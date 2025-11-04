fechar
Pernambuco tem menor número de homicídios em 22 anos e SDS diz que não há domínio de facções nacionais no estado

A informação foi divulgada no momento em que o noticiário nacional pontua que Bahia e Ceará tem parte dos seus territórios dominados por facções

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 04/11/2025 às 6:57
O estado celebrou nesta segunda-feira a maior queda do número de homicídios dos últimos 22 anos.
O estado celebrou nesta segunda-feira a maior queda do número de homicídios dos últimos 22 anos. - Hesíodo Góes/Secom

O estado de Pernambuco comemorou esta segunda-feira a maior queda do número de homicídios dos últimos 22 anos. Em outubro deste ano o estado registrou 225 assassinatos. O outubro mais violento da série histórica foi o de 2016 com 449 homicídios. A informação foi divulgada no momento em que o noticiário nacional pontua que os estados da Bahia e Ceará já tem parte dos seus territórios dominados por facções como PCC e CV e que a SDS informa que, em colaboração com a polícia cearense, a polícia pernambucana prendeu em Exu, Wendel Martins Vieira, acusado de comandar o Comando Vermelho naquele estado.

Também ontem a Polícia estadual prendeu em Camaragibe um homem de 27 anos, alvo de 12 mandados de prisão e acusado de comandar o Sindicato do Crime que é associado ao Comando Vermelho no Rio Grande do Norte.

Apesar das duas prisões em território pernambucano, o Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, informou a este blog, através de nota, que Pernambuco não tem registro de domínio de facções criminosas e que as prisões agora divulgadas ocorrem eventualmente quando foragidos de estados vizinhos procuram se fixar no estado mas que “desde 2023 Pernambuco mantém a política de isolamento desses presos no sistema prisional, impedindo que eles repassem ordens de dentro para fora.”

– “O que existe em Pernambuco – continuou- são disputas locais entre grupos de traficantes que, por não serem produtores de drogas, adquirem entorpecentes no Sudeste e Centro-Oeste onde há presença de grandes facções. A SDS mantém atenção constante às disputas entre grupos criminosos no estado e atua para impedir a instalação de facções nacionais. A Secretaria reforça que preserva o sigilo das informações em prol da efetividade das ações realizadas pelas polícias”.

Carlos Gil passa na frente

O advogado Carlos Gil Rodrigues Filho, escolhido como novo desembargador do Tribunal de Justiça pela governadora Raquel Lyra, frustrou grupos femininos e feministas que desejavam a escolha de uma mulher, apontando para as duas que fizeram parte da lista tríplice: Diana Câmara e Adriana Caribé. Há sempre a expectativa de que, nesses momentos, a governadora escolha uma figura feminina. Nesse caso a mais provável seria a advogada Diana Câmara que teve 44 votos no TJ, mesmo número do escolhido, Carlos Gil Rodrigues.

Pedro Alcântara causa alvoroço no PT

O registro feito por este blog na coluna Giro Político desta segunda-feira sobre a postagem do cientista político Pedro Alcântara, do PT, um dos candidatos a presidente do partido no Recife no último mês e julho, criticando duramente o prefeito João Campos ao qual acusa de estar privatizando a capital, provocou alvoroço em bases petistas que reproduziram o texto deste blog em grupos de whatsapp. Pedro, por sinal, é ligado ao deputado estadual João Paulo Silva, que comanda a bancada do PT na Alepe toda ela favorável à governadora. Aliás, ao contrário do que informamos ontem Pedro não foi o 2º mas o 3º mais votado na convenção do PT. O segundo foi o ex-vereador Jairo Brito.

Pergunta que não quer calar

O que levou a governadora a optar por um homem para desembargador quando tinha duas mulheres na lista de candidatos da OAB?

