Com filiação do deputado federal Fernando Monteiro, PSD começa a estruturar chapa de 2026
Monteiro abre o leque de novas filiações de deputados federais de mandato à legenda comandada no estado pela governadora Raquel Lyra
Clique aqui e escute a matéria
Esta terça-feira, em Brasília, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e a governadora Raquel Lyra participarão do ato de filiação ao partido do deputado federal Fernando Monteiro que deixou, de forma negociada, o Partido Progressistas. Monteiro abre o leque de novas filiações de deputados federais de mandato à legenda comandada no estado pela governadora. A ele devem se seguir Mendonça Filho (União Brasil) e talvez Júnior Uchoa (PSB) mas esses só poderão fazer a migração de partido em abril, quando abre-se a janela partidária através da qual o deputado de mandato pode trocar de legenda, sem sofrer punição.
O PSD também filiará deputados estaduais de mandato e dois podem deixar o PSB de João Campos pelo partido da governadora: France Hacker e Aglailson Victor. Este último fez um pronunciamento firme este final de semana em Chã de Alegria, onde a governadora autorizou a recuperação da PE-040 : “tenho um orgulho danado de ser liderado por uma mulher. Não só por ser mulher, mas também por ser guerreira, honesta, decente e trabalhadora e que não tem se dobrado diante das dificuldades que tem encontrado pela frente”. Referindo-se ao empréstimo de R$1,7 bi solicitado pela governadora e que a Alepe até agora não votou, ele completou: “governadora, a senhora conta com meu voto para este projeto e para todos que enviar para a Assembléia, visando o bem de Pernambuco”.
O Governo continua a fazer segredo sobre as negociações para as chapas de deputado federal e estadual do PSD mas não pode fugir da antecipação da filiação de Fernando Monteiro porque o deputado, além de ter o apoio do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, desejava ser o primeiro a entrar na nova legenda e gostaria de fazê-lo em Brasília, garantindo a presença do presidente nacional Gilberto Kassab e da governadora. Ele passará a ser o único federal do partido em Pernambuco.
Definição de agenda
Pode acontecer esta segunda-feira alguma definição da agenda da Assembleia esta semana já que a bancada do Governo marcou de se reunir às 11 horas para ser colocada a par de tudo que as PECs da mesa diretora, tiradas de pauta na semana passada por pressão dos governistas, podem provocar de mudança na atuação do Executivo sobre as emendas parlamentares. Se entender que as PECs precisam ser emendadas a bancada proporá mudanças ou, caso isso não seja possível, optará pelo adiamento da apreciação das mesmas mas de forma a não atrapalhar a votação do empréstimo de R$1,7 bi solicitado pela governadora.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Serra Talhada e Araripina
Estão praticamente definidos os palanques da governadora Raquel Lyra e do prefeito João Campos em duas importantes cidades do sertão. Em Araripina, Raquel contará com o ex-prefeito Raimundo Pimentel e a deputada estadual Socorro Pimentel, que estarão no PSD, e com a deputada estadual Roberta Arraes, do PP. O prefeito Evilásio Mateus, que tem forte influência da família Coelho, estará com João Campos. Em Serra Talhada, a prefeita Márcia Conrado apóia João Campos, mas os outros dois grupos políticos municipais liderados pelo deputado estadual Luciano Duque e pelo federal Waldemar Oliveira estão com Raquel.
Pergunta que não quer calar
O apoio a João Campos em Serra Talhada e Araripina será suficiente para reduzir a influência da governadora, que é forte, nos dois municípios?