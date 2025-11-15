Luta interna leva MDB de Pernambuco a acumular incertezas na véspera de 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O MDB de Pernambuco que, quando era conduzido pelo ex-governador e senador Jarbas Vasconcelos, ditou regras na política estadual durante décadas, vive da total incerteza sobre o rumo que tomará na eleição de 2026. Uma parte do partido, liderada pelo ex-deputado federal Raul Henry, está fechada com o apoio ao prefeito João Campos e a outra, conduzida pelo senador Fernando Dueire e pelo deputado estadual Jarbas Filho, apoia a governadora Raquel Lyra e luta por sua reeleição. Em Brasília, Dueire ajuda a agilizar a liberação de empréstimos externos para o estado solicitados pela governadora, e no Recife, Jarbas Filho não só a acompanha em agendas na Região Metropolitana e no interior como tem garantido o apoio de todos os seus prefeitos ao Palácio do Campo das Princesas.



Os problemas entre os dois grupos são mais antigos mas chegaram ao auge na convenção estadual deste ano quando Raul Henry se candidatou à reeleição para presidente da legenda quando o candidato do outro lado era o filho de Jarbas, o deputado estadual Jarbas Filho, apoiado pelo próprio pai que chegou a soltar um comunicado oficial neste sentido, pelo senador Fernando Dueire e por prefeitos emedebistas interioranos. Raul, acompanhado pelo prefeito de Vitória de Santo Antão e sua filha, a deputada federal Iza Arruda venceu a convenção e já na confirmação da vitória, agradeceu o apoio de João Campos e anunciou que ele era seu candidato a governador.



Os diretórios municipais do MDB de Gravatá e Bodocó, no entanto, contestaram o resultado da convenção, alegando irregularidades, e conseguiram que a juíza da 6ª Vara Civil do Distrito Federal, onde a ação foi ajuizada, Bruna Bastos, tornasse sem efeito o resultado da mesma, afastando todos os eleitos. Respondendo a apelação de Raul Henry, ela reiterou sua decisão mas o mesmo apelou para a 2ª instância e esta sexta-feira o desembargador Arquibaldo Carneiro, do TJ-DF, resolveu manter provisoriamente a direção eleita em seus cargos até o julgamento do mérito da ação. Ele entendeu que enquanto a questão não está finalizada no campo judicial o partido não pode ficar acéfalo. A decisão final vai ficar mais para a frente e enquanto isso os dois lados, não tendo certeza de qual deles sairá vencedor, enfrentam dificuldades para formar chapa para a eleição de deputados estaduais e federais.

Partido pequeno

Mesmo tendo o senador Fernando Dueire, que era suplente de Jarbas e o substituiu quando o mesmo renunciou ao mandato por problemas de saúde, o MDB pernambucano só possui uma deputada federal, Iza Arruda, e um deputado estadual, Jarbas Filho. Dueire é candidato a reeleição com o apoio de dezenas de prefeitos de diversos partidos, tendo crescido sobretudo no interior pela defesa que faz da agenda municipalista e pela forma como cultivou, desde que era assessor de Jarbas, amizade com outros políticos locais e nacionais, tendo hoje a solidariedade na luta contra Raul Henry dos demais 11 senadores emedebistas que desejam vê-lo na condução da legenda e candidato em 2026.

A fome com a vontade de comer

Após enfrentar dificuldades de alcançar quórum nas reuniões plenárias das terças-feiras, quando normalmente são postos em pauta projetos que precisam de maioria de votos para serem aprovados, a Assembleia Legislativa deve contar na próxima terça com um grande comparecimento de parlamentares governistas e oposicionistas. É que neste dia vai ser votado o pedido de empréstimo de R$1,7 bi feito pela governadora Raquel Lyra e uma PEC de autoria do deputado de oposição Alberto Feitosa que duplica o valor das emendas parlamentares dos atuais R$8 milhões para R$16 milhões anuais. O presidente da casa, Álvaro Porto, decidiu pautar os dois assuntos na mesma sessão porque sabe que o Governo vai se empenhar em garantir maioria para aprovar o empréstimo. Em tempos normais, haveria dificuldade de juntar 30 deputados só para aumentar verbas de emendas parlamentares.

Pergunta que não quer calar

Na reunião da Alepe terça-feira o pedido de empréstimo da governadora terá menos votos do que a PEC de Alberto Feitosa?



