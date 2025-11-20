Bancada do Governo marca reunião para definir passos sobre projetos com impasse na Alepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na próxima segunda-feira pela manhã a bancada do Governo na Assembleia vai se reunir para fazer uma análise pormenorizada do texto das PECs em tramitação na casa que provocaram um impasse esta semana quando alguns deputados mais experientes enxergaram pontos sensíveis no material que receberam já em cima da hora e por isso não só votaram contra os mesmos na Comissão de Justiça como, com os demais governistas, não compareceram ao plenário na terça-feira, impedindo que a reunião se realizasse. O quórum necessário para votação de PECs (Projetos de Emenda Constitucional) é de 30 votos sim e menos de 10 deputados se encontravam no plenário na hora em que a reunião foi aberta pelo presidente Álvaro Porto.



Um dos deputados governistas que esteve presente aos muitos encontros realizados no Palácio e na própria Alepe esta semana informou a este blog que o sentimento da base é de apreensão mas não há uma decisão tomada de votar contra as PECs: “queremos esclarecimentos pois se trata do futuro do estado e não dá mais, infelizmente, para acreditar nos bons propósitos de alguns integrantes da mesa-diretora. Além disso, o clima acirrado impede, como aconteceu muitas vezes na Assembleia, de se votar tudo que fosse proveniente da mesa sem contestação”.



Em meio ao impasse, alguns deputados do Governo, que têm mais proximidade com o presidente Álvaro Porto, se propõem a procura-lo, depois da reunião da segunda, para tentar estabelecer um diálogo entre as partes, através de mudanças nos textos ou mesmo da retirada de pauta dos projetos mais conflitantes, de forma a permitir que a Alepe volte a funcionar normalmente. Há um entendimento de que não é urgente a aprovação de todas as PECs analisadas e que não haveria prejuízo para o Legislativo o adiamento das decisões, inclusive sobre as emendas.

Raquel volta a cobrar a votação do empréstimo

Já a governadora Raquel Lyra voltou a cobrar a votação do pedido de empréstimo de R$1,7 bi, retirado da pauta desta terça-feira pela presidência da Alepe. Ouvida pela imprensa esta quarta-feira, ela explicou que o projeto está na casa há 170 dias e argumentou que já foi presidente da Comissão de Justiça, quando era deputada, e nunca um projeto de empréstimo durou mais de quatro dias para ser votado. Argumentou que na época a atual vice Priscila Krause, era de oposição, mas nunca colocou obstáculo para tramitação e votação de empréstimo.

Perrengue entre Dani e Feitosa

Embora tenham se juntado na época em que a oposição fez uma manobra na Alepe e assumiu as três principais comissões da casa – pelo acordo, o deputado Alberto Feitosa foi escolhido presidente da Comissão de Justiça, a mais importante da Assembleia, apesar de integrar o PL, um partido pequeno – os deputados Dani Portela e Alberto Feitosa andam se estranhando. No plenário, porque ela é lulista e ele bolsonarista. Já na comissão de Justiça, como se verificou esta semana quando Feitosa cassou a palavra da deputada psolista, os desentendimentos são decorrentes de questões de costume. Ela protestou contra a retirada de pauta de projetos do próprio Feitosa e do deputado Abimael Silva sobre proibição do aborto, e ele não se conteve acusando-a de ter concordado com a retirada em reunião anterior ao encontro. Incontinenti, cassou sua palavra.

Pergunta que não quer calar

O que está pensando Dani Portela sobre Alberto Feitosa agora que ele resolveu fazer valer seu poder de presidente de comissão?



