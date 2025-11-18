O que é ser um conservador: uma visão além do senso comum
Há um olhar muito mais profundo sobre o ato de conservar .... Conservar é saber fazer o melhor, cada vez melhor......................
Quando pensamos em conservadorismo, muitos recorrem ao senso comum: manter o que existe, resistir à mudança ou preservar tradições apenas por preservá-las.
Mas há um olhar muito mais profundo sobre o ato de conservar — um olhar que vai além das ideias pré-concebidas . Conservar é saber fazer o melhor, cada vez melhor.
Os Potes de Conservas uma Metáfora Perfeita.
Assim como as frutas são selecionadas, preparadas e cuidadas para preservar seus melhores sabores, também nós podemos escolher o que vale a pena guardar, proteger e carregar ao longo da vida.
Ser conservador, nesse sentido mais amplo, é um compromisso com o essencial. É a habilidade de preservar o que tem valor, transformar o que precisa evoluir e trazer à existência aquilo que ainda não existe.
As Dez Dimensões desse novo olhar.
1. Nas finanças, conservar é uma virtude
Ser conservador é proteger o valor real do capital investido.
É garantir que o capital, tudo que pode produzir renda , conserve sua força e cumpra seu propósito ao longo do tempo.
2. No varejo: o exemplo de Jeff Bezos
A Amazon é conservadora para com seus clientes: menor preço, grande variedade e entrega rápida.
E os clientes, por sua vez, também são conservadores — querem conservar esses benefícios sempre.
3. Nas empresas, conservar a essência e inovar no método
Toda organização bem-sucedida conserva sua identidade — propósito, valores e forma de servir —, mas inova continuamente nos processos.
É o equilíbrio entre preservar o "por quê" e aprimorar o "como".
Negócios duradouros são aqueles que não traem sua essência, mesmo quando o mundo muda.
4. Conservar a Fé em si mesmo. É dizer ao coração, eu sigo
Como afirmou o apóstolo Paulo:
"Combati o bom combate, terminei a carreira, conservei a fé."
A fé significa conservar a certeza e convicção de algo que ainda não se vê completamente, algo que se espera e que ainda não está plenamente manifestado.
5. Ser conservador é saber o momento certo de mudar
Recordo aqui a Oração da Serenidade, de Reinhold Niebuhr:
"Concedei-nos, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar,
coragem para mudar aquelas que podemos
e sabedoria para distinguir uma da outra."
Conservar não é resistir à mudança — é discernir qual mudança vale a pena.
6. Conservar os amigos
Manter perto aqueles que caminharam conosco — e valorizar novas amizades sinceras
7. Conservar o amor e a compaixão
Em tempos de pressa e distração, conservar o amor e a capacidade de se importar é um gesto profundo de integridade. Conservar o nosso amor a todos que amados
8. Conservar a certeza de que tudo passa
Como canta Lulu Santos:
"Nada do que foi será do jeito que já foi um dia; tudo passa, tudo passará — como uma onda no mar."
A consciência da transitoriedade nos ensina leveza.
9. Conservar os valores que sustentam a sociedade
Justiça, liberdade, responsabilidade, respeito e prosperidade.
Sem esses pilares, nenhum projeto de futuro se sustenta.
10. Conservar a saúde física e mental
Conservar a nossa boa saúde física e mental para viver cada dia cada vez melhor.
Assim sou um Conservador.
Aloisio Sotero, conselheiro Estratégico, membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira do Comércio Exterior (Funcex), CFO sob Demanda.