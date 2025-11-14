PSD monta chapa para eleger 6 a 7 deputados federais e de 10 a 12 deputados estaduais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conversas andam adiantadas com três deputados federais de mandato, que admitem a possibilidade de se filiar ao partido, e com seis deputados etaduais

Clique aqui e escute a matéria

Na moita, como é o estilo da governadora Raquel Lyra, o PSD, partido ao qual ela se filiou no início deste ano, está montando chapas de deputados federais e estaduais com candidatos oriundos de todas as regiões pernambucanas e a expectativa é de eleger até 7 deputados federais e até 12 estaduais em 2026. As conversas com os candidatos de mandato ou que vão disputar pela primeira vez uma vaga no legislativo estão sendo feitas, segundo apurou este blog, pelo vice-presidente do partido, atual secretário de infraestrutura e mobilidade, André Teixeira, pelo secretário da casa civil, Túlio Vilaça e pela própria governadora.



Pelas contas de uma fonte credenciada deste blog com acesso ao Palácio das Princesas, o PSD, que, no momento, não tem nenhum parlamentar em Pernambuco, pensa em eleger entre 6 a 7 deputados federais e entre 10 a 12 estaduais. Isso ocorrendo, a legenda tornar-se-á a maior do estado, apesar da governadora, como já declarou algumas vezes, ter ressaltado que seu interesse é, não só na bancada do seu partido, como também na dos partidos coligados como PP, Podemos e Avante.( O MDB tem sido citado mas ainda depende de decisão judicial e negociações posteriores).



As conversas andam adiantadas com três deputados federais de mandato que admitem a possibilidade de se filiar ao partido, entre eles os deputados federais Mendonça Filho e Fernando Monteiro e com seis deputados estaduais, estando já certos os deputados Débora Almeida e Joãozinho Tenório. Na lista de candidatos a deputado estadual atualmente sem mandato ou estreando em eleições, constavam da lista do PSD no dia de ontem, entre outros, o ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Aragão; Andrea Medeiros ( esposa do prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros); Raimundo Pimentel (ex-prefeito de Araripina), Professor Lupércio, ex-prefeito de Olinda; Davi Muniz (vereador do Recife), César Ramos, filho da prefeita de Igarassu, Elcione Ramos, além de um candidato de Caruaru (pode vir a ser o candidato do prefeito Rodrigo Pinheiro, Anderson Luiz, ainda não filiado ao PSD) e outro de Petrolina.



Socorro Pimentel para federal

Além de deputados de mandato, vão disputar vaga pelo PSD na Câmara Federal, entre outros, o ministro André de Paula, o secretário Daniel Coelho e a líder do Governo na Assembleia, deputada Socorro Pimentel, que representará o Sertão do Araripe. O deputado estadual Izaías Régis, que é candidato a federal como representante do agreste meridional, vai disputar em 2026 mas tudo indica que se filiará ao Podemos, um dos partidos da base da governadora.

Emendas na pauta

O presidente da Assembleia, Álvaro Porto, vai mesmo, como adiantou este blog, colocar na pauta da reunião de terça-feira a PEC do deputado Alberto Feitosa que aumenta de R$ 8 milhões para R$ 16 milhões anuais o valor das emendas dos deputados estaduais em 2027. Embora só vá vigorar em 2027 a proposta terá que ser aprovada este ano.

Operação Papai Noel

A governadora Raquel Lyra lança às 7 horas da manhã desta sexta-feira, no Pátio do Carmo, a Operação Papai Noel 2025 da Secretaria de Defesa Social que vai intensificar as rondas ostensivas e a atuação estratégica da Polícia Militar em áreas de grande movimentação comercial como o centro do Recife e os polos regionais do interior, neste período de compras natalinas. Haverá policiamento a pé, motorizado, ciclopatrulha, policiamento montado e uso de drones para ampliar a presença policial e o monitoramento em todo o estado.

Pergunta que não quer calar

O PSD pernambucano vai conseguir mesmo eleger as maiores bancadas na Alepe e na Câmara Federal em 2026?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com



