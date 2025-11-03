Liderança do PT diz que "o Recife está à venda" e ataca o prefeito João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cientista político Pedro Alcântara, que foi candidato a presidente do PT no Recife em julho, terminando em segundo lugar, publicou em seu instagram este domingo um vídeo em que ataca, duramente, a gestão do prefeito João Campos. Com o mote de “O Recife está à venda” ele afirma que a Prefeitura vai privatizar dois bairros do Recife, os históricos São José e Santo Antonio, que serão entregues à iniciativa privada. Para isso – adianta- o prefeito anunciou que vai usar R$ 76 milhões para comprar prédios antigos nesses bairros e entregá-los a empresas por 30 anos que terão direito a cobrar por moradia e comércio. Apesar de se falar em habitação por interesse social – continua – 90% das moradias serão alugadas a preço de classe média. Queremos um centro vivo de novo, mas não como ilha de lucro financeiro, Air BNB e preços de classe média”.



Segundo ele, “embora essa seja a mais exótica das privatizações promovidas pelo prefeito, na verdade a saúde do Recife, a educação infantil, os parques, as ruas e até o rio estão à venda. A Prefeitura concedeu à iniciativa privada por 25 anos as creches do Recife e nós sabemos, por muitas reportagens publicadas, do péssimo serviço prestado nas creches por essas entidades”. Sobre a saúde, ele explica no vídeo que “por mais de R$ 300 milhões a Prefeitura está entregando por 20 anos a atenção básica de saúde à iniciativa privada”. A respeito dos parques relata que “por enquanto eles não estão cobrando para entrar nos mesmos mas os serviços devem ser pagos como em Apipucos onde já começaram a cobrar estacionamento. O mesmo deve acontecer na Jaqueira e Dona Lindu”.



Pedro conclui que isso vem ocorrendo “por falta de participação e controle social. Os empresários falam e o povo só é ouvido depois. Recife tem hoje o Governo mais privatista de sua história e no futuro será propriedade dos empresários da cidade” – conclui. Com forte participação no grupo jovem do PT pernambucano, Pedro é integrante do grupo petista liderado pelo deputado estadual e ex-prefeito do Recife, João Paulo Silva. Líder do PT na Assembleia, João Paulo tem votado a favor dos projetos da governadora Raquel Lyra, sendo acompanhado pelos deputados Doriel Barros e Rosa Amorim, e tem criticado na tribuna o que chama de onda de privatização patrocinada pela Prefeitura.

Aliança com João recebe primeiro petardo

O pronunciamento de Pedro Alcântara está sendo visto como o primeiro petardo dirigido ao atual prefeito da capital e pré-candidato a governador, pelos petistas que são contrários a uma aliança com João Campos, bandeira erguida pela atual direção municipal do partido que tem como presidente o vereador Osmar Ricardo. Apesar disso, a maioria dos grupos, tanto municipais como estaduais, tende a defender a aliança com o PSB, se este for mesmo o desejo do presidente Lula, como parece.

Novo desembargador do TJ



Esta segunda, a governadora Raquel Lyra deve anunciar o nome do novo desembargador de Pernambuco que representará o Quinto Constitucional da OAB no Tribunal de Justiça. Os atuais desembargadores vão se reunir durante o dia para escolher dentre os seis nomes escolhidos pela OAB os três que enviarão ao Palácio das Princesas. A governadora anunciará seu escolhido (a) logo após o recebimento da lista. Estão no páreo os advogados e advogadas Adriana Caribé, Ana Paula da Silva, Alexandre Soares Bartilotti, Carlos Gil Rodrigues Filho, Diana Câmara e Paulo Artur Monteiro da Silva.

Ganhe o Mundo entra no radar

Esta segunda-feira, a governadora Raquel Lyra vai entregar às 15 horas os Kits de viagem para os alunos da rede pública que vão viajar para o Exterior dentro do programa Ganhe o Mundo. Eles embarcarão para o Canadá entre este mês e janeiro de 2026. A solenidade será realizada na concha acústica da Universidade Federal de Pernambuco. Serão contemplados 700 estudantes da rede estadual de ensino. Todos os municípios do estado terão participantes no programa.

Pergunta que não quer calar

O ataque de petistas às privatizações do prefeito João Campos pode dificultar a aliança entre o PT e o PSB para a eleição de 2026?

