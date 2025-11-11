Depois da ida da governadora a Noronha, ilha vira debate entre Governo e Oposição na Alepe
Oposição acusa Raquel de se apropriar de usina de dessalinização e lembra que o equipamento foi entregue por Paulo Câmara; aliada da gestora rebateu
A decisão da governadora Raquel Lyra de ficar dois dias em Fernando de Noronha anunciando investimentos em diversos setores, incluindo uma parceria entre Estado, Governo Federal e Neoenergia com investimento de R$ 350 milhões para, com uso de energia solar, descarbonizar por completo a ilha até 2027, acabou sendo motivo de debates entre o Governo e a Oposição na Assembleia Legislativa esta segunda-feira, um dia, normalmente, morno na casa.
O deputado estadual do MDB (ex-PSB) Waldemar Borges, acusou a governadora de ter "tentado se apropriar da Usina de Dessalinização de Noronha", argumentando que o equipamento, que fornece água doce à população foi viabilizado e entregue em 2021 pelo governador Paulo Câmara com custo de R$ 22 milhões e concluiu: "a gestão atual tem zero a ver com essa conquista". O deputado também afirmou que o PSB construiu casas de interesse social em Noronha (não disse quantas).
A deputada Débora Almeida, que é vice-líder do Governo e acompanhou a governadora na estada em Noronha, ocupou a tribuna não só para explicar um a um os investimentos que o atual Governo está fazendo na ilha como para retrucar as alegações do socialista: “estão agora dizendo que a governadora se apropriou do dessalinizador como se ao recuperá-lo e ampliar sua operação ela não estivesse agindo sobre um bem que é da população, que é do estado, e não de um partido”.
Em seu pronunciamento, ela afirmou ainda que, além dos R$ 350 milhões que vão tornar Noronha a primeira ilha oceânica a ser totalmente abastecida com energia limpa – no momento a energia é fornecida pela Usina Tubarão, abastecida com óleo diesel – a Compesa está investindo no local R$ 40 milhões para melhorar o abastecimento dá água e saneamento básico; o Terminal de Passageiros, em construção no Aeroporto pelo estado, tem investimento de R$ 135 milhões, 25 casas vão ser construídas para as pessoas mais necessitadas, o estado recupera os fortes São Pedro e Santo Antonio e o cemitério está sendo recuperado e ampliado. Concluiu informando que os habitantes estão precisando transportar para sepultar no Recife as pessoas que morrem no arquipélago por falta de condições do cemitério.
Governo Lula
O deputado Waldemar Borges em sua crítica não ficou restrito ao dessalinizador, deixando a entender que Raquel está conseguindo fazer entregas por causa do apoio que tem recebido do presidente Lula: “Paulo Câmara não contou com um governo como o de Lula para bancar financeiramente os custos de iniciativas como essa ( se referia ao dessalinizador). Fez isso com recursos de Pernambuco”. No final, alfinetou a governadora dizendo que “o PSB sabe fazer e entregar, em vez de apenas assinar ordens de serviço que não se realizam”. Borges tem criticado o que chama de demora da atual administração para concluir obras.
Virgílio aprovado
O comentário de pessoas no entorno da governadora Raquel Lyra ontem era sobre o atual administrador de Fernando de Noronha, Virgílio Oliveira, que foi muito elogiado pela população noronhense. Ele ficou perto de seis meses aguardando a aprovação do seu nome na Assembleia para poder assumir o posto. Na época, houve uma queda de braço entre o Poder Legislativo, cujas comissões são controladas pela oposição, e o Executivo sobre a aprovação de empréstimos para o Estado e a Alepe experimentou um recesso branco onde nada foi votado pois as decisões das comissões não estavam sendo submetidas ao plenário de maioria governista.
Resposta ao Sinpol
Ontem o Governo do Estado conseguiu lotar o auditório principal do Centro de Convenções para a solenidade de formatura dos 423 novos policiais civis, aprovados em concurso público e que passaram por treinamento antes de assumir seus postos. O ato foi visto como uma resposta do governo ao Sindicato dos Policiais Civis – Sinpol – que ameaça decretar greve depois de ter aceito a proposta salarial do Executivo.
Pergunta que não quer calar
Por que até os professores aceitaram a proposta salarial do Executivo e não apelaram para greve e os policiais civis querem paralisar os serviços?