional Belarmino Correia (01), Hospital Otávio de Freitas(01), Hospital Agamenon Magalhães (01), Hospital Getúlio Vargas (01) Hospital Barão de Lucena (01), Procape (01) e Hospital Oswaldo Cruz (01).

Pergunta que não quer calar

Alepe e Palácio conseguem mesmo fechar acordo até o final de semana?



