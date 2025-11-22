Bolsonaristas e lulistas disputam nas redes predominância sobre Donald Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Grande negociador, característica reconhecida por seus próprios adversários, o presidente Donald Trump, que já foi execrado pela esquerda brasileira por causa de declarações fortes contra o Governo Lula, imposição de um tarifaço sobre as exportações nacionais para aquele país e retaliações a ministros do STF e do próprio Lula, como é o caso de Alexandre Padilha, da Saúde, que teve seu visto americano cassado recentemente, virou a partir desta quinta-feira um queridinho dos lulistas. Cerca de nove entre dez postagens da esquerda na Internet passaram a ser de elogios a Trump – o próprio Lula fez declarações aliviadas por, segundo elas, ter ouvido o presidente brasileiro antes de derrubar as tarifas sobre carne, café, frutas e mais de 200 outros produtos menos significativos.



Por outro lado, os bolsonaristas que, até agora, apostavam que Trump só reduziria tarifas se o Brasil aprovasse uma anistia que evitasse a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais envolvidos no que tem sido batizado de “trama golpista”, passaram os dois últimos dias afirmando que o presidente americano continua decidido a penalizar o Brasil e o Governo Lula e que só teria retirado as tarifas sobre carne e café porque estava enfrentando inflação doméstica. Ou seja, a direita continua fiel a Trump só que agora tendo que dividir com a esquerda a primazia do discurso pró-republicano.



Quem tem razão? A razão, pelo visto, está com Trump mesmo. A CNN divulgou esta sexta-feira que a inflação americana derrubou a popularidade do presidente ao ponto de em janeiro deste ano as pesquisas mostrarem uma desaprovação de 45% do presidente e este percentual ter chegado perto dos 60% agora em novembro. Os gráficos comparativos mostram que a popularidade do presidente foi caindo no mesmo nível em que aumentavam os preços do café e da carne para o consumidor dos Estados Unidos que depende fortemente desses dois produtos brasileiros no seu dia-a-dia. O analista Lourival Santana, da CNN, afirmou que Trump agiu para resolver seus problemas domésticos, tanto que não recebeu nada em troca dos brasileiros, como acontece com as negociações de tarifas com outros países.

Trump fala em Lula



E por que Trump falou em seu comunicado sobre a retirada das tarifas do café e da carne a nível internacional que tinha conversado com o presidente brasileiro, deixando a entender que Lula teve parte na sua decisão? Embora tenha afirmado que foi muito importante a conversa de Lula com Trump e que ela deve render dividendos ao Brasil nas negociações futuras, Santana explicou que o presidente dos Estados Unidos é conhecido por não aceitar ser tido como perdedor. Ao citar Lula ele evitou a interpretação de que tinha errado em suas decisões e por isso foi obrigado a retroceder. Melhor atribuir a um líder mundial o seu convencimento do que, como falou Santana, assumir os próprios erros. Ele acredita que Trump nas novas negociações com o Brasil não vai retroceder se não tirar alguma vantagem no negócio como, por exemplo, a exploração das terras raras brasileiras.

Semana movimentada



A próxima semana vai ser novamente bem movimentada na Assembleia Legislativa quando deve ser decidido o destino das PECs da Mesa Diretora cujo texto não foi ainda aprovado pela bancada governista, que é maioria no plenário. Também o projeto de empréstimo de R$ 1,7 bi enviado pela governadora Raquel Lyra estará no meio das negociações. Já na manhã de segunda os governistas se reúnem para analisar pormenorizadamente o texto das PECs e, se for caso, sugerir mudanças ou o adiamento da apreciação das mesmas.

