MDB não sonha mais com chapa de federal e se fixa na de deputado estadual para não ficar sem representação
Deputados federais de mandato chegaram a conversar com o senador Dueire mas, sentindo que não dá para esperar definições, tendem a se filiar ao PSD
Clique aqui e escute a matéria
A demora em uma solução judicial para o imbróglio do MDB de Pernambuco e a dificuldade que os partidos menores estão enfrentando para formar chapa de deputado federal está minando a esperança dos dois grupos que disputam judicialmente o controle da legenda no estado – um deles liderado pelo ex-deputado federal Raul Henry e o outro pelo senador Fernando Dueire e pelo deputado estadual Jarbas Filho – de formar chapa para a Câmara Federal capaz de eleger um ou dois parlamentares, como se falou inicialmente.
Este blog apurou que o partido caminha para ter apenas uma chapa de deputado estadual e que a deputada federal Iza Arruda, consciente disso e interessada na reeleição, já analisa propostas de outras legendas da base do prefeito João Campos para uma migração no mês de abril, se até o final deste ano a situação no partido não for resolvida. Alguns deputados federais de mandato como Mendonça Filho, Fernando Monteiro e Junior Uchoa chegaram a conversar com o senador Fernando Dueire mas, sentindo que não dá para esperar mais definições, tendem mesmo a se filiar ao PSD da governadora Raquel Lyra.
Se a questão judicial se resolver em favor de Raul Henry, que teria o apoio de João Campos para montar chapa de federal, a situação, mesmo assim, permaneceria complicada como se comenta no meio político estadual pela demora de uma definição. Se os vencedores forem Fernando Dueire e Jarbas Filho, Fernando, que passou três dias esta semana visitando 12 municípios e recebe cada vez mais apoio de prefeitos, vai pleitear a reeleição e formar a chapa de estadual para garantir o mandato de Jarbas Filho. A pretensão dele é eleger pelo menos dois estaduais e já teria uma chapa potencial para garantir isso. Para se tornar candidato ao Senado ele contaria também com o tempo do MDB na TV, um capital importante de negociação.
COP do vexame
A COP 30, que já tinha passado por atropelos como um relatório da ONU entregue ao Governo brasileiro mostrando a precariedade da infraestrutura do evento – o órgão citou falta de água, precariedade da rede elétrica, calor excessivo e até falta de banheiros – foi notícia negativa internacional esta quinta-feira quando um incêndio em um dos pavilhões levou a correrias e grandes labaredas provocaram pânico em muitos dos presentes no local na hora em que o problema foi detectado. O coordenador de política internacional do observatório do clima, Claúdio Angelo, disse que o incêndio “foi uma fatalidade mas a chance maior de algo assim acontecer é onde se planeja pior”, como aconteceu com essa COP. Para ele o incêndio foi “a azeitona da empadinha de uma infraestrutura insatisfatória”.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Messias e Alcolumbre
Ao informar à imprensa que não recebeu telefonema do presidente Lula sobre a indicação de Jorge Messias para o STF, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, passou recibo de sua insatisfação. Apoiador de Rodrigo Pacheco ele pode fazer corpo mole como fez na votação do Procurador da República, Paulo Gonet, que venceu por uma diferença de apenas quatro votos a mais que o necessário para ser reconduzido ao cargo. É pagar pra ver.
Pergunta que não quer calar
Quantos votos Jorge Messias vai ter no Senado para ser confirmado como ministro do Supremo Tribunal Federal?
E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com