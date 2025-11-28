fechar
Ao lado de Lula, Raquel começa a entregar barragens da Mata Sul paralisadas há 10 anos

As barragens são construídas com recursos federais e estaduais. O Estado cuida da obra em si, e o Governo Federal envia recursos para a construção.

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 28/11/2025 às 7:55
A governadora Raquel Lyra e o presidente Luis Inácio Lula da Silva
A governadora Raquel Lyra e o presidente Luis Inácio Lula da Silva

Uma das principais promessas de campanha da governadora Raquel Lyra começará a sair do papel nos próximos dias quando, ao lado do presidente Lula, ela vai inaugurar a barragem de Panelas, a segunda das quatro projetadas para livrar a Mata Sul das enchentes, um drama que chegou ao ápice na grande enchente de 2010, que arrasou a área urbana de vários municípios e provocou consternação em todo o país. A primeira barragem, a de Serro Azul, em Palmares, a maior de todas, foi construída no Governo Eduardo Campos mas as demais não saíram do papel até que em 2024, no segundo ano de mandato, a governadora conseguiu fazer um entendimento com o Ministério da Integração Nacional para que a situação fosse resolvida e as obras foram colocadas no PAC.

Todas as barragens são construídas com recursos federais e estaduais. O estado cuida das desapropriações, dos projetos e da obra em si e o Governo Federal envia recursos para a construção. A barragem de Panelas contou com 80% de recursos federais e 20% estaduais, segundo o secretário de recursos hídricos do estado, Almir Cirilo. Ela está pronta há três meses mas dependia de adequações nas agendas do presidente e da governadora para que a inauguração fosse marcada. Esta semana o Governo foi informado que o presidente poderia estar no estado na próxima terça-feira, dia 2, mas o prego ainda não foi batido, de qualquer forma trabalha-se com a possibilidade de isso ocorrer na primeira quinzena de dezembro.

A terceira barragem é a dos Gatos que deve ser entregue em 2026 pois a construção já foi iniciada. A de Igarapeba, segundo Almir Cirilo, precisou de adequações no projeto, mas já foi licitada e o contrato assinado. Será concluída no início de 2027. Há ainda uma barragem a ser construída na bacia do Rio Serinhaém cujo projeto está sendo atualizado. Indagado se com a entrega dessas barragens a Mata Sul ficará livre por completo das enchentes, o secretário afirmou que isso deve ocorrer, mas que com as mudanças climáticas as surpresas podem acontecer, como se deu no Rio Grande do Sul.

Teste de 2017

O secretário de recursos hídricos esclarece que um exemplo da importância dessas barragens foi o fato de em 2017 a barragem de Serro Azul, que já estava construída, ter evitado um desastre ainda maior que o de 2010 nos município de Palmares, Água Preta e Barreiros. Mas ela só consegue proteger os municípios mais altos, os mais baixos dependem das demais barragens. A barragem de Panelas custou R$113 milhões, sendo R$83,8 milhões do Governo Federal e R$25,8 milhões do Governo do Estado. A barragem Gatos está custando R$86 milhões, sendo R$61 milhões da União e R$23 milhões do Governo do Estado. Igarapeba vai custar R$ 256 milhões, sendo R$ 240 milhões da União e R$ 13 milhões do Governo do Estado.

Avaliação de Raquel

A pesquisa Alfa, cujos principais resultados divulgamos ontem, tem dados interessantes sobre a percepção do Governo Raquel pela população. Dos entrevistados, 70% afirmaram ter conhecimento dos investimentos que ela está fazendo na educação, contra 27% que informaram não saber. Os investimentos em hospitais foram citados como relevantes por 69% e não relevantes por 25%, Na Segurança o percentual dos que tomaram conhecimento dos investimentos feitos chega a 65% contra 32% dos que afirmaram não saber. Os investimentos em estradas foram citados por 69% e só 21% não tinham tomado conhecimento deles.

Pergunta que não quer calar

Se entregar as três barragens que restam, Raquel Lyra consegue vencer a eleição na Mata Sul?


